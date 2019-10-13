 Украина нуждается в пакете помощи от Запада, вероятно, в объемах плана Маршалла, - доклад ПА НАТО

Такой вывод содержится в докладе относительно ситуации в Украине, который участникам заседания Парламентской ассамблеи НАТО в Лондоне представила сенатор из Канады Джейн Корди (Jane Cordy), пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Украина нуждается в действительно амбициозном и хорошо обеспеченном ресурсами пакете помощи, вероятно, даже в объемах плана Маршалла, который позволил провести восстановление Западной Европы после Второй мировой войны. Успех Украины, который может быть достигнут с помощью НАТО и ЕС, также мог бы усилить саму "причину для существования" (raison d'être) для обеих организаций", - подчеркивается в докладе.
Автор документа делает вывод, что Украина все еще должна пройти долгий путь, чтобы соответствовать критериям НАТО и ЕС, но перспектива будущего членства в этих организациях должна стать для Украины стимулом для экономического, политического и социального развития.
"Украина должна получить четкий сигнал, что такое членство является достижимым, если будут выполнены все необходимые для него критерии. Евроатлантическое сообщество должно продемонстрировать терпение и гибкость в отношении Украины, проявлять к ней скорее политический, чем бюрократический подход", - отметила в документе сенатор Джейн Корди.
Она указала, что, кроме финансовой помощи, Украина продолжает нуждаться в материальной помощи от Запада в виде оборудования и технологических платформ, которые дадут ей возможность защищать себя и собственные границы.
"Содержательное и существенное присутствие НАТО в Черном море является стратегической необходимостью. Евроатлантическое сообщество должно также продолжать внешнее давление на Россию, чтобы эта страна прекратила дестабилизацию Украины, выполняла Минские договоренности, немедленно вернула всех политических заключенных, прекратила нарушения прав человека на оккупированных территориях Украины и возобновила свободу судоходства в Керченском проливе", - говорится в докладе .
Автор документа отдельно подчеркнула: "Российская власть должна при каждом удобном случае получать напоминания, что незаконная оккупация и аннексия Крыма не будут признаваться никогда".
Доклад содержит анализ достижений Украины, хода реформ и развития гражданского общества, наряду с анализом уязвимых мест в преобразованиях, в частности, в борьбе с коррупцией.
Нам би хоча б частину цих $ 900 млрд ... безоплатної допомоги і кремлівські фашисти -)(уйла як раніше точно такі ж фашисти Рейху Гітлера були б вже давно гарантовано знищені ...
украине надо учить историю, а не помощь выпрашивать
Нам би хоча б частину цих $ 900 млрд ... безоплатної допомоги і кремлівські фашисти -)(уйла як раніше точно такі ж фашисти Рейху Гітлера були б вже давно гарантовано знищені ...
Нам би хоча б частину цих $ 900 млрд ... безоплатної допомоги і кремлівські фашисти -)(уйла як раніше точно такі ж фашисти Рейху Гітлера були б вже давно гарантовано знищені ...
Так было хорошо при Кучмах и Яныке воруй кредиты и помощь себе и воруй.
А тут какой то майдан и петя порошенко...
Теперь опять все заново надо начинать...
Однако, хочет ли План Маршалла Новая Власть Украины, отталкивая МВФ ?
«Когда советские воинские части перехватывали колонны бегущих на запад немецких беженцев, то они творили такое, чего в Европе не видели со времён нашествия монголов в Средние века. Всех мужчин обычно просто убивали на месте. Всех женщин, почти без исключений, подвергали групповому изнасилованию. Такова была участь и восьмилетних девочек, и восьмидесятилетних старух, и женщин на последних стадиях беременности. Женщинам, которые сопротивлялись изнасилованиям, перерезали горло, или застреливали. Иногда советские танковые колонны просто давили гусеницами спасающихся беженцев. Когда части Советской Армии занимали населённые пункты Восточной Пруссии, то они начинали такую звериную оргию пыток, изнасилований и убийств, что это не представляется возможным описать в полной мере в этой статье. Иногда они кастрировали мужчин и мальчиков, перед тем как убить их. Иногда они выдавливали им глаза. Иногда они сжигали их заживо. Некоторых женщин, после группового изнасилования, распинали, прибив их ещё живых к дверям амбаров, а затем используя их в качестве мишеней для стрельбы» - Вильям Пирс, американский историк.
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«Наши танкисты, пехотинцы, артиллеристы, связисты нагнали колонну беженцев и позабыв о долге и чести и об отступающих без боя немецких подразделениях, тысячами набросились на женщин и девочек... Обливающихся кровью и теряющих сознание оттаскивают в сторону, бросающихся на помощь им детей расстреливают... А сзади уже следующее подразделение. И опять остановка, и я не могу удержать своих связистов, которые тоже уже становятся в новые очереди, а телефонисточки мои давятся от хохота... До горизонта между гор тряпья, перевернутых повозок трупы женщин, стариков, детей...» - Леонид Рабичев, писатель, бывший фронтовик..
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«Мне говорили, что русские не являются человеческими существами. В шкале природы они стоят ниже орангутангов». - Уинстон Черчилль, премьер министр Великобритании (1874 - 1965 гг.).
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Евгений Пригожин разбился в авиакатастрофе в ДР Конго
от нескольких источников, имеющих отношение к ЧВК "повара Путина", Евгений Викторович Пригожин находился на борту самолета АН-72, потерпевшего крушение 11 октября. Вчера бизнесмен должен был встретиться с президентом африканской страны в Киншасе, куда и летел самолет, но встреча не состоялась.
Также известно, что с момента катастрофы Пригожин не выходит на связь со своим окружением. Сегодня конголезские власти сообщили, что продолжают поисковые работы в районе крушения АН-72. Так-же Пригожину принадлежит не без известная фабрика троллей
Зараз де Західна Європа, а де пост-совок?
фантазіі?