 В День защитника Украины, 14 октября, Зеленский посетит Донецкую область

О визите президента на Донетчину сообщила пресс-служба Донецкой ОГА, информирует Цензор.НЕТ.
"14 октября 2019 Президент Украины Владимир Зеленский с рабочей поездкой посетит Донецкую область", - сказано в сообщении.
Где именно побывает президент, в ОГА не уточняют.
В то же время 14 октября в Киеве состоится "Марш защитников", который возглавят ветераны. Его участники планируют пройти до Майдана независимости, а затем к Офису президента.
Читайте на Цензор.НЕТ: Аваков, Баканов и Данилов обратились к украинцам в связи с запланированными на 14 октября акциями
Участники марша будут выступать "против капитуляции" - предоставления особого статуса оккупированным районам Донбасса и амнистии боевиков.
Предыдущая акция "против капитуляции" состоялась в столице 6 октября, тогда на Майдане собралось около 10 000 человек, организаторы зачитали требования к власти, в частности не реализовывать так называемую "формулу Штайнмайера". Для выполнения этих требований активисты "дали власти" время до 14 октября.
Также на Цензор.НЕТ: Если вопрос "формулы Штайнмайера" будут и дальше подогревать, может быть все, что угодно, - Зеленский о настроениях в обществе. ВИДЕО
Напомним, ранее в воскресенье, 13 октября главы МВД, СБУ и СНБО обратились к украинцам с призывом не участвовать в провокациях при проведении массовых мероприятий.
Всего, по данным МВД, на понедельник, 14 октября, по всей Украине запланировано более 300 мероприятий.
Читайте на Цензор.НЕТ: Моим знакомым атошникам предлагали по тысяче за митинг против капитуляции, - Арахамия
=================================
В зеленої шмарклі і його зелених чоловічків починає підгорати ...
Это надо же так бояться своего народа?!
Почему то напоминает это бегство Керенского в женском платье.
Это "бегство" похоже на такие бегства чиновников и мэров когда Зеленский приезжал в города где устраивал показательную порку местным ворам-чиновникам.
Буквально недавно Зеленский приехал в Одессу. А мэр Труханов, узнав об этом, срочно взял неделю отпуска и уехал из Одессы
Народ нужно слушать не выборочно ********, а весь! Как раз в Донецкой обл. погибают в прифронтовой зоне и дети, и старики, женщины, т.к. гражданские. И дома из разрушаются. Или вы этого не учитываете, сидя глубоко в тылу!
Ты державну мову не розумієшь?
Я за то и говорю.
Може поїде в Донецьк і там залишиться?
Сдєлаім іх вмьєстьє ісчо рас?
(C)
@anregotovina69
🤔
Посему ты, как настоящий слуга народа, должен не позорно прятаться по углам, как жалкая подзаборная шавка, а выйти завтра на МАЙДАН и достойно объяснить людям все свои действия.
Бо инакше буде горе - через пару недель под твой крысятник придут уже миллионы ))))