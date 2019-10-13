 Представители НВФ сигнализировали о готовности к разведению войск, - ОБСЕ

О сигналах, которые подавали террористы, сказано в отчете специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, информирует Цензор.НЕТ.
"Наблюдатели видели, что на блокпосте вооруженных формирований на южной окраине участка разведения в районе Золотого члены вооруженных формирований запустили белую сигнальную ракету, которая означала готовность восстановить разведение", – сказано в отчете.
Согласно докладу миссии, аналогичные действия боевики предпринимали 11 октября и в Петровском.
"Однако, поскольку ответных действий не последовало, мероприятия по отводу сил и средств не начались", – заявили в СММ ОБСЕ.
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В то же время миссия зафиксировала увеличение количества обстрелов и взрывов в Донецкой области до 150. В прошлом отчетном периоде их количество составило около 90.
В Луганской области нарушений режима прекращения огня не зафиксировали.
Росія НЕСЕ за них повну відповідальність
але робить вигляд, ніби не несе
то ракеты белые... то количество взрывов увеличилось ))) и как это пришить к разведению?
нацисты проклятык,украинизаторы Украины..
Это, типа, Украина виновата. Что в ответ не запустила красные ракеты. "Точку-У".
Уроды!
и посмотрели бы...чем это закончится...а ничем)))
наши б даже не заметили))) ну разве, если б те совсем-совсем палить перестали)))
ВСУ уничтожили пятерых националистов в Донбассе
Фото: Сергей Аверин / РИА Новости
Пятеро украинских радикалов и поддержавший их военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли в результате боя со спецназом в районе разведения сил и средств в Петровском. Об этом сообщили в управлении Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), передает ДАН.
По данным агентства, столкновение украинского спецназа и радикальных националистов, выступающих за продолжение войны в Донбассе, произошло 10 октября. «По имеющейся информации, во время перестрелки спецназом было уничтожено до пяти националистов», - говорится в сообщении.
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Также погиб военнослужащий 17-й танковой бригады ВСУ, который самовольно покинул расположение части с оружием и прибыл поддержать радикалов в село Старогнатовка.
Ранее, 11 октября, сообщалось, что разведение сил и средств в районе поселка Золотое в Донбассе окончательно сорвано. Представители Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в третий раз запустили сигнальную ракету белого цвета, которая говорит о готовности начать отвод сил, однако не получили ответа с украинской стороны.
Впервые войска в районе Золотого и Петровского были разведены в 2016 году. Продолжение демилитаризации этой зоны является одним из пунктов минских соглашений и необходимо для исполнения подписанной 1 октября «формулы Штайнмайера», которая определяет механизм законодательного закрепления за Донбассом особого статуса через проведение местных выборов, а также содержит положения о возможной амнистии.