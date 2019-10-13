 Представители НВФ сигнализировали о готовности к разведению войск, - ОБСЕ

О сигналах, которые подавали террористы, сказано в отчете специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, информирует Цензор.НЕТ.

"Наблюдатели видели, что на блокпосте вооруженных формирований на южной окраине участка разведения в районе Золотого члены вооруженных формирований запустили белую сигнальную ракету, которая означала готовность восстановить разведение", – сказано в отчете.

Согласно докладу миссии, аналогичные действия боевики предпринимали 11 октября и в Петровском.

"Однако, поскольку ответных действий не последовало, мероприятия по отводу сил и средств не начались", – заявили в СММ ОБСЕ.

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В то же время миссия зафиксировала увеличение количества обстрелов и взрывов в Донецкой области до 150. В прошлом отчетном периоде их количество составило около 90.

В Луганской области нарушений режима прекращения огня не зафиксировали.