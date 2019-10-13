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Темы дня: Пресс-марафон Зеленского Формула Штайнмайера Выборы в США и Украина Обирай свідомо
 Политика Украины, Общество
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 Хочу публично извиниться перед всеми участниками акции "Нет капитуляции", пришедшими по зову сердца и души, - Арахамия

Глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия подчеркнул, что у него не было намерения обидеть участников акции "Нет капитуляции".

Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Этот пост я пишу прочитав открытое письмо ко мне от Айдера Муждабаева. Прочитав его, я переосмыслил сказанное мной в интервью "Левому Берегу".

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Я хочу публично извиниться перед всеми участниками акции "Нет капитуляции", которые пришли туда по зову своего сердца и души.

У меня не было намерения их обидеть, но получилось так, что я это сделал - за это я и извиняюсь.

Всю остальную информацию, которую я имею, передам во вторник в Управление Службы безопасности Украины.

Я должен был это сделать накануне Дня защитника отечества.

Спасибо за внимание и хорошего вам праздника", - написал он.

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Хочу публично извиниться перед всеми участниками акции Нет капитуляции, пришедшими по зову сердца и души, - Арахамия 01

Отметим, что в своем обращении журналист Айдер Муждабаев раскритиковал Арахамию за фразу о 5% продажных участников акций против капитуляции. "За эти слова на вас не обидятся те "5% продажных", которых нет. Но эти слова очень сильно настраивают против вас тех, кто предан Украине на 100%. Этими словами вы методично делаете себе из самых преданных Украине людей врагов. Боюсь, что вы уже сделали, но еще можно попробовать от айсберга отрулить. А если продолжите - процесс точно и быстро станет необратимым", - отметил он.

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Хочу публично извиниться перед всеми участниками акции Нет капитуляции, пришедшими по зову сердца и души, - Арахамия 02

Напомним, глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия в интервью Lb.ua высказал уверенность, что большинство участников протестов против "формулы Штайнмайера" вышли из идеологических соображений, однако не все. "Я уверен, что малой части людей оплачивают участие в акциях, но реальных протестующих гораздо больше. 95% вышли на Майдан из-за идеологических соображений, но это не значит, что нет 5%, которые получают деньги. Может быть, русские платят, может - Петр Алексеевич или кто-то еще", - сообщил он, отметив, что эти 95% - "украиноботы".

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Источник: https://censor.net.ua/n3153725
 
 
 Топ комментарии
 
Шо там со Свинарчуками? Они уже не "порохосрань", а очень уважаемые люди?
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Был какой-то кадр, который назвал Украину порноактрисой, а потом тоже оправдывался, что не то имел в виду.
Вам кто эти ноты пишет, рояльные виртуозы?
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ЗекоМанда вся в обосраных портках, а так хорохорились, обещали всех посадить 😂
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свічка‏ @svecha62 2 ч.2 часа назад



Це нас закликає профессійний "создатель картінок для российского телевидения"

Хочу публічно попросити вибачення в усіх учасників акції "Ні капітуляції", які прийшли за покликом серця і душі, - Арахамія - Цензор.НЕТ 9204
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>>я переосмыслил <<
Як в анекдоті про мента, який написав у протоколі: "Гражданин нарушать на стенку перехода перестал, но не потому что осознал, а потому что иссяк"
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та пошутіла, ту направильно поняли, слова того вирвали із контєкста, тот пошутіл, цей ашіпся - Зє!більна плєсєнь нагло бреше!!!
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Они там ВСЕ по зову Свына мальдивского и за его бабки. Свын всё ещё бредит булавою....
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Злочинний Барига Порошенко зробив вам безвіз з Європою. А "найвеличніший лідер сьогодення" ЗЕ зробить вам безвіз з ОРДіЛой.
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Исчезни, опущенный. Ты смешон и жалок в своих дежурных высерах
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А тим часом,непоміченими пресою пройшли перші пролетaрськiХочу публічно попросити вибачення в усіх учасників акції "Ні капітуляції", які прийшли за покликом серця і душі, - Арахамія - Цензор.НЕТ 3994 протести в колисці слугізму-зеленізму,славетному місті Кривий Ріг,де більше 300 працівників АрселорМіттал, ЦГОКа, ЮГОКа, ИНГОКа,вийшли мітингувати проти законопроекту №1210.Початок. Гут.
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помилки не треба признавати їх потрібно змивати кровю (кавказька полонянка) там хороша сцена якби хтось міг зробити з того мем було б класно там перед цим кадром є тінь зегідранта))))
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Давіде капітулювали не ви а Главний поцик попердений, який підписав мінські угоди в 2015
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Всю остальную информацию, которую я имею, передам во вторник в Управление Службы безопасности Украины.

Я должен был это сделать накануне Дня защитника отечества.Источник: https://censor.net.ua/n3153725

В подтверждение своих слов Арахамия ссылался на знакомых атошников, которым предлагали 1000 гривен - но разве они согласились?
Они взяли деньги и пришли отчитаться кенту Давиду?
Очень вряд ли.
Так почему 5% проплаченных???!!!
Откуда эта цифра, за которой стоят не математические раскладки вероятности, а живые люди?
Почему не сразу обратиться в СБУ для проверки контакта - ведь вполне может быть провокацией - а делать такие смелые выводы в процентах?
Есть данные на 500 человек, получивших деньги?
Очень сомневаюсь, если только не они сами зекомандой их не выискивали и не соблазняли.

Но самое тоскливое, что он несёт бред и не понимает, где ***** в его "раскладах".
Это не лечится и не корректируется.
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Арахамия замечательный, честный человек Патриот,Майдановец Почему так сказал, ввели в заблуждения. То что нашел в себе мужество извиниться за неосторожно сказанные слова,говорит только о том, что он порядочный и смелый человек.
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