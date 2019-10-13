EN|RU|UK
Темы дня: Пресс-марафон Зеленского Формула Штайнмайера Выборы в США и Украина Обирай свідомо
 Политика Украины
  1039  72
Материалы по теме:
Все про:Зеленский (3329) Донбасс (19643) Донецкая область (4360) День защитника Украины (81) Формула Штайнмайера (130)

 В День защитника Украины, 14 октября, Зеленский посетит Донецкую область

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 14 октября посетит Донецкую область с рабочим визитом. В Киеве в это время запланированы акции протеста против "формулы Штайнмайера".

О визите президента на Донетчину сообщила пресс-служба Донецкой ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

"14 октября 2019 Президент Украины Владимир Зеленский с рабочей поездкой посетит Донецкую область", - сказано в сообщении.

Где именно побывает президент, в ОГА не уточняют.

В День защитника Украины, 14 октября, Зеленский посетит Донецкую область 01

В то же время 14 октября в Киеве состоится "Марш защитников", который возглавят ветераны. Его участники планируют пройти до Майдана независимости, а затем к Офису президента.

Читайте на Цензор.НЕТ: Аваков, Баканов и Данилов обратились к украинцам в связи с запланированными на 14 октября акциями

Участники марша будут выступать "против капитуляции" - предоставления особого статуса оккупированным районам Донбасса и амнистии боевиков.

Предыдущая акция "против капитуляции" состоялась в столице 6 октября, тогда на Майдане собралось около 10 000 человек, организаторы зачитали требования к власти, в частности не реализовывать так называемую "формулу Штайнмайера". Для выполнения этих требований активисты "дали власти" время до 14 октября.

Также на Цензор.НЕТ: Если вопрос "формулы Штайнмайера" будут и дальше подогревать, может быть все, что угодно, - Зеленский о настроениях в обществе. ВИДЕО

Напомним, ранее в воскресенье, 13 октября главы МВД, СБУ и СНБО обратились к украинцам с призывом не участвовать в провокациях при проведении массовых мероприятий.

Всего, по данным МВД, на понедельник, 14 октября, по всей Украине запланировано более 300 мероприятий.

Читайте на Цензор.НЕТ: Моим знакомым атошникам предлагали по тысяче за митинг против капитуляции, - Арахамия

Источник: https://censor.net.ua/n3153711
 
 
 Топ комментарии
 
Он просто ссыт оставаться в Киеве
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
А шо там в Киеве?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
А чего ему там с придурками отмороженными делить? Воюют не в Киеве а на Донбассе
 показать весь комментарий
 
 
Слышь, придурок а ничего что в планах визит на передок поздравить наших воинов с праздником?
 показать весь комментарий
 
 
Где именно побывает президент, в ОГА не уточняют.Источник: https://censor.net.ua/n3153711 - де там про передок та поздоровлення?
 показать весь комментарий
 
 
Сбежать решил? Или решил делать вид что не замечает?
 показать весь комментарий
 
 
все оно замечает еще и обиделось когда народ на майдане кричал как он говорил сам на х начинается на ло заканчивается
 показать весь комментарий
 
Ракетницю взял с белой ракетой и пошел разводить оккупантов .
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Опять Свидетели Свына Сывочёлого вонять придут.....
 показать весь комментарий
 
 
Почему я не удивился что Зеленский постарается 14 октября уехать из Киева?
Это надо же так бояться своего народа?!
Почему то напоминает это бегство Керенского в женском платье.
Это "бегство" похоже на такие бегства чиновников и мэров когда Зеленский приезжал в города где устраивал показательную порку местным ворам-чиновникам.
Буквально недавно Зеленский приехал в Одессу. А мэр Труханов, узнав об этом, срочно взял неделю отпуска и уехал из Одессы
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Интересно кого он в Киеве боится? Двух сотен бомжей, которые за денежку малую воняют на Банковой?
 показать весь комментарий
 
 
Тебе из-за поребрика методичку подкинули, русский?
 показать весь комментарий
 
 
Ти маєш на увазі Баканова, Авакова, Данилова і т. д.?. Згідний, воні від них багато.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
нина, а в Донецкой обл. разве не украинский народ живёт? или только в Киеве?
Народ нужно слушать не выборочно ********, а весь! Как раз в Донецкой обл. погибают в прифронтовой зоне и дети, и старики, женщины, т.к. гражданские. И дома из разрушаются. Или вы этого не учитываете, сидя глубоко в тылу!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Им этого не понять...
 показать весь комментарий
 
А вы учитываете то, что местные донецкие, когда через нас проходили просили сровнять с землей этот сепарский рассадник и они не хотят чтобы Украина гнулась под сепаров?
 показать весь комментарий
 
Ну от моники другого ожидать было бы глупо)
 показать весь комментарий
 
 
Зустрічатися з протестувальниками таки не хоче. Ну, нічого, сподіваюся, вони почекають. Під ОПою. В принципі, протестувальники утішилися б і Богдану. Посли європейські ото днями тішились. Чи вигляд робили. Але підозрюю, що і Богдана не буде.
 показать весь комментарий
 
