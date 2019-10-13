 Давайте не делать подарков нашим недругам, мечтающим видеть наши ссоры, вместе мы непобедимы, - Зеленский в обращении ко Дню защитника Украины

Об этом говорится в обращении президента Украины Владимира Зеленского по случаю Дня защитника Украины, передает Цензор.НЕТ.

Прежде всего, Зеленский призвал "каждого представителя сил правопорядка" уважать конституционное право граждан на мирный протест, гарантировать их безопасность.

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"Второе. Обращаюсь ко всем, кто будет участвовать в акциях.

Слышу и прислушиваюсь к вашему мнению. Украина - свободная и демократическая страна, где каждый имеет право быть услышанным.

14 октября в столице будет много ветеранов и добровольцев. Понимаю ваш страх по дальнейшему урегулированию ситуации на Донбассе. Вы совершенно справедливо не хотите, чтобы то, за что вы воевали, оказалось бесполезным.

И не допустите, чтобы память о погибших боевых побратимах и сестрах была предана. Обещаю вам как Президент Украины и Верховный Главнокомандующий Вооруженных сил, и я никогда этого не допущу.

Вы неоднократно говорили, что ветераны, как никто другой, хотят мира. Но не любого, а справедливого.

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Я знаю это и уверяю вас - только так и будет.

И не может быть иначе. Ибо 20 мая я поклялся всеми делами защищать суверенитет и независимость Украины.

Я верен этой клятве и буду оставаться верным ей всегда.

Верю, что в этот день горячие сердца не омрачат здравого смысла. Прошу вас - будьте благоразумными, действуйте ответственно, в рамках закона и общественного порядка.

И, пожалуйста, не поддавайтесь на провокации тех, кто очень хочет создать красноречивую картинку для российского телевидения.

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Завтра - наш украинский национальный праздник. Давайте в этот день не делать своими же руками подарков для наших недругов. Они мечтают увидеть в наших рядах распри, ссоры и хаос. И очень боятся, что украинцы будут едиными и сплоченными.

Потому что тогда - мы сильны.

Потому что тогда - непобедимы.

Поэтому на зависть всем докажем, что мы, украинцы, - свободный, цивилизованный, а главное - мудрый народ. Помните об этом", - отметил президент.

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