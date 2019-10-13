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 После участия в "Играх непокоренных" ветераны создают возможности спортивной реабилитации для своих собратьев, - директор "Стратком Украины" Горбач

Подготовка украинской сборной к "Играм непокоренных" сегодня происходит на самом высоком уровне, а участие для многих ветеранов становится толчком к реабилитации и поиску себя после войны.

Об этом рассказала директор "Стратком Украины" Оксана Горбач в интервью Цензор.НЕТ.

Центр стратегических коммуникаций "Стратком Украина" еще в 2016 году стал вдохновителем и инициатором вступления Украины в международных соревнований ветеранов и действующих военнослужащих, получивших ранения во время боевых действий. Тогда в Украине об "Играх Непокоренных", проходящих под эгидой и по инициативе герцога Сассекского Принца Гарри, знали единицы.

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"Один из главнейших результатов - то, что члены сборных 2017, 2018 годов вернулись в свои громады и начали их менять. Майя Москвич, член сборной Украины на "Играх Непокоренных" в Сиднее 2018 года, месяц назад запустила секцию стрельбы из лука для ветеранов в Луцке. Аналогичные секции по различным видам спорта создают ветераны, члены прошлогодних сборных, в Запорожье, Киеве, Львове и других городах. То есть ветераны сами для своих собратьев создают возможности спортивной реабилитации. Цель Игр - не спортивная победа, а спортивная реабилитация. И мы видим, как ежедневные тренировки положительно влияют на ветеранов", - отметила Горбач.

По ее словам, таких историй много. "Мы просто видим положительные изменения: они находят семейное счастье, работу, начинают заниматься собственным бизнесом и помогают общине и ветеранской общественности. Мы привлекаем многих участников предыдущих сборных. Капитан сборной 2017 года Александр Писаренко был главным судьей по гребле на тренажерах, Дмитрий Сидорук, член сборной 2017 года, стрелок из лука, в этом году был главным судьей по стрельбе из лука на Национальных соревнованиях "Игры Непокоренных". В дальнейшем мы его пригласили тренером украинской сборной. Летом пригласили Юрия Дмитренко, члена сборной на "Играх Непокоренных" в Сиднее 2018 года, стать ментором по толканию ядра для участников национального отбора 2019 года. Юрий был ментором при всех спортивных тестах - во Львове, Одессе и Киеве. О его работе были лучшие отзывы: он очень подробно объяснял начинающим технику толкания. В спортивных тестированиях как менторы также приняли участие члены сборных Украины на "Играх Непокоренных" в 2017 и 2018 годах: Юрий Писарчук, Майя Москвич, Андрей Усач, Сергей Шимчако, Роман Панченко, Александр Зозуляк, Александр Чалапчий, Павел Мамонтов, Василий Пашкевич, Александр Гавриленко, Сергей Ильницкий. Важно, чтобы с ветеранами общался человек, переживший такой же опыт", пояснила Горбач.

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Напомним, Украину на соревнованиях Invictus Games-2020 в Гааге будут представлять 20 украинских военных с боевыми ранениями.

Источник: https://censor.net.ua/n3153722
 
   
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Не по теме.
Давно не появляется на форуме Senator, раньше постоянно сидел на Цензоре.
Может кто, что знает?
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