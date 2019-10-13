EN|RU|UK
Темы дня: Пресс-марафон Зеленского Формула Штайнмайера Выборы в США и Украина Обирай свідомо
 За рубежом
  5802  123
Все про:авиакатастрофа (1097) Конго (57) ЧВК_"Вагнера" (91) Пригожин Евгений (6)

 Военный Ан-72 с россиянами на борту разбился в Конго - одной из африканских стран с бизнес-интересами "повара Путина" Пригожина

Утром 11 октября в Демократической Республике Конго (ДРК) разбился военно-транспортный самолет Ан-72. На его борту были несколько россиян.

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Настоящее время, эту информацию подтвердила пресс-атташе посольства России в Конго Наталья Кононова.

"Посольство РФ подтверждает, что среди членов экипажа самолета Ан-72 были российские граждане. На данный момент их личности уточняются", - сказала она. Она также отметила, что пока неясно, кем именно являются находившиеся на борту Ан-72 россияне - гражданскими или военными специалистами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 35 российских наемников из группировки "Вагнера" погибли от авиаудара в Ливии, - The Times

В мае 2019 года Кремль подтвердил, что направит в Конго российских военных. В МИД РФ тогда пояснили, что они будут учить местных ремонтировать военную технику, оставшуюся там со времен СССР.

Конго также называлось среди африканских стран, где были бизнес-интересы у близкого Путину предпринимателя Евгения Пригожина. По данным Bloomberg, Москва поддерживала в Конго одного из кандидатов на выборах президента и была заинтересована в поставках в Конго оружия и разработке месторождений полезных ископаемых.

Конголезское радио со ссылкой на заявление Управления гражданской авиации Конго сообщило, что на борту разбившегося самолета были четыре члена экипажа, а также "гражданские лица и военные, в том числе сотрудники администрации президента ДРК Феликса Чисекеди". Среди возможных пассажиров агентство Reuters назвало личного водителя президента, сотрудников его службы безопасности и вспомогательный персонал. Но ни одно из имен пока официально не подтверждено.

"Выживших не было, все тела сгорели дотла", -​ сообщил советник президента Конго.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пропагандист Киселев попался на лжи в прямом эфире, показывая россиян в ЦАР, "не имеющих никакого отношения к ЧВК "Вагнера". ВИДЕО+ФОТО

Самолет вылетел из города Гома на востоке Конго и направлялся в столицу Киншасу. Диспетчеры потеряли с ним связь через 59 минут после вылета.

Напомним, идея создания частной военной компании, известной как "группа Вагнера" или "ЧВК Вагнера" принадлежит руководству Генштаба Вооруженных сил России. Реализацию проекта в 2010 году поручили бизнесмену Евгению Пригожину.

В Африке наемники инструктируют боевиков и вывозят в Россию алмазы для спецслужб и высших чиновников.

Служба безопасности Украины утверждает, что наемники Вагнера работают в ЦАР с начала 2018 года под прикрытием санкт-петербургского ООО "М-Финанс" Евгения Пригожина.

Также установлены личности наемников ЧВК "Вагнера", которые находились в Центральноафриканской республике 30 июля 2018 года, в день гибели троих российских журналистов-расследователей - Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева, которые снимали фильм о деятельности ЧВК "Вагнер".

Также смотрите: Повар Путина, хозяин ЧВК "Вагнера" Пригожин был на переговорах министра обороны РФ Шойгу с ливийским маршалом Хафтаром. ВИДЕО (обновлено)

Источник: https://censor.net.ua/n3153721
 
   
 Топ комментарии
 
Отправился на концерт кобздона
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
То просто треба з вищого поверху їх запускати. Он, Чечетов, вельми непогано злітав. Ще за життя готувався - все руками вимахував...
 показать весь комментарий
 
 
Вот и выбрали себе за 5 гривень. Жрите теперь, не обляпайтесь.
 показать весь комментарий
 
ПОПРОСТУ-------------НАРКО- КОНКУРЕНЦЫЯ между ФСБ и ГРУ !
,
,
 показать весь комментарий
 
 
Не ходите дети в Африку гулять -
Злые конкуренты могут убивать...
 показать весь комментарий
 
 
Яка таки приємна новина. Від щирого серця, приємна.
 показать весь комментарий
 
 
Хороший знак , еще 12 дней после дня рождения жертвоприношения будут
 показать весь комментарий
 
 
Вимагаємо продовження! Разлетались, панимашь!

Не здається, Вам, панове, що кацапо-орди дуже багато в різних місцях? лізуть, як таргани.
Кацапо-орді потрібно сидіти в своїх сранях-рязанях, за поребриком, не світити своїми огидними "хлєбалами", не лякати людей. Тьфу на вас, свинособаки, тьфу два рази.
 показать весь комментарий
 
 
Маловато,*****,маловато буде... от якби вони всі,кацапів маю на увазі,роз##ярились...
 показать весь комментарий
 
Есть предположения на борту был сам Пригожин с прихлебателями.
 показать весь комментарий
 
 
Дык завтра у ольгинцев траур?
А кто будет топить за шмарклю?
 показать весь комментарий
 
Пригожін з Шойгу, вже не подарують Пу діамантову затичку від ботексу.
Бяда.
 показать весь комментарий
 
 
А что смешного то? Тут плакать надо. Что самолёт пустой был.
 показать весь комментарий
 
новына пышыться так:

Утром 11 октября в Демократической Республике Конго (ДРК) разбился военно-транспортный самолет Ан-72. На его борту были несколько россиян. Выживших не было, все тела сгорели дотла.
 показать весь комментарий
 
Наши туда ПЗРК"Колибри" - случайно не продавали?

 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх