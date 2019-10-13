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Темы дня: Пресс-марафон Зеленского Формула Штайнмайера Выборы в США и Украина Обирай свідомо
 Политика Украины, За рубежом
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 Украина нуждается в пакете помощи от Запада, вероятно, в объемах плана Маршалла, - доклад ПА НАТО

Украина нуждается в поддержке западных демократий, которую можно сравнивать с планом Маршалла, который применялся для восстановления Европы после Второй мировой войны.

Такой вывод содержится в докладе относительно ситуации в Украине, который участникам заседания Парламентской ассамблеи НАТО в Лондоне представила сенатор из Канады Джейн Корди (Jane Cordy), пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Украина нуждается в действительно амбициозном и хорошо обеспеченном ресурсами пакете помощи, вероятно, даже в объемах плана Маршалла, который позволил провести восстановление Западной Европы после Второй мировой войны. Успех Украины, который может быть достигнут с помощью НАТО и ЕС, также мог бы усилить саму "причину для существования" (raison d'être) для обеих организаций", - подчеркивается в докладе.

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Автор документа делает вывод, что Украина все еще должна пройти долгий путь, чтобы соответствовать критериям НАТО и ЕС, но перспектива будущего членства в этих организациях должна стать для Украины стимулом для экономического, политического и социального развития.

"Украина должна получить четкий сигнал, что такое членство является достижимым, если будут выполнены все необходимые для него критерии. Евроатлантическое сообщество должно продемонстрировать терпение и гибкость в отношении Украины, проявлять к ней скорее политический, чем бюрократический подход", - отметила в документе сенатор Джейн Корди.

Она указала, что, кроме финансовой помощи, Украина продолжает нуждаться в материальной помощи от Запада в виде оборудования и технологических платформ, которые дадут ей возможность защищать себя и собственные границы.

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"Содержательное и существенное присутствие НАТО в Черном море является стратегической необходимостью. Евроатлантическое сообщество должно также продолжать внешнее давление на Россию, чтобы эта страна прекратила дестабилизацию Украины, выполняла Минские договоренности, немедленно вернула всех политических заключенных, прекратила нарушения прав человека на оккупированных территориях Украины и возобновила свободу судоходства в Керченском проливе", - говорится в докладе .

Автор документа отдельно подчеркнула: "Российская власть должна при каждом удобном случае получать напоминания, что незаконная оккупация и аннексия Крыма не будут признаваться никогда".

Доклад содержит анализ достижений Украины, хода реформ и развития гражданского общества, наряду с анализом уязвимых мест в преобразованиях, в частности, в борьбе с коррупцией.

Источник: https://censor.net.ua/n3153715
 
   
 Топ комментарии
 
А куда же подевались все предыдущие кредиты, помощи и программы? Неужели их банально украли? Не может быть.
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лучше поздно,чем никогда-только с зеленой плесенью разберемся
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Ну шо ж поделать, если в Украине столько хохлов, шо они себе выбрали в гетьманы Монику...А хохлам план Маршалла не нужен. Им нужен таежный союз.
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еще одно доказательство что жили все это время только лишь за счет нефти с СССР/России. без внешних вливаний ни януки ни порошенки не способны прокормить такое население. долг и так $82 млрд, толку от еще каких-то программ ?
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Українців треба поділити не за теріторією, не за віком, не за статтю, не за статками..., а за світосприйняттям. Хто за паРашу - наліво, хто за цивілізацію - направо. Все інше від лукавого.
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Есть еще третьи - типа мародеры. Им пофиг и первые и вторые. Они разрушали и укреплялись. Их можно только выкорчевать.
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Стесняюсь спросить..... Это мы как проститутка бабло брать будем, или хде Україна потребує пакету допомоги від Заходу, ймовірно, в обсягах плану Маршалла, - доповідь ПА НАТО - Цензор.НЕТ 2420?
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Порох нормально съездил
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неужели кто-то верит в "безвозмездную помощь", и добреньких бескорыстных дяденек с деньгами из-за бугра? вообще то с помощью плана маршалла сша хотело сделать из германии аграрную страну, дабы не иметь конкурентов в области промышленной экономики. еще у древних греков говорили "бойтесь данайцев дары приносящих"
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Если зёпа не наберет новый свободный от каломойщины кабмин и нового главу ап он должен уйти в любом виде. С депортацией коломойского
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Это кому он должен? Уж не тебе ли? А соснуть?
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Хай славиться його святотомосне ім'я!
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Ох Лера Лера зачем тебе этот инвалид?
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старый жирный пердун ворюга твой идеал? сочувствую....
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Ох уж этот план, сколько о нем несколько лет назад говорили, но никак не состоялся и походу не будет, каждый заботится лишь о себе и своих собственных интересах, это опять новая старая песня
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План Маршала для Украины с презедентом зеленским - это обогащение коломойского при обнищании украинцев
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Ніхто не дасть грошей новому уряду, але ви там тримайтеся😏
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Україна почала купувати зброю і військову техніку у дружніх США. Це добре, адже ці передові ******* військові системи які на порядок краще, вище і набагато крутіше допотопної зброї нашого лютого ворога окупанта личакової паРаші. І звичайно ця зброя дуже сильно допомога у святій визвольній війні українського народу,і допоможе звільнити нашу тимчасово окуповану кремлівськими фашистами )(уйла суверенну українську землю Криму і Донбасу. Да ось де взяти просто величезну суму грошей для придбання саме великих партій супер ******** серйозної зброї США. Україна веде важку національно - визвольну війну з російськими фашистами окупантами, і вона має право розраховувати від свого близького союзника на допомогу державної програми США Ленд-лізу. Програми Ленд - лізу по якій Сполучені Штати Америки, і на безоплатній основі, раніше передавали в основному срср і своїм союзникам у Другій світовій війні **********, техніку, продовольство і стратегічну сировину....... І це близько $ 50.1 млрд (еквівалентно приблизно $ 900. млрд. в цінах 2018 року)
Нам би хоча б частину цих $ 900 млрд ... безоплатної допомоги і кремлівські фашисти -)(уйла як раніше точно такі ж фашисти Рейху Гітлера були б вже давно гарантовано знищені ...
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це з біблії патріота? А більш вагомі джерела інформації є?
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да. да. а потом классическое "Что, сынку, помогли тебе твои ляхи?"
украине надо учить историю, а не помощь выпрашивать
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счас секта пе возопит - слава пе в веках Україна потребує пакету допомоги від Заходу, ймовірно, в обсягах плану Маршалла, - доповідь ПА НАТО - Цензор.НЕТ 6409 Україна потребує пакету допомоги від Заходу, ймовірно, в обсягах плану Маршалла, - доповідь ПА НАТО - Цензор.НЕТ 6409
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Україна почала купувати зброю і військову техніку у дружніх США. Це добре, адже ці передові ******* військові системи які на порядок краще, вище і набагато крутіше допотопної зброї нашого лютого ворога окупанта личакової паРаші. І звичайно ця зброя дуже сильно допомога у святій визвольній війні українського народу,і допоможе звільнити нашу тимчасово окуповану кремлівськими фашистами )(уйла суверенну українську землю Криму і Донбасу. Да ось де взяти просто величезну суму грошей для придбання саме великих партій супер ******** серйозної зброї США. Україна веде важку національно - визвольну війну з російськими фашистами окупантами, і вона має право розраховувати від свого близького союзника на допомогу державної програми США Ленд-лізу. Програми Ленд - лізу по якій Сполучені Штати Америки, і на безоплатній основі, раніше передавали в основному срср і своїм союзникам у Другій світовій війні **********, техніку, продовольство і стратегічну сировину....... І це близько $ 50.1 млрд (еквівалентно приблизно $ 900. млрд. в цінах 2018 року)
Нам би хоча б частину цих $ 900 млрд ... безоплатної допомоги і кремлівські фашисти -)(уйла як раніше точно такі ж фашисти Рейху Гітлера були б вже давно гарантовано знищені ...
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правильно ...ви ворью побільше бабла напакуйте ...так щоб українці ніколи не змогли розрахуватися за вашу "допомогу" ...ну хіба що віддали ЗЕМЛЮ у якості "процентів" ...а може пора арештувати рахунки ...нерухомість ...їхні виводки з ***** повиганяйте ... це була б дійсно допомога ...але вам ваш "туалетний" папір не потрібно ...ваша мета українська ЗЕМЛЯ
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Україна почала купувати зброю і військову техніку у дружніх США. Це добре, адже ці передові ******* військові системи які на порядок краще, вище і набагато крутіше допотопної зброї нашого лютого ворога окупанта личакової паРаші. І звичайно ця зброя дуже сильно допомога у святій визвольній війні українського народу,і допоможе звільнити нашу тимчасово окуповану кремлівськими фашистами )(уйла суверенну українську землю Криму і Донбасу. Да ось де взяти просто величезну суму грошей для придбання саме великих партій супер ******** серйозної зброї США. Україна веде важку національно - визвольну війну з російськими фашистами окупантами, і вона має право розраховувати від свого близького союзника на допомогу державної програми США Ленд-лізу. Програми Ленд - лізу по якій Сполучені Штати Америки, і на безоплатній основі, раніше передавали в основному срср і своїм союзникам у Другій світовій війні **********, техніку, продовольство і стратегічну сировину....... І це близько $ 50.1 млрд (еквівалентно приблизно $ 900. млрд. в цінах 2018 року)
Нам би хоча б частину цих $ 900 млрд ... безоплатної допомоги і кремлівські фашисти -)(уйла як раніше точно такі ж фашисти Рейху Гітлера були б вже давно гарантовано знищені ...
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Ага, давайте допомогу, а банда Коломойський-Портнов-Богдан із допомогою Зеленського все розкрадуть. Вони за допомогою корумпованих судів за півроку вже пограбували країну на більшу суму ніж усі бариги-мародери за попередні п'ять років.
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Потужные реформы порхоботов довели страну до цугундера. Нужно начинать с нуля.
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Ну да.
Так было хорошо при Кучмах и Яныке воруй кредиты и помощь себе и воруй.
А тут какой то майдан и петя порошенко...
Теперь опять все заново надо начинать...
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...все ушло в Петины офшоры и гудок Ахметова.
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Вы уже начали, в Харькове закрыли табачку, и далее будет в том же духе.
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План Маршалла добивался Порошенко все 5 лет ...
Однако, хочет ли План Маршалла Новая Власть Украины, отталкивая МВФ ?
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«Когда советские воинские части перехватывали колонны бегущих на запад немецких беженцев, то они творили такое, чего в Европе не видели со времён нашествия монголов в Средние века. Всех мужчин обычно просто убивали на месте. Всех женщин, почти без исключений, подвергали групповому изнасилованию. Такова была участь и восьмилетних девочек, и восьмидесятилетних старух, и женщин на последних стадиях беременности. Женщинам, которые сопротивлялись изнасилованиям, перерезали горло, или застреливали. Иногда советские танковые колонны просто давили гусеницами спасающихся беженцев. Когда части Советской Армии занимали населённые пункты Восточной Пруссии, то они начинали такую звериную оргию пыток, изнасилований и убийств, что это не представляется возможным описать в полной мере в этой статье. Иногда они кастрировали мужчин и мальчиков, перед тем как убить их. Иногда они выдавливали им глаза. Иногда они сжигали их заживо. Некоторых женщин, после группового изнасилования, распинали, прибив их ещё живых к дверям амбаров, а затем используя их в качестве мишеней для стрельбы» - Вильям Пирс, американский историк.
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«Наши танкисты, пехотинцы, артиллеристы, связисты нагнали колонну беженцев и позабыв о долге и чести и об отступающих без боя немецких подразделениях, тысячами набросились на женщин и девочек... Обливающихся кровью и теряющих сознание оттаскивают в сторону, бросающихся на помощь им детей расстреливают... А сзади уже следующее подразделение. И опять остановка, и я не могу удержать своих связистов, которые тоже уже становятся в новые очереди, а телефонисточки мои давятся от хохота... До горизонта между гор тряпья, перевернутых повозок трупы женщин, стариков, детей...» - Леонид Рабичев, писатель, бывший фронтовик..
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«Мне говорили, что русские не являются человеческими существами. В шкале природы они стоят ниже орангутангов». - Уинстон Черчилль, премьер министр Великобритании (1874 - 1965 гг.).
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Если правда, то будем святковать!

Евгений Пригожин разбился в авиакатастрофе в ДР Конго

от нескольких источников, имеющих отношение к ЧВК "повара Путина", Евгений Викторович Пригожин находился на борту самолета АН-72, потерпевшего крушение 11 октября. Вчера бизнесмен должен был встретиться с президентом африканской страны в Киншасе, куда и летел самолет, но встреча не состоялась.

Также известно, что с момента катастрофы Пригожин не выходит на связь со своим окружением. Сегодня конголезские власти сообщили, что продолжают поисковые работы в районе крушения АН-72. Так-же Пригожину принадлежит не без известная фабрика троллей

Україна потребує пакету допомоги від Заходу, ймовірно, в обсягах плану Маршалла, - доповідь ПА НАТО - Цензор.НЕТ 8252
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да ладно Україна потребує пакету допомоги від Заходу, ймовірно, в обсягах плану Маршалла, - доповідь ПА НАТО - Цензор.НЕТ 4100 Україна потребує пакету допомоги від Заходу, ймовірно, в обсягах плану Маршалла, - доповідь ПА НАТО - Цензор.НЕТ 6396 но это был бы праздник, но также возможно что вброс или крисы покидает тонущий корабль.
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Глеб123. К сожалению это пока догадки. Может "ольгинские" подтвердят ? Есть тут кто из Лахты или Н.Новгорода ?
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много помониторил по этому вопросу с Пригожиным таки нет связи, окружение ничего не комментирует, самолет точно принадлежал ему
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В объемах плана Маршалла по курсу доллара сейчас, это выходит где то 650 миллиардов долларов. Ну, с такой суммой точно Украина взлетит ))
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Да бред это и пустословство либералов, никто не даст Украине такую сумму.
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Даже как Польше, которая получит в итоге в районе 150 миллиардов, не дадут. Куда там о объемах плана Маршалла вообще говорить.
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Нам достаточно что бы как в Польше списали долги МВФ.
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И чем это поможет? Спишут эти долги, через 10 минут Украина попросит новые, так как зарабатывает ощутимо меньше чем тратит.
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зебобик, а на ПА НАТО кто выступил? Не Пэдра? Шо-то Моники там не было видно....
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тема бени плохо раскрыта, непрягись еще.
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Ты вот напрягся и раскрыл, никто тебя за язык не тянул. Так кто выступал на ПА НАТО?
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Ваше стадо сначала верещало, шо "Пэдра убежал в Лондон", аж пена из пастей брызгала. А Пэдра выступил на ПА НАТО. А Монике отстаивать интересы Украины в НАТО не надо. Монике надо на северо-восток.
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дон пэдро уже сбежал? Не успел дачу поджечь. Все к тому шло...
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Радует, шо большинство моникоидов такие же тормоза, как ты.Не зря вас зебилами назвали Україна потребує пакету допомоги від Заходу, ймовірно, в обсягах плану Маршалла, - доповідь ПА НАТО - Цензор.НЕТ 5925
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Напрасно он туда поехал. семь шагов пролета. Читайте прессу.
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Бьіл там Порошенко , не бьіл бьі , роли не играет. Геополитика не строится под конкретного индивида , тем более , что Пепа "сбитьій летчик"...
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Мало кто знает, что План сенаора Маршала был расчитан в первую очередь для развития экономики США. Им нужен был европейский рынок для торговли. Поэтому она им нужна богатая. С Украиной тоже самое.
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Імбі, план Маршала підняв з руін не тількі Західну Німечину, а також Західну Європу. Він пропонувався і СРСР, але Йося послав захід...
Зараз де Західна Європа, а де пост-совок?
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рыться в вики каждый дурак сможет, а мозги для чего?
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А мозг потрібний для бурхливого вибуху
фантазіі?
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Поэтому в итоге США пришли к негативному сальдо торгового баланса с Европой? ))
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