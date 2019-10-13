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 Представители НВФ сигнализировали о готовности к разведению войск, - ОБСЕ

Террористы запускали белые сигнальные ракеты на блокпостах в Золотом Луганской области и Петровском Донецкой области. Это означает готовность к отводу войск.

О сигналах, которые подавали террористы, сказано в отчете специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, информирует Цензор.НЕТ.

"Наблюдатели видели, что на блокпосте вооруженных формирований на южной окраине участка разведения в районе Золотого члены вооруженных формирований запустили белую сигнальную ракету, которая означала готовность восстановить разведение", – сказано в отчете.

Согласно докладу миссии, аналогичные действия боевики предпринимали 11 октября и в Петровском.

"Однако, поскольку ответных действий не последовало, мероприятия по отводу сил и средств не начались", – заявили в СММ ОБСЕ.

Читайте на Цензор.НЕТ: Российско-террористические войска с полуночи 4 раза обстреляли защитников Украины, но не на участках разведения, - Минобороны

В то же время миссия зафиксировала увеличение количества обстрелов и взрывов в Донецкой области до 150. В прошлом отчетном периоде их количество составило около 90.

В Луганской области нарушений режима прекращения огня не зафиксировали.

Источник: https://censor.net.ua/n3153707
 
   
 Топ комментарии
 
Серьезно? А почему у нас убитые и раненные от их белых ракет? Да и жители Золотого рассказывают что даже не одиночные *белыеракеты* а был сильный обстрел вражеской артиллерией?
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Ну сегодня они пускают белые ракеты, Завтра запустят грады и что ? Ничего. Они никому не подчиняються. Россия за них отвественности не несет. Это только зеленый дурик не может понять простых вещей.
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Серьезно? А почему у нас убитые и раненные от их белых ракет? Да и жители Золотого рассказывают что даже не одиночные *белыеракеты* а был сильный обстрел вражеской артиллерией?
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Услышал вова , услышал . Но решил для себя : " Зачем мне мозги , если у меня есть чем играть на пианино ? "
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Ну сегодня они пускают белые ракеты, Завтра запустят грады и что ? Ничего. Они никому не подчиняються. Россия за них отвественности не несет. Это только зеленый дурик не может понять простых вещей.
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все так, але трішечки не так:
Росія НЕСЕ за них повну відповідальність
але робить вигляд, ніби не несе
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Ну он так так и пишет. Расия выбрала выгодную позицию: "Они нам не подчиняются и мы за них ответственности не несём". Чтобы эта формула хоть как-то заработала нужно чтобы сначала Расия признала что она там всё контролирует, и несла за это ответственность.
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С какого перепугу россия несет за них ответственность. Вы ни в одном суде этого не докажите.
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В мире Цезора, своя реальность.
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лапать рязанский, ООН и ПАСЕ признали россию страной-агрессором в Украине.
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Наверное поэтому вернули в ПАСЕ с правом голоса.... И в Совбезе ООН они тоже как агрессор сидят или как????
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Щас выйду во двор, тоже ракету запущу, какого цвета хотите? Миссия ОБСЕ заметит?
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Місія напевне св'яткові ракети на "свайбі" чи "днюсі" якогось сепаратистського "єнерала" прийняла за сихнал до відведення. А все тому, що саме на "єтот празднік жізні" місіонерів чомусь не запросили.
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Как ОБСЕ может о чем то утверждать если они потеряли все беспилотнкики контролировавшие отвод росийских танков и артиллерии? Пускай ОБСЕ поедет в наши госпитали посмотрит какие белые ракеты уложили наших парней в реанимацию и гробы.
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Так они же слепые , да и рабочий день у них заканчивается в 16:30 .
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и тем не менее сами себе противоречат...
то ракеты белые... то количество взрывов увеличилось ))) и как это пришить к разведению?
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Може у вилупків якесь свято було... Он в Криму теж ракети свого часу пускали. Представники НВФ сигналізували про готовність до розведення військ, - ОБСЄ - Цензор.НЕТ 7874
Представники НВФ сигналізували про готовність до розведення військ, - ОБСЄ - Цензор.НЕТ 5988
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В данном случае они констатируют факт наличия белых ракет и договоренную интерпретацию их наличия. А вот почему они их запустили без предварительной договорённости с нашей стороной это вопрос? Может решили организовать атаку на наши позиции, а белые ракеты обманный манёвр.
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там присутствовали рашаговносми...это была картинка в телевизор...своеобразная провокация... чтоб был повод опять во всем обвинить кого-то (и ОБСЕ им неплохо подыграло! хотя заранее было уведомлено что отведения не будет, т.к...."постреливают" )))...как сказал Зеленский)
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Они просят- чтобы их простимулировали к отходу?
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Так приди и обьяви -только акай по своему, по кацапски, чтоб наверняка))))
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Вы порохоботы хотите продолжения войны, то вперед в окопы.
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Не,они только чужими руками могут и своими языками
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сухпайки на неделю и вперед на "нулевку" отстаивать свою гражданскую позицию
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Значит они запустили белые ракеты чем подтвердили готовность к отводу войск. А ВСУ чем ответили?
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неужто опять нх послали ?
нацисты проклятык,украинизаторы Украины..
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Самим кращим знаком того,що ті козли вже не будуть стріляти, було б нанесення масованого ракетно-артелерійського удару по раніше розвіданим позиціям ворогів... А вони таки розвідані.От би і Непрун з Вільхою випробували б...
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При порохе никогда не отдавали приказ уничтожать уже разведанные огневые точки противников. Вопрос до порохоботов: Почему?
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Зеленский немного зассал. Патриоты добились своего.
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Добились чего?
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Белые ракеты? А с арбалетов вверх не пробовали стрельнуть сигализируя? Представители НВФ сигнализировали о готовности к разведению войск, - ОБСЕ - Цензор.НЕТ 8349
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Сволота и о выходах из котлов давала сигналы. Более того, даже договоренности были и чем закончилось?... Мразям нет веры
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В ЗСУ нет белых ракет, может скинемся ? Пусть каждые полчаса запускают , а ОБСЕ расскажет как оккупанты отходят .
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ОБСЕ продажная , на 50% наблюдателей россияне-агенты фсб.
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О як ! Сепари дали добро. Можна відступать.
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Украинцы вы готовы уходить со своей земли пролитой вашей и предков кровью? Вас уже в 30-е годы выселяли кацапы с Донбасса и на ваши места привозили казломордных. А детям Авраама насрать на вас и на ваших детей они уже готовят законопроект по продажи вашей земли и разведут Вас как котят и воевать не надо будет. Ваш Зедебил-президент-говнокомандующий это проект кацапстана, который выстрелил и которого вы избрали
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это означает только то что у абизян есть ракетница и они умеют ею пользоваться Представники НВФ сигналізували про готовність до розведення військ, - ОБСЄ - Цензор.НЕТ 1567
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Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ не фіксувала прямих доказів участі Росії в бойових діях на сході України,іхтамнат.
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Запустили ракеиты, знаичт работает кружок умелые руки в доме пионеров?
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"Однако, поскольку ответных действий не последовало, мероприятия по отводу сил и средств не начались".

Это, типа, Украина виновата. Что в ответ не запустила красные ракеты. "Точку-У". Представники НВФ сигналізували про готовність до розведення військ, - ОБСЄ - Цензор.НЕТ 3133
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сигнализировали, сигнализировали не до сигнализировали!
Уроды!
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Пусть труселями помашут семейными, может полегчает!
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Ну і нехай пиз....ють за парєбрік першими!
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ну...скажем так...были бы очень сильно готовы - ну и отошли бы первыми...
и посмотрели бы...чем это закончится...а ничем)))
наши б даже не заметили))) ну разве, если б те совсем-совсем палить перестали)))
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Такое ощущение что ОБСЕ ето адвокаты террористов. Постоянно оправдывают и обстрелы и убийства. Может уже Украине выразить ноту протеста етой организации?
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Там половина рашенских представителей ну или около того
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А оце правда, чи чергова брехня кцапів:

ВСУ уничтожили пятерых националистов в Донбассе



Представники НВФ сигналізували про готовність до розведення військ, - ОБСЄ - Цензор.НЕТ 3144

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Пятеро украинских радикалов и поддержавший их военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли в результате боя со спецназом в районе разведения сил и средств в Петровском. Об этом сообщили в управлении Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), передает ДАН.
По данным агентства, столкновение украинского спецназа и радикальных националистов, выступающих за продолжение войны в Донбассе, произошло 10 октября. «По имеющейся информации, во время перестрелки спецназом было уничтожено до пяти националистов», - говорится в сообщении.
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18:20 - 6 октября
Представники НВФ сигналізували про готовність до розведення військ, - ОБСЄ - Цензор.НЕТ 3144
Киев митингует против «формулы Штайнмайера»
Националисты пригрозили Зеленскому срывом договоренностей по Донбассу и госпереворотом

Также погиб военнослужащий 17-й танковой бригады ВСУ, который самовольно покинул расположение части с оружием и прибыл поддержать радикалов в село Старогнатовка.
Ранее, 11 октября, сообщалось, что разведение сил и средств в районе поселка Золотое в Донбассе окончательно сорвано. Представители Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в третий раз запустили сигнальную ракету белого цвета, которая говорит о готовности начать отвод сил, однако не получили ответа с украинской стороны.
Впервые войска в районе Золотого и Петровского были разведены в 2016 году. Продолжение демилитаризации этой зоны является одним из пунктов минских соглашений и необходимо для исполнения подписанной 1 октября «формулы Штайнмайера», которая определяет механизм законодательного закрепления за Донбассом особого статуса через проведение местных выборов, а также содержит положения о возможной амнистии.
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Не, там негры в трусиках шмаляли в кого попало, басурин просто ночью не разглядел...
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Переведите этим долбодятлам из ОБСЕ ,что отвод войск после недели тишины , а в Золотом стреляли ещё в четверг.
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Эх,вот если бы белый флаг вывесили тогда другое дело...
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А четы приплел порошенко до оккупации
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миссия зафиксировала выстрел белой ракеты , а в то же время обстрелы украинских позиций прицельные не зафиксировала совпадение , не думаю.
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давайте команду, дебилы зеленые, отводите войска.
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Сигналили? Дудели. пердели. свистели? Один, *****, уже гудел в 14-м году, ещё мало нагудел?
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Нда..... Ещё один удар тряпкой по морде.... Это уже становится какой-то доброй традицией....
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