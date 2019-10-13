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 Политика Украины, Общество
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 Давайте не делать подарков нашим недругам, мечтающим видеть наши ссоры, вместе мы непобедимы, - Зеленский в обращении ко Дню защитника Украины

Завтра каждый сознательный украинец выразит безграничное уважение и благодарность воинам, добровольцам, медикам, волонтерам, военным журналистам, дипломатам и родственникам героев, погибших за Украину.

Об этом говорится в обращении президента Украины Владимира Зеленского по случаю Дня защитника Украины, передает Цензор.НЕТ.

Прежде всего, Зеленский призвал "каждого представителя сил правопорядка" уважать конституционное право граждан на мирный протест, гарантировать их безопасность.

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"Второе. Обращаюсь ко всем, кто будет участвовать в акциях.

Слышу и прислушиваюсь к вашему мнению. Украина - свободная и демократическая страна, где каждый имеет право быть услышанным.

14 октября в столице будет много ветеранов и добровольцев. Понимаю ваш страх по дальнейшему урегулированию ситуации на Донбассе. Вы совершенно справедливо не хотите, чтобы то, за что вы воевали, оказалось бесполезным.

И не допустите, чтобы память о погибших боевых побратимах и сестрах была предана. Обещаю вам как Президент Украины и Верховный Главнокомандующий Вооруженных сил, и я никогда этого не допущу.

Вы неоднократно говорили, что ветераны, как никто другой, хотят мира. Но не любого, а справедливого.

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Я знаю это и уверяю вас - только так и будет.

И не может быть иначе. Ибо 20 мая я поклялся всеми делами защищать суверенитет и независимость Украины.

Я верен этой клятве и буду оставаться верным ей всегда.

Верю, что в этот день горячие сердца не омрачат здравого смысла. Прошу вас - будьте благоразумными, действуйте ответственно, в рамках закона и общественного порядка.

И, пожалуйста, не поддавайтесь на провокации тех, кто очень хочет создать красноречивую картинку для российского телевидения.

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Завтра - наш украинский национальный праздник. Давайте в этот день не делать своими же руками подарков для наших недругов. Они мечтают увидеть в наших рядах распри, ссоры и хаос. И очень боятся, что украинцы будут едиными и сплоченными.

Потому что тогда - мы сильны.

Потому что тогда - непобедимы.

Поэтому на зависть всем докажем, что мы, украинцы, - свободный, цивилизованный, а главное - мудрый народ. Помните об этом", - отметил президент.

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Давайте не делать подарков нашим недругам, мечтающим видеть наши ссоры, вместе мы непобедимы, - Зеленский в обращении ко Дню защитника Украины 01

Источник: https://censor.net.ua/n3153718
 
   
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Та воно замість Х**ла з Порошенком воює а ще хоче миру і злагоди !
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Вова!!!, а как же народовляддя, как же референдум?, возможно твои избиратели скажут ну на фиг на таких условиях Донбасс в составе Украины, пусть себе живут отдельно и содержат сами себя..., минные поля, полная изоляция с украинской стороны, никаких переходов через линию разграничения, все понимают ДНР ЛНР это де факто Россия, мне России в составе Украины не надо!!! и пока нету нашего контроля на российско-украинской границе, не может быть никаких формул, никаких выборов, никаких особых статусов, может быть только высокий забор и плотные минные поля и санкции которые убивая российскую экономику заставят эту страну вернуть нам нашу землю...
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Первым законопроектом будет "О народовластии" где этот закон???

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО...
1."Сразу хочу заверить - иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего. Буду честным и преданным Украине и передам ее в руки нового поколения политиков"
2. Первым законопроектом будет "О народовластии" "В нем мы вместе закрепим механизм, по которому только народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии"
3. Изменения начнутся с поста президента. "Мои законопроекты в этом направлении: "О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей", "Об импичменте президента Украины", "Об отзыве народного депутата Украины"
4.Выборы в парламент и местные советы будут проводиться исключительно по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и "депутатские прогулы" депутатов будут наказывать лишением депутатского мандата.
5.Будет проведена судебная реформа. "Для простых споров - мировые судьи, избираемые народом. Для уголовных преступлений - эффективный суд присяжных, состоящий из народа"
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Хочешь стать бессмертным- вставай в ряды Зеленского!
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Вова, так поводься як українець і чоловік, а не як зелена шмаркля.
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Зєля пролізла у владу на брехні.
Брехав що війна триває тому що Порх на ній наживається, а Зєєєєля "тучі развєдьот рукамі"!
Він розвів, але лохівІ
Спробуйте тепер його витурити! Давайте не делать подарков нашим недругам, мечтающим видеть наши ссоры, вместе мы непобедимы, - Зеленский в обращении ко Дню защитника Украины - Цензор.НЕТ 6761
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Та и я за что.
Пролез во власть на брехне и пропаганде ненависти а теперь уселся и призывает к едиеству а то путин нападэ...
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Мы без тебя будем непобедимы а не с тобой, с тобой как раз короче на ростов тебе и побыстрее
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Порховня какая у вас такса на эту акцию, будьте благоразумны, Порошенко не резиновый.
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Опять тебе Порох штанишки загадил?
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зебил, выходи поддержать Монику, а то она аж сепарню с лугандона пригласила, шоб от радикалов ее защитить.
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Правда? А почему ты такого не говорил, когда все 5 лет обсирал и лгал о власти в Украине и обсирал украинцев, на потеху свинособак?
Деньги не пахнут? Фу, мерзотный поц! Давайте не делать подарков нашим недругам, мечтающим видеть наши ссоры, вместе мы непобедимы, - Зеленский в обращении ко Дню защитника Украины - Цензор.НЕТ 4808
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ТАК и НЕ ДЕЛАЙ ПОДАРКИ !
,
или ЗДАЧА УКРАИНЫ -- ЭТО что то ДРУГОЕ ??
,
,
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Богдана в отставку, и никакой капитуляции.
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Я что то как-то не видел, что во главе с трусом кто то стал непобедимым...
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Сейчас все те, кто 5 лет ныли про "план шатун" и "не раскачивайте лодку" агитируют делать именно это Давайте не делать подарков нашим недругам, мечтающим видеть наши ссоры, вместе мы непобедимы, - Зеленский в обращении ко Дню защитника Украины - Цензор.НЕТ 4857
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Моника сделай подарок для Украины - свали в Ростов сама.
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Слышу и прислушиваюсь к вашему мнению. Украина - свободная и демократическая страна, где каждый имеет право быть услышанным. Источник: https://censor.net.ua/n3153718
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А коли Зе був щирим, якщо його прихильники та Портнов закликали до фільтраційних таборів?
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Вова а давай ты уже перестанешь обещать а начнёшь делать правильные вещи. Выборы уже давно прошли... А чтобы не было сор просто не нужно давать повод.
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Ну так не делай.Отменяй нафиг то что ты упорол.
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Бывший украинский депутат и политик Василий Волга о посещении Крыма.

КРЫМ
Был по делам. Одним днем. Вернулся. Шок.
Казалось
бы, давно уже пора привыкнуть: пять лет разрушения и бесцельности на
Украине, в противовес развитию и целенаправленному созиданию в Крыму;
царство идиотизма с одной стороны и победа здравого смысла с другой, но
не могу.
И каждый раз меня сверлит мысль: если бы не Майдан!


А в Крыму работа кипит.
Я
не был в Крыму полгода. Вот заехал. Здесь дороги кладут, словно утюгом
полуостров гладят. Кажется, что это все делает не человек. Кажется, что
делают это какие-то великаны, которые живут под землей. Днем их не
видно, а ночью они выходят на поверхность и разглаживают Крым большими
утюгами. Провел! И дорога. Переместил горы песка - и новая развязка.
Поставил огромные опоры - и новый мост.

Симферополь превращается в
Столицу. Есть еще, конечно, над чем работать - еще кое-где можно
увидеть неопрятность, но такой грязи и хаотичной застройки, как в Киеве,
вы уже не увидите. Жилищное строительство идет системно, широко, в
соответствии с генпланом. Так строится Симферополь, а Севастополь
постепенно и стремительно превращается в современный город-мечту у
самого моря.

Спрос на жилье растет параллельно строительству
дорожной и другой инфраструктуры полуострова. Работа кипит. Прошло
полгода и я обалдел. В ближайшие три года Крым превратиться в Жемчужину.
Новую, современную, богатую.

Но возвращаться пришлось.
Как только вы перейдете КПП, вас тут же встретят наши дороги. Это чтобы не расслаблялись. Особенно Николаевская область.

Во
времена упыря Порошенко эту область возглавлял человек-курица по
фамилии Савченко. Человек сильный и патриотичный. Отсутствие интеллекта
компенсировал патриотизмом. Ненавидел все советское до жути. Дороги тоже
входили в этот список. Декоммунизировал он их по полной. В некоторых
местах на дорогах не просто ямы - на дорогах «Девятый вал» Айвазовского,
увековеченный в асфальте.

И так вся страна. Лихорадит. Разрушается. Готовится к гражданской войне. Ж..па.
А Крым продолжает строиться. И плевать ему на то, что у нас происходит.
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Володя, не сцы!

Выходи завтра на МАЙДАН к народу и объясни свои действия! Не к шапито с придворными продажными журналистами-лизоблюдами, а именно к НАРОДУ.

В Украине принято чтобы гетьман отчитывался перед громадой! А вопросов - тьма: и по амнистии террористам, и по отсутствию борьбы с коррупцией, и подонок-решала Богдан, и по закручиванию гаек малому и среднему бизнесу.
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зєлєЧМОніка зі сцени та екранів роками ганьбило Україну і українців, то чого ви чекали кращого для себе і держави після того, коли воно дірвалося до влади? Ще більше ганьбитиме та зневажатиме...Це зрозуміло кожному, хто має хоч одну-єдину звивину в мозку...
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Цензор превратился в соевый гадюшник, поздравляю.
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