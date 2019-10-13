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 Политика Украины
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Все про:Луценко (7633) США (15589) Йованович (196) Джулиани (54)

 Луценко говорит, что не просил Парнаса и Фрумана повлиять на увольнение Йованович

Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко отрицает информацию СМИ о том, что бизнесмены Лев Парнас и Игорь Фруман по его просьбе настаивали на отстранении бывшего посла США в Украине Мари Йованович.

Об этом Луценко заявил в комментарии "Украинской правде", информирует Цензор.НЕТ.

"Нет, неправда. Я никогда не имел с Джулиани никаких договоренностей и никогда не побуждал ни к каким действиям", - заявил экс-генпрокурор.

Луценко также уточнил, знаком ли с Парнасом и Фруманом.

"С ними меня познакомил Джулиани. Мы общались на общие темы. Никаких деловых отношений я с ними не имел", - сообщил он.

Читайте на Цензор.НЕТ: Парнас и Фруман действовали в интересах Луценко, добиваясь отставки Йованович, - NBC

Накануне американский телеканал NBC сообщил со ссылкой на источники, что именно Луценко является украинским чиновником, в интересах которого Парнас и Фруман добивались отставки Йованович.

Напомним, бизнесмены Игорь Фруман и Лев Парнас были арестованы в США 10 октября. Оба они являются клиентами Рудольфа Джулиани – адвоката американского президента Дональда Трампа.

Также на Цензор.НЕТ: Министр энергетики США Перри предлагал включить в совет "Нафтогаза" человека, работавшего с Януковичем и Бойко, - AP

Ранее в майском интервью бизнесмен Игорь Коломойский заявлял, что "в Украине действуют два афериста, которые находятся под следствием в США. Один, кажется, Лев Парнас, а другой - Игорь - то Фруман, то Фурман". Позже адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани сообщил, что указанные люди - граждане США и его клиенты, которым он дал совет предъявить обвинение Коломойскому.

Источник: https://censor.net.ua/n3153708
 
 
 Топ комментарии
 
Это картавое уже по английски это пролепетало?😀
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Самый честный плокулол , врать не будет .
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Это картавое уже по английски это пролепетало?😀
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Пусть учит английский, нужно ж ему будет понимать своих сокамерников в Штатах.
Луценко - не дурак, предусмотрел все!
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Думаете?
Считаю, что там ему понадобится не филология, а анатомия
Надеюсь, что все поняли, о чём это я Луценко каже, що не просив Парнаса і Фрумана вплинути на звільнення Йованович - Цензор.НЕТ 6388
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На всех языках мира. На всякий случай, ведь Америка всех пригрела.
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Слово не воробей. Американские негры в тюрьме уже заждались тебя Югий.
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Леді-бой з Югіка ніяка, але ж у засуджених афроамериканців можуть бути свої смаки )))
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Так можливо вони захочуть відьму ||| тисячоліття?
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Она согласная. И мужа от позора уберечь, и удовольствие поиметь.
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деловых отношений не имел но общие темы имелись . **** ну что за страна при которой шизофреник может быть в самых верхах управления и при том при любой власти . ну чем этот имбецил так всем дорог ?
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Тому, що завжди вирішують олігархи. Зараз керує Коломойський через своїх людей у владі. Відповідно кредитів МВФ не буде.
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І нафіга вони потрібні? Ще ні одній країні не допомогли.А виставляють такі вимоги, шо мама не горюй.
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Звичайно, що вони непотрібні, але народ їх обирає.
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А где ж все соевые идиоты?
Это зрада или перемога?
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Зебилоид,спроси это у своего припизидента Моники, которая рассказала трампу про *своего* прокурора)))
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Моника, а Луценко не был "на 100%" прокрором Порошенко? Ты хоть думай, иногда, что ляпаешь (хотя тебе и нечем).
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Забастовка , видать, у них. Требуют от пэпо повышения зарплаты за вредную работу. Не хотят позориться ,хвалить мародеров за прежние деньги)))
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Самый честный плокулол , врать не будет .
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Ранее в майском интервью бизнесмен Игорь Коломойский заявлял, что "в Украине действуют два афериста, которые находятся под следствием в США. Один, кажется, Лев Парнас, а другой - Игорь - то Фруман, то Фурман". Источник: https://censor.net.ua/n3153708
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А сам Коломойський не під слідством у США?
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Коломойский вже сидить у американській тюрьмі)))
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Почему это чмо до сих пор не за решеткой?
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учит английский, а потом на нары, американские
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На зону в петушатник американский, он там будет среди своих.
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Югіку англійська мова в американській тюрязі ні до чого, у нього рот все одно буде зайнятий )))
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Хотя бы два слова "больно мне, больно".
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Уже вся Украина поняла, что цена слов Луценко как и его кума мародера Петрушки стоит меньше чем собачье дерьмо. Зелебобиков из будки ПСА, которых натравили на ЗЕ и которые круглосуточно его облаивают по приказу мародера Петрушки просьба не беспокоится, мнение животных я не учитывал.
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этот полит.аферист сам вырыл себе могилу,как говорится доп...ся,пытаясь остаться в гпу.
джулиани уже высказался,что юрик - брехун.
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После того как эта ковырял-соросячая падаль кидала активистов в автозаки, ей нет места в Украине.
Луценко говорит, что не просил Парнаса и Фрумана повлиять на увольнение Йованович - Цензор.НЕТ 9984
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Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко отрицает информацию СМИ о том, что бизнесмены Лев Парнас и Игорь Фруман по его просьбе настаивал на отстранении бывшего посла США в Украине Мари ЙовановичИсточник: https://censor.net.ua/n3153708

По-моему, для полной гармонии, Цензор зря не написал, что бизнесмены бывшие, ныне - заключеные...
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Да что вы,у нас суды же продажные.
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подгорает у югика ...как бен ладена шлюпать не будут , но отдых в замкнутом пространстве , за кошти американских налогоплательщиков обеспечат
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Луценко говорит плачет, что не просил Парнаса и Фрумана повлиять на увольнение Йованович Луценко каже, що не просив Парнаса і Фрумана вплинути на звільнення Йованович - Цензор.НЕТ 8241
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Рас Суслик такое кагтавит, значит Парнаса и Фрумана нанимал. Эта тля врёт, как дышит(наравне с евреями).
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канешна!
(хоть бы одна с*ка когда-нибудь в чем-то созналась....)
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Типа был пьян в ..опу, не помню такого.
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Он не просил, просто умолял)))
Луценко никогда не врет!
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Мы кончно надеялись, что американцы помогут нам избавиться от коррупции, но никто не ожидал, что именно таким способом. Вскрыли наш прорхоботовский гнойник не переплывая через океан.
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в американських тюрмах теж рукавиці шиють? )))
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Юрика попросят наладить производсто как знатока этого дела.
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То что Луценко врет, как его шеф петя, нет сомения. Только полный идиот как он сам, не может связать фамилии Парнас и Фруман с уголовным делом, которое он открывал на Беню, после чего те призжали к нему с угрозами в Израиль.
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Юра в ближайшее время вернется в Украину, здесь меньший сток получит.
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дурик югко. чем раньше сознаешься. что пэтька мародер напоумел. тем больше шансов отбывать срок в родной Мене и баба яга бухло подвозить будет. все таки рядом
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