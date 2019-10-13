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Все про:Крым (21960) прокуратура (3691) Турция (2155) Поклонская (143) Бальбек (2)

 Прокуратура АРК даст правовую оценку визита в Турцию Поклонской и Бальбека

Прокуратура Автономной Республики Крым обязательно даст правовую оценку визита в Турцию экс-представителей администрации оккупированного полуострова, а ныне депутатов Госдумы Натальи Поклонской и Руслана Бальбека.

Об этом сообщается в телеграмм-канале ведомства, передает Цензор.НЕТ.

"Бывший так называемый "прокурор Крыма" Поклонская находится под персональными санкциями. Ее объявили в розыск по обвинению в действиях с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти", - говорится в сообщении.

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Прокуратура АРК даст правовую оценку визита в Турцию Поклонской и Бальбека 01

Напомним, 13 октября Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста Турции в связи со встречей президента этой страны Реджепа Тайипа Эрдогана с депутатами Госдумы России, избранными на незаконно проведенных в оккупированном Крыму выборах, и вызвало посла для объяснений.

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Российские депутаты во главе с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным приехали в Стамбул 12 октября для участия в конференции спикеров парламентов по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия.

В составе российской делегации два представителя оккупированного Крыма - Руслан Бельбек и Наталья Поклонская. Последняя распространила в соцсетях фотографию своего рукопожатия с президентом Турции Эрдоганом и заявила о "теплом приеме".

Отметим, что Турция, как и подавляющее большинство стран мира, неоднократно заявляла о непризнании оккупации Крыма.

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Источник: https://censor.net.ua/n3153723
 
 
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Да вы что! Неужели даст? Мы тут все уже давно дали...
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Прокуратура АРК даст правовую оценку визита в Турцию Поклонской и Бальбека - Цензор.НЕТ 2095 Maxim Ak-Murza

.., московия - это гигантская помойка между Украиной и США, населенная дикими племенами русни, которые поклоняются какому-то *****.
13.10.2019 20:27
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Неужели откроет дело на Джемилева, который с Эрдоганом "вась-вась"?
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Ну и предъявлять подозрен е Эрдогану.... Гы, гы, гы....
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Я так розумію, що прокуратура відреагувала не на візит, як такий, а на обурений резонанс, який здійняли небайдужі українці.
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І шо їм за це буде? Навіть страшно уявити.
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