 
зеленый черт засцал оставаться в Киеве. общество лугандонских сепарюги ему безопасней чем общение с народом
 показать весь комментарий
 
 
Можно уточнить, какую часть Донецкой области посетит Моника? Если восточную- то пусть там и остаётся.
У День захисника України, 14 жовтня, Зеленський відвідає Донецьку область - Цензор.НЕТ 714
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Батрак, не дождёшься!!!!
 показать весь комментарий
 
 
Туалеты моешь или посуду??? Хотя...любой труд почётен!
 показать весь комментарий
 
Лучше мыть туалеты, чем сосать у Ху*ла как ты здесь делаешь.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Ну мой не отвлекайся, а то Чхер накажет!!!!
 показать весь комментарий
 
Не ляпсус а ляпас.
Ты державну мову не розумієшь?
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Ну если Сывочёлый Свын не перерезал там ни одной ленточки, то наверное не....
 показать весь комментарий
 
Так пусть Зе поедет и перережет.
Я за то и говорю.
 показать весь комментарий
 
Не, ну как только там автобусную остановку построят(или отремонтируют) так сразу и....
 показать весь комментарий
 
Знову триматимуть семеро від втечі в Луганськ!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
А ты гандон штопанный
 показать весь комментарий
 
я свой , я УКРАИНЕЦ (((( фсб-шники МНЕ прилипили АКВАФРЕШНУЮ тряпку ((((
 показать весь комментарий
 
 
Поставьте для Зе в дорогу "Дорожную" группы "Бенин гад", ой "Ленинград".
 показать весь комментарий
 
 
Ну прям как папередники. В Киеве протесты, они как крысы бегут кто куда.... Были шоколадные крысы, стали зеленые. Ничего не поменялось.....
 показать весь комментарий
 
 
Да ты шо) а ничего, что михафилы, зная за недели две о том, что у Пороха запланирована деловая поездка, перлись к нему специально когда его не было... Так что не надо своего зекретина, за которого сто пудов вы голосовали, к людям лепить
 показать весь комментарий
 
"...Где именно побывает президент, в ОГА не уточняют..."

Може поїде в Донецьк і там залишиться?
 показать весь комментарий
 
 
Еквадор. 2р.тому під гаслами ''хуже нє будєт'' ідіоти обирають президентом клоуна на ім'я Ленін. А вже сьогодні вони гинуть на майданах з дерев'яними щитами. Нічого не нагадує?
Сдєлаім іх вмьєстьє ісчо рас?
(C)
@anregotovina69
🤔
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Да да именно так. Патриотики. Ой вы ольгинцы. Почему вы не уважаете выбор народа Украины на выборах Президента Украины?
 показать весь комментарий
 
как бы уважает выбор народа, не сбрасывает же с поста, но если зебил будет продолжать игнорировать тот же народ и не уважать, то каждому по заслугам. У День захисника України, 14 жовтня, Зеленський відвідає Донецьку область - Цензор.НЕТ 3379
 показать весь комментарий
 
 
Какой народ??? Те кто хочет бабло за участие в акциях возле ОП??? У нас народ Украины - это 42 млн. человек а не 100 000 кодло на митинге возле
 показать весь комментарий
 
Уже Виктора Федоровича выгнали, а теперь эти патриотики на Владимира Александровича зубы скалят - не хотят выбор народа уважать.
 показать весь комментарий
 
.....в Испании народ вышел за МАСЛИНЫ , в Эквадоре за скасування СУБСИДИЙ на палыво , а у НАС (в Украини ) ВЫШЛИ против капитуляции и воно ВСЦЯЛОСЬ ((((
 показать весь комментарий
 
 
Столицу Эквадора охватили массовые протесты. Президент Эквадора Ленин Морено, опасаясь расправы, в срочном порядке покинул столицу. - что, вот же пример как надо поступать, только вопросик, рванёт зесыкун на авто или на вертолёте? Да ещё, зная что люди с мирным протестом приходит к администрации президента и заявить что покидает слуга народа город в неизвестное место, это очень не красиво и он точно сыкло. Не сы зебил, выходи к людям.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Молодец Зеля. И с жителями прифронтовой зоны общается, а не только в столице! Все Европейские лидеры так делают.
 показать весь комментарий
 
 
это адрес державной пресс-службы: n.masuchenlo@gmail.com? - "грузите апельсины бочками"(с)
 показать весь комментарий
 
Зеленский, тебя выбрал народ. Завтра в Киеве, скорее всего, будет несколько сотен тысяч людей. Они представляют не весь народ, но значительную часть народа, у которого к тебе возникли вопросы.

Посему ты, как настоящий слуга народа, должен не позорно прятаться по углам, как жалкая подзаборная шавка, а выйти завтра на МАЙДАН и достойно объяснить людям все свои действия.

Бо инакше буде горе - через пару недель под твой крысятник придут уже миллионы ))))
 показать весь комментарий
 
 
ЦЕНЗОР , кому мне пожаловаться ???? меня СВОИ скоро грохнут ((((
 показать весь комментарий
 
Зеля поздравит защитников Украины и уже ближе к вечеру будет в Киеве, так что нечего кричать что он зассал.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх