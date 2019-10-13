 Хочу публично извиниться перед всеми участниками акции "Нет капитуляции", пришедшими по зову сердца и души, - Арахамия

Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Этот пост я пишу прочитав открытое письмо ко мне от Айдера Муждабаева. Прочитав его, я переосмыслил сказанное мной в интервью "Левому Берегу".
Я хочу публично извиниться перед всеми участниками акции "Нет капитуляции", которые пришли туда по зову своего сердца и души.
У меня не было намерения их обидеть, но получилось так, что я это сделал - за это я и извиняюсь.
Всю остальную информацию, которую я имею, передам во вторник в Управление Службы безопасности Украины.
Я должен был это сделать накануне Дня защитника отечества.
Спасибо за внимание и хорошего вам праздника", - написал он.
Отметим, что в своем обращении журналист Айдер Муждабаев раскритиковал Арахамию за фразу о 5% продажных участников акций против капитуляции. "За эти слова на вас не обидятся те "5% продажных", которых нет. Но эти слова очень сильно настраивают против вас тех, кто предан Украине на 100%. Этими словами вы методично делаете себе из самых преданных Украине людей врагов. Боюсь, что вы уже сделали, но еще можно попробовать от айсберга отрулить. А если продолжите - процесс точно и быстро станет необратимым", - отметил он.
Напомним, глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия в интервью Lb.ua высказал уверенность, что большинство участников протестов против "формулы Штайнмайера" вышли из идеологических соображений, однако не все. "Я уверен, что малой части людей оплачивают участие в акциях, но реальных протестующих гораздо больше. 95% вышли на Майдан из-за идеологических соображений, но это не значит, что нет 5%, которые получают деньги. Может быть, русские платят, может - Петр Алексеевич или кто-то еще", - сообщил он, отметив, что эти 95% - "украиноботы".
Вам кто эти ноты пишет, рояльные виртуозы?
Це нас закликає профессійний "создатель картінок для российского телевидения"
Як в анекдоті про мента, який написав у протоколі: "Гражданин нарушать на стенку перехода перестал, но не потому что осознал, а потому что иссяк"
Я должен был это сделать накануне Дня защитника отечества.Источник: https://censor.net.ua/n3153725
В подтверждение своих слов Арахамия ссылался на знакомых атошников, которым предлагали 1000 гривен - но разве они согласились?
Они взяли деньги и пришли отчитаться кенту Давиду?
Очень вряд ли.
Так почему 5% проплаченных???!!!
Откуда эта цифра, за которой стоят не математические раскладки вероятности, а живые люди?
Почему не сразу обратиться в СБУ для проверки контакта - ведь вполне может быть провокацией - а делать такие смелые выводы в процентах?
Есть данные на 500 человек, получивших деньги?
Очень сомневаюсь, если только не они сами зекомандой их не выискивали и не соблазняли.
Но самое тоскливое, что он несёт бред и не понимает, где ***** в его "раскладах".
Это не лечится и не корректируется.