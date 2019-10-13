EN|RU|UK
Темы дня: Пресс-марафон Зеленского Формула Штайнмайера Выборы в США и Украина Обирай свідомо
 За рубежом
  389  3
Все про:пикет (609) Россия (74044) политзаключенные (1340)

 В Москве проходят пикеты с требованием освободить политзаключенного Котова, помогавшего пленным украинским морякам

Пикетчики требуют выпустить Константина Котова, осужденного на 4 года колонии за нарушение порядка проведения публичных мероприятий.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

Одиночные пикеты с требованием освободить Котова проходят в разных местах Москвы. Утром сообщалось о пикетах перед главным зданием МГУ. Затем акции продолжились у здания ФСБ на Лубянке. Сейчас пикеты проходят возле памятника Высоцкому на Страстном бульваре.

Вечером запланирована прогулка на Красной площади - активисты намерены пройти по ней без плакатов и лозунгов, но с Конституцией в руках.

Одна из организаторов акции, Светлана Шмелева, называет эту акцию "экспериментом по установлению границ дозволенного]": "Можно ли пройти по Красной площади с Конституцией в руках, или для этого нужно личное разрешение президента?".

Смотрите на Цензор.НЕТ: "РФ развязала войну на Донбассе. Слава Украине!" - брат Чубайса не стал спