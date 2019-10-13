 С начала суток враг 7 раз открывал огонь по позициям ОС, потерь нет, - пресс-центр

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник трижды открывал огонь по позициям ОС неподалеку от Новолуганского (из минометов калибра 82 мм и гранатометов различных систем), а также - вблизи Светлодарска (из автоматических станковых гранатометов), Золотого (из крупнокалиберных пулеметов) и Пивденного (из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия).

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник из крупнокалиберных пулеметов обстрелял позиции ОС у Песков.

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"В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов с нашей стороны не было", - сообщают в пресс-центре.

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Напомним, за минувшие сутки российские оккупанты 23 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен украинский воин, еще один получил боевую травму.