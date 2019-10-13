EN|RU|UK
Темы дня: Пресс-марафон Зеленского Формула Штайнмайера Выборы в США и Украина Обирай свідомо
 За рубежом
  1355  27
Все про:Сирия (2806) США (15589) Турция (2155) Эспер Марк (12)

 США досрочно эвакуируют с севера Сирии 1000 своих военнослужащих в связи с наступлением Турции

Американские войска оказались между турецкими войсками и Сирийскими силами обороны. Их срочно переводят с северо-востока страны на юг.

Об этом министр оборон США Марк Эспер заявил телеканалу CBS, информирует Цензор.НЕТ.

"США готовятся к эвакуации около 1000 американских военных с севера Сирии можно безопаснее и быстрее", - заявил Эспер.

Минобороны США пошло на этот шаг через неделю после того, как президент Трамп объявил о передислокации нескольких десятков американских военных, действовавших вместе с курдскими силами на севере Сирии, открыв двери для турецкого наступления против Сирийских сил обороны (SDF), главных союзников Вашингтона в борьбе против ИГИЛ.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Россия разбомбила больницы в Сирии, - The New York Times. ВИДЕО

"В течение последних 24 часов мы узнали, что турки, вероятно, намерены продолжить свою операцию на юг, глубже чем изначально планировалось, и на запад", - сказал Эспер и добавил, что "в течение последних 24 часов узнали, что SDF стремится заключить соглашение с Асадом и русскими для боевых действий против турок на севере Сирии".

Эспер рассказал, что размещенные в Сирии американские войска оказались между турецкими войсками и SDF.

"Поэтому я разговаривал с президентом прошлой ночью, и после обсуждений с остальной командой из комитета национальной безопасности, он приказал, чтобы мы начали плановое вывода наших военных с севера Сирии".

Также на Цензор.НЕТ: США предупредили Турцию о "серьезных санкциях" из-за военной операции в Сирии

Напомним, 9 октября президент Турции Реджеп Эрдоган объявил о начале военной операции "Источник мира" на территории Сирии. Вооруженные силы Турции совместно с поддерживаемой Анкарой "Сирийской национальной армией" начали операцию против курдских формирований и "Исламского государства". Изначально турецкие бомбардировщики атаковали позиции курдов, а затем турецкая армия начала наземное наступление.

11 октября власти Турции объявили о первом погибшем турецком военном и 277 "нейтрализованных террористах".

Источник: https://censor.net.ua/n3153717
 
 
 Топ комментарии
 
бежали робкие грузины, тю, американцы. Нима уже интересу у светоча демократии в этих бесплодных песках анархии.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
ахаха, да не жалко, Васька, пиши тыщу их убито а у нас заболел повар и потеряли рацию.
 показать весь комментарий
 
"SDF стремится заключить соглашение с Асадом и русскими для боевых действий против турок на севере Сирии".

Бедные турецкие помидоры. США досрочно эвакуируют с севера Сирии 1000 своих военнослужащих в связи с наступлением Турции - Цензор.НЕТ 1868
США досрочно эвакуируют с севера Сирии 1000 своих военнослужащих в связи с наступлением Турции - Цензор.НЕТ 2997

 показать весь комментарий
 
бежали робкие грузины, тю, американцы. Нима уже интересу у светоча демократии в этих бесплодных песках анархии.
 показать весь комментарий
 
 
Америка не параша. Ни кто Доне не простит, если погибнут парни с Техаса-Канзаса хззч. Отмазка "нас там нет" в Штатах не канает
 показать весь комментарий
 
 
Доня уже памперсы на себя натянул и сидит как поц. Не представляю как партия ястребов завела шашни со ссыкливым Доней
 показать весь комментарий
 
ну перед этим же канало. Но ИГИЛ одно, турецкая армия заставила амеров поджать хвост. Это им не уютные бои с фанатиками, могут и огрести.
 показать весь комментарий
 
 
США газовую трубу из Катара в ЕС уже не проведут. Поэтому интерес к Сирии пропал.
 показать весь комментарий
 
Вот это в Сирии замес-непоймеш хто кого валит.Уже начинается нравиться Ким Чин Ын.
 показать весь комментарий
 
 
Восток дело тонкое). Когда-то от нефиг делать разбирался в вопросе ближнего востока. Чуть мозг не сломал. Там уже наверное никто не понимает кто с кем воюет и главное зачем. Они просто воюют. Там куча разных религиозных движений которые и между собой воюют, власть воюет с народом, народ воюют с властью, соседние страны воюют между собой+ куча других стран типа миротворцев тоже воюют. Наверное Китай в своё время поэтому и построил большую стену)
 показать весь комментарий
 
 
Трамп в последнее время всем надоел, то у Кима под ногами вертится, то у аятол иранских, теперь пытается уйти из под винтов Эрдогана. Одним словом, непревзойдённый муд-рец.
 показать весь комментарий
 
 
ВИнторогая подстилка потомок боярышниковых алкоголиков опять тебе янки не дают с кален встать.
 показать весь комментарий
 
Известия конечно не хорошие, но для достижения глобальной цели свалить Лохматое Чмо - то шо надо. Еще больше недоумения и ненависти к путинской *******.
 показать весь комментарий
 
Через секунду Эрдоган упал на колени перед Няш-Мяш
 показать весь комментарий
 
США, под руководством агента *****, последнее время подставляется серьезно. Сдача своих союзников - курдов, в интересах Рашки и Турции, сигнал другим "союзникам" США - могут кинуть в любой момент.
 показать весь комментарий
 
 
при этом украина свято верит что с ними все будет как-то по другому
 показать весь комментарий
 
Странное поведение так их перестанут уважать
 показать весь комментарий
 
 
значит будет взрывы и не мало взрывов на территории Турции. Нельзя победить народ если народ сопротивляется , это не возможно.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх