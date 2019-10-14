EN|RU|UK
Темы дня: Пресс-марафон Зеленского Формула Штайнмайера Выборы в США и Украина Обирай свідомо
 Политика Украины, За рубежом
  145  8
Все про:Чехия (893) Бабиш (10)

 Чешский премьер Бабиш 18 ноября прибудет с визитом Украину

В резиденции президента Чехии в Ланах 13 октября состоялась встреча главы государства Милоша Земана с председателем правительства Андреем Бабишем. Во встрече приняли участие также советники по внешней политики команды президента.

Среди затронутых вопросов, как отметил позже журналистам глава правительства Андрей Бабиш, речь шла и об Украине, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

"Мы говорили и об Украине. 18 ноября на основе переговоров с президентом Зеленским я лечу в Украину. В Украину лечу с Гавличком (Карел Гавличек - министр промышленности и торговли в правительстве Чехии. - Ред.) с экономической миссией. Украина, конечно, для нас очень важна", - отметил чешский премьер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский и Бабиш настроены активизировать политический диалог между Украиной и Чехией

Ранее чешский премьер Андрей Бабиш пригласил президента Украины Владимира Зеленского в Прагу.

"Я пригласил господина президента в Прагу, чтобы он мог встретиться в премьерами Вышеградской четверки", - написал Андрей Бабиш в своей твиттере после встречи с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке.

Последний раз чешский премьер (тогда эту должность занимал Мирек Тополанек) был с визитом в Украину в 2008 году.

Также читайте: Kyiv not Kiev: аэропорт Праги исправил написание названия украинской столицы

Источник: https://censor.net.ua/n3153728
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Чехия страна с запахом навоза, не зря ватный Земан президент😂
 показать весь комментарий
 
 
Я был в Чехии пару недель назад. По уровню жизни чехи превосходят Украину раз в 5-7. В сёлах дети и взрослые поголовно ездят на электроскутерах. Цену их узнай сам, навоз. И научись уважать другие страны и народы.
 показать весь комментарий
 
 
Не смеши меня со своим уровнем жизни, а запах навоза стоит по всей Чехии, но ты ватный идиот видимо в Чехии никогда не был.
 показать весь комментарий
 
Выстраиваются в очередь, черти. Что Зе им такого намекнул?
 показать весь комментарий
 
Можна одразу зустрічатися з Коломойським.
 показать весь комментарий
 
а с кем он общатся собрался интересно-к тому времени уже как дня четыре пиризидента с товарищами в стране не будет.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх