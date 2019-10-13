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 Варфоломей поздравил ПЦУ с признанием Элладской церковью

Вселенский патриарх Варфоломей во время праздничной литургии поздравил Православную церковь Украины с признанием Церковью Эллады.

Об этом сообщил в Twitter генеральный консул Украины в Стамбуле Александр Гаман, информирует Цензор.НЕТ.

"Вселенский Патриарх Варфоломей во время сегодняшней праздничной литургии поздравил Православную Церковь Украины с ее признанием сестринской Церковью Эллады. Благодарны Матери-Церкви за постоянную заботу об Украине", - написал он.

Варфоломей поздравил ПЦУ с признанием Элладской церковью 01

Напомним, накануне вчера Элладская церковь признала автокефалию ПЦУ. После этого в Русской православной церкви заявили, что Элладская церковь может столкнуться с "последствиями" такого решения.

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Источник: https://censor.net.ua/n3153712
 
   
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