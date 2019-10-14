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 Политика Украины, Экономика
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 Милованов опроверг информацию о приостановке переговоров с МВФ

Переговоры с Международным валютным фондом продолжаются. На этой неделе министры финансов и экономики, а также председатель правления НБУ будут в Вашингтоне встречаться с МВФ.

Об этом в Facebook сообщил глава Минэкономики Тимофей Милованов, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, появившаяся в Reuters цитата замглавы НБУ Екатерины Рожковой "обсуждение с МВФ следующего транша финансирования заморожено из-за проблемы ПриватБанка" - неправда.

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"Переговоры не приостановлены. На этой неделе министр финансов, я и председатель правления НБУ будут в Вашингтоне встречаться с МВФ. Более того, в вопросе ПриватБанка нет никаких нарушений договоренностей с МВФ. Идут суды между государством и бывшими владельцами. Государство защищает свою позицию и деньги налогоплательщиков. Никаких решений или действий не в пользу государства не принято. Прошу всех формировать собственное мнение на основе фактов и следить за информационной гигиеной", - отметил Милованов.

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Министр также добавил ссылку на пост Рожковой, в котором говорится, что переговоры продолжаются.

"Неопределенность дальнейшей судьбы ПриватБанка не закрыла двери для договоренностей с МВФ о новой программе сотрудничества. Диалог с МВФ продолжается и будет продолжаться - уже скоро мощная команда правительства и НБУ поедет в Вашингтон для участия в Ежегодном встречах МВФ и Всемирного банка, где состоится новый раунд переговоров с Фондом. Сейчас как раз проходит подготовительный процесс к этой поездке.

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Но - и это важно - МВФ внимательно следит за развитием ситуации с ПриватБанком и хочет быть уверен, что не будет ревизии реализованной реформы банковского сектора и деньги налогоплательщиков, потраченные на его очистку, будут возвращены. А это - и о реформе судов, и о верховенстве права, и об уважении к независимости НБУ принимать решение в отношении банков, необходимые для обеспечения финансовой стабильности", - пишет Рожкова.

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Напомним, миссия Международного валютного фонда работала в Киеве 12-26 сентября. По результатам визита в Украину руководитель миссии Рон ван Роден заявил, что МВФ будет обсуждать новую программу сотрудничества с Украиной в течение ближайших недель.

Источник: https://censor.net.ua/n3153729
 
 
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МВФ не дасть грошей новій владі, бо вже нова влада наробила фінансових дурниць.
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Мілованов!
Зебіл! Не бреши!
Бо Рожкова не написала, що переговори призупиненні! Вона лише дала зрозуміти, що київський раунд переговорів закінчився нічим! Зеро! Тепер будете це "зеро" наповняти в Вашинготоні; але що у вас там вийде?
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С Вашингтоном пока шо Моника тоже того...обделалась.
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Как говорила бородатая бабушка Беня: Ви хочите дефолта? Их есть у миня.
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