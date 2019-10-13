 На Парламентской ассамблее НАТО приняли доклад по Украине, подготовленный Канадой, - глава украинской делегации Чернев

Об этом в Facebook написал глава украинской делегации, народный депутат фракции "Слуга народа" Егор Чернев, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня приняли доклад по Украине. В ней нашими канадским коллегами был сделан основательный и сбалансированный анализ по российско-украинской войны; экономических реформ; реформ в сфере обороны и безопасности и ситуации со свободой слова", - пишет он.
Политик также сообщил, что Украина предложила поправки по терминологии.
"Мы предложили поправки по терминологии (ведь важно называть вещи своими именами), а также несколько проапдейтить статус дел с реформами в Украине. За последние 1,5 месяца было принято много необходимых законов. Поэтому евроатлантическое сообщество должно об этом узнать). Все важные правки, внесенные нами, были учтены", - написал Чернев.
Он также добавил, что в резолюцию к докладу об угрозе распространения ядерного вооружения Украина внесла важный пункт по напоминанию о невыполнении Будапештского меморандума.
Напомним, доклад о ситуации в Украине участникам заседания Парламентской ассамблеи НАТО в Лондоне представила сенатор из Канады Джейн Корди.
Де там сьогодні ЗЕ? Вихідні? Сватов дивиться под півко? Чи Свєтлакова? А Президент Порошенко на Парламентськоій асамблеї переконує розпочати надання для Україні план дій до членства в НАТО.
Очепятка - в Дамбасє.)
Ок, а тепер серйозно
Ні в кого немає сумнівів, що цієї рекордгінесівської прес-конференції не відбулося, якби на майдани України не вийшли десятки тисяч українців проти капітуляції держави.
Зеленський зрозумів, що рейтинг просідає і він достроково втрачає контроль. Дедлайн початку кінця прогнозувався з грудня 2019, але через турборежим відлік цього часу розпочався вже у вересні.
Спершу були кумедні спроби ігнорувати, потім глашатаї Зеленського роз'їхалися по областях зустрітися з громадськістю і «пояснити політику партії», але це отримало такий негатив, що витягнули головний козир - самого Зеленського.
Сьогодні він спілкувався не з журналістами, а з нацією: чуваки, я не змінився, все рівно, так, іноді я туплю, але все одно завжди думаю про вас.
Спрацювало?
Ні!
Прес-конференція не зняла питань капітуляції, не зніме питань ФОПів, землі, судового і правоохоронного безумства.
Провальна кадрова політика Зеленського лише пришвидшує його кінець.
Працювати ні з ким і нікому.
І, на жаль, Зеленський абсолютно некомпетентний.
Але страшно навіть не це. Страшно інше. Пригадуєте фразу Трампа, від якої Зеленського пересмикнуло в Нью-Йорку: «Я сподіваюся, Ви вирішите Ваші проблеми з Путіним. Я знаю, що Ви обоє над цим працюєте». Тоді злили найціннішого агента Путіна.
План Штайнмаєра - це лише частина плану Путіна. І в планах Путіна немає успішної, розвинутої України від «Сяну до Дону». Його бажання очевидні: зняти санкції, офіційно повернути Москву в клуб світових держав і контролювати Україну.
І йти далі на Захід.
Мені все ще хочеться вірити, що Зеленський - це не ЗеЛєнін, цього разу доставлений більшовиками в опломбованому вагоні в Україну, але з кожним днем ця надія згасає.
Ну, а нам своє робити.
Свобода - це справа сміливих і освічених.
До булави - треба й голови
П.С. А розповідь наприкінці про «плітку» для ялтинської квартири знову нагадало Януковича.
Хонка…
Чувак, не муч себе і нас, йди з Богом до дітей.
Поки ми слухали ці казки, вбили ще одного українського вояка на фронті
Это не благотворительная организация для бедных и немощных, куда могут "взять".
Такой вывод содержится в докладе относительно ситуации в Украине, который участникам заседания Парламентской ассамблеи НАТО в Лондоне представила сенатор из Канады Джейн Корди (Jane Cordy) и полный текст которого можно найти на сайте ПА НАТО."