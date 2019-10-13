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Все про:НАТО (6474) Чернев (3)

 На Парламентской ассамблее НАТО приняли доклад по Украине, подготовленный Канадой, - глава украинской делегации Чернев

На Парламентской ассамблее Североатлантического альянса приняли доклад по Украине.

Об этом в Facebook написал глава украинской делегации, народный депутат фракции "Слуга народа" Егор Чернев, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня приняли доклад по Украине. В ней нашими канадским коллегами был сделан основательный и сбалансированный анализ по российско-украинской войны; экономических реформ; реформ в сфере обороны и безопасности и ситуации со свободой слова", - пишет он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина добилась отклонения в ПА НАТО сомнительного доклада о санкциях против стран-агрессоров

Политик также сообщил, что Украина предложила поправки по терминологии.

"Мы предложили поправки по терминологии (ведь важно называть вещи своими именами), а также несколько проапдейтить статус дел с реформами в Украине. За последние 1,5 месяца было принято много необходимых законов. Поэтому евроатлантическое сообщество должно об этом узнать). Все важные правки, внесенные нами, были учтены", - написал Чернев.

Он также добавил, что в резолюцию к докладу об угрозе распространения ядерного вооружения Украина внесла важный пункт по напоминанию о невыполнении Будапештского меморандума.

На Парламентской ассамблее НАТО приняли доклад по Украине, подготовленный Канадой, - глава украинской делегации Чернев 01

Напомним, доклад о ситуации в Украине участникам заседания Парламентской ассамблеи НАТО в Лондоне представила сенатор из Канады Джейн Корди.

Также читайте: НАТО нужен подход, позволяющий улучшить отношения с РФ, если она будет сотрудничать, но и противостоять российским моделям агрессии, - Рааб

Источник: https://censor.net.ua/n3153727
 
   
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«Не хочемо вступати в НАТО, це стане конфліктогеном із Росією» - депутатка з партії Зеленського підтримала «фінську модель»На Парламентській асамблеї НАТО ухвалили доповідь щодо України, підготовлену Канадою, - глава української делегації Чернєв - Цензор.НЕТ 3490
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Інна‏ @i4n3n2a1 12 окт.

Де там сьогодні ЗЕ? Вихідні? Сватов дивиться под півко? Чи Свєтлакова? А Президент Порошенко на Парламентськоій асамблеї переконує розпочати надання для Україні план дій до членства в НАТО.
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Картінка із Крємля: "Сєгодня, 14.10. 2019 Моніка Зєлєнскі позорно сбєжала от националістов із Кієва. Слєди Зєлєнскі тєряются в Донбассє"

Очепятка - в Дамбасє.)
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Моника в пятницу сбежала в Одессу. Отдыхает тело, сильно перетрудилось на марафоне. Отдыхает семьей с Богданом и папой Беней в санатории "Лермонтовский" в бешенном кольце охраны. В Киев до 15 числа ни ногой, сцыкотно.
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За призывы к "финляндизации", СБУ должно было дело завести...
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Хвилюють поправки від слуг щодо термінології. Щось нічого хорошого від них я навіть не чекаю...
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Кстати, сегодня очередная внешнеполитическая "победа" Зели. Эрдоган впервые с 2014 года встретился с делегатами от рашенской власти Крыма. И от нашего недонаполеона гробовая тишина. Интересно, что он успел туркам натворить?
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евроатлантическое сообщество---має вас в глубоко в темному тунелі...
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Володимир Омелян: Ок, а тепер серйозно. Чувак, не муч себе і нас, йди з Богом до дітей.


На Парламентской ассамблее НАТО приняли доклад по Украине, подготовленный Канадой, - глава украинской делегации Чернев - Цензор.НЕТ 9567



Ок, а тепер серйозно
Ні в кого немає сумнівів, що цієї рекордгінесівської прес-конференції не відбулося, якби на майдани України не вийшли десятки тисяч українців проти капітуляції держави.
Зеленський зрозумів, що рейтинг просідає і він достроково втрачає контроль. Дедлайн початку кінця прогнозувався з грудня 2019, але через турборежим відлік цього часу розпочався вже у вересні.
Спершу були кумедні спроби ігнорувати, потім глашатаї Зеленського роз'їхалися по областях зустрітися з громадськістю і «пояснити політику партії», але це отримало такий негатив, що витягнули головний козир - самого Зеленського.
Сьогодні він спілкувався не з журналістами, а з нацією: чуваки, я не змінився, все рівно, так, іноді я туплю, але все одно завжди думаю про вас.
Спрацювало?
Ні!
Прес-конференція не зняла питань капітуляції, не зніме питань ФОПів, землі, судового і правоохоронного безумства.
Провальна кадрова політика Зеленського лише пришвидшує його кінець.
Працювати ні з ким і нікому.
І, на жаль, Зеленський абсолютно некомпетентний.
Але страшно навіть не це. Страшно інше. Пригадуєте фразу Трампа, від якої Зеленського пересмикнуло в Нью-Йорку: «Я сподіваюся, Ви вирішите Ваші проблеми з Путіним. Я знаю, що Ви обоє над цим працюєте». Тоді злили найціннішого агента Путіна.
План Штайнмаєра - це лише частина плану Путіна. І в планах Путіна немає успішної, розвинутої України від «Сяну до Дону». Його бажання очевидні: зняти санкції, офіційно повернути Москву в клуб світових держав і контролювати Україну.
І йти далі на Захід.
Мені все ще хочеться вірити, що Зеленський - це не ЗеЛєнін, цього разу доставлений більшовиками в опломбованому вагоні в Україну, але з кожним днем ця надія згасає.
Ну, а нам своє робити.
Свобода - це справа сміливих і освічених.
До булави - треба й голови
П.С. А розповідь наприкінці про «плітку» для ялтинської квартири знову нагадало Януковича.
Хонка…
Чувак, не муч себе і нас, йди з Богом до дітей.
Поки ми слухали ці казки, вбили ще одного українського вояка на фронті
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так срать на зе может только гнида у которой рыло в ох..м пуху и срет оно точно не из Украины.
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Сер гей, зе само обісралось, на нього і срати не потрібно.
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друзі приїхали в Одесу на спортивні змагання
На Парламентській асамблеї НАТО ухвалили доповідь щодо України, підготовлену Канадою, - глава української делегації Чернєв - Цензор.НЕТ 7813
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а чому друг не може за Україну відповісти Росії своїми крилатими ракетами? А то що приїхали в порт в Одесу це не про що
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Для вступления в альянс необходимо для начала нужно соответствовать их критериям, а потом согласие ВСЕХ членов.
Это не благотворительная организация для бедных и немощных, куда могут "взять".
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Причём тут НАТО , причём тут Канада , если зебилы хотят в Сибирь ?
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а чому Пеця не інтегрував Україну в НАТО, якщо у нього було велике таке бажання?
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У нормальных людей слово "сосет" ассоциируется со словом Моника. Но для зеленых гомосеков и Моника - отэц нации.
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"Украина нуждается в поддержке западных демократий, которую можно сравнивать с планом Маршалла, что применялся для восстановления Европы после Второй мировой войны.

Такой вывод содержится в докладе относительно ситуации в Украине, который участникам заседания Парламентской ассамблеи НАТО в Лондоне представила сенатор из Канады Джейн Корди (Jane Cordy) и полный текст которого можно найти на сайте ПА НАТО."
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Тепер хрен хто відмовиться від ЯЗ дивлячись на Україну.
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Також канадійцями була розглянута ситуація із свободою словах. Тобто у НАТО вже починають розуміти куди йде Україна.
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Це перемога. Доклад приняли только, то есть, допустили в повестку дня. Прям уж достижение. А когда слушания сего доклада не сказано...или я вообще заметку не понял.
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Это Пэдро все суетится. Он же недавно вроде в Лондоне на каком-то сходняке НАТО был.
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