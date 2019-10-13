 Давайте не делать подарков нашим недругам, мечтающим видеть наши ссоры, вместе мы непобедимы, - Зеленский в обращении ко Дню защитника Украины

Об этом говорится в обращении президента Украины Владимира Зеленского по случаю Дня защитника Украины, передает Цензор.НЕТ.
Прежде всего, Зеленский призвал "каждого представителя сил правопорядка" уважать конституционное право граждан на мирный протест, гарантировать их безопасность.
"Второе. Обращаюсь ко всем, кто будет участвовать в акциях.
Слышу и прислушиваюсь к вашему мнению. Украина - свободная и демократическая страна, где каждый имеет право быть услышанным.
14 октября в столице будет много ветеранов и добровольцев. Понимаю ваш страх по дальнейшему урегулированию ситуации на Донбассе. Вы совершенно справедливо не хотите, чтобы то, за что вы воевали, оказалось бесполезным.
И не допустите, чтобы память о погибших боевых побратимах и сестрах была предана. Обещаю вам как Президент Украины и Верховный Главнокомандующий Вооруженных сил, и я никогда этого не допущу.
Вы неоднократно говорили, что ветераны, как никто другой, хотят мира. Но не любого, а справедливого.
Я знаю это и уверяю вас - только так и будет.
И не может быть иначе. Ибо 20 мая я поклялся всеми делами защищать суверенитет и независимость Украины.
Я верен этой клятве и буду оставаться верным ей всегда.
Верю, что в этот день горячие сердца не омрачат здравого смысла. Прошу вас - будьте благоразумными, действуйте ответственно, в рамках закона и общественного порядка.
И, пожалуйста, не поддавайтесь на провокации тех, кто очень хочет создать красноречивую картинку для российского телевидения.
Завтра - наш украинский национальный праздник. Давайте в этот день не делать своими же руками подарков для наших недругов. Они мечтают увидеть в наших рядах распри, ссоры и хаос. И очень боятся, что украинцы будут едиными и сплоченными.
Потому что тогда - мы сильны.
Потому что тогда - непобедимы.
Поэтому на зависть всем докажем, что мы, украинцы, - свободный, цивилизованный, а главное - мудрый народ. Помните об этом", - отметил президент.
ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО...
1."Сразу хочу заверить - иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего. Буду честным и преданным Украине и передам ее в руки нового поколения политиков"
2. Первым законопроектом будет "О народовластии" "В нем мы вместе закрепим механизм, по которому только народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии"
3. Изменения начнутся с поста президента. "Мои законопроекты в этом направлении: "О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей", "Об импичменте президента Украины", "Об отзыве народного депутата Украины"
4.Выборы в парламент и местные советы будут проводиться исключительно по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и "депутатские прогулы" депутатов будут наказывать лишением депутатского мандата.
5.Будет проведена судебная реформа. "Для простых споров - мировые судьи, избираемые народом. Для уголовных преступлений - эффективный суд присяжных, состоящий из народа"
Брехав що війна триває тому що Порх на ній наживається, а Зєєєєля "тучі развєдьот рукамі"!
Він розвів, але лохівІ
Спробуйте тепер його витурити!
Пролез во власть на брехне и пропаганде ненависти а теперь уселся и призывает к едиеству а то путин нападэ...
Деньги не пахнут? Фу, мерзотный поц!
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или ЗДАЧА УКРАИНЫ -- ЭТО что то ДРУГОЕ ??
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А коли Зе був щирим, якщо його прихильники та Портнов закликали до фільтраційних таборів?
КРЫМ
Был по делам. Одним днем. Вернулся. Шок.
Казалось
бы, давно уже пора привыкнуть: пять лет разрушения и бесцельности на
Украине, в противовес развитию и целенаправленному созиданию в Крыму;
царство идиотизма с одной стороны и победа здравого смысла с другой, но
не могу.
И каждый раз меня сверлит мысль: если бы не Майдан!
А в Крыму работа кипит.
Я
не был в Крыму полгода. Вот заехал. Здесь дороги кладут, словно утюгом
полуостров гладят. Кажется, что это все делает не человек. Кажется, что
делают это какие-то великаны, которые живут под землей. Днем их не
видно, а ночью они выходят на поверхность и разглаживают Крым большими
утюгами. Провел! И дорога. Переместил горы песка - и новая развязка.
Поставил огромные опоры - и новый мост.
Симферополь превращается в
Столицу. Есть еще, конечно, над чем работать - еще кое-где можно
увидеть неопрятность, но такой грязи и хаотичной застройки, как в Киеве,
вы уже не увидите. Жилищное строительство идет системно, широко, в
соответствии с генпланом. Так строится Симферополь, а Севастополь
постепенно и стремительно превращается в современный город-мечту у
самого моря.
Спрос на жилье растет параллельно строительству
дорожной и другой инфраструктуры полуострова. Работа кипит. Прошло
полгода и я обалдел. В ближайшие три года Крым превратиться в Жемчужину.
Новую, современную, богатую.
Но возвращаться пришлось.
Как только вы перейдете КПП, вас тут же встретят наши дороги. Это чтобы не расслаблялись. Особенно Николаевская область.
Во
времена упыря Порошенко эту область возглавлял человек-курица по
фамилии Савченко. Человек сильный и патриотичный. Отсутствие интеллекта
компенсировал патриотизмом. Ненавидел все советское до жути. Дороги тоже
входили в этот список. Декоммунизировал он их по полной. В некоторых
местах на дорогах не просто ямы - на дорогах «Девятый вал» Айвазовского,
увековеченный в асфальте.
И так вся страна. Лихорадит. Разрушается. Готовится к гражданской войне. Ж..па.
А Крым продолжает строиться. И плевать ему на то, что у нас происходит.
Выходи завтра на МАЙДАН к народу и объясни свои действия! Не к шапито с придворными продажными журналистами-лизоблюдами, а именно к НАРОДУ.
В Украине принято чтобы гетьман отчитывался перед громадой! А вопросов - тьма: и по амнистии террористам, и по отсутствию борьбы с коррупцией, и подонок-решала Богдан, и по закручиванию гаек малому и среднему бизнесу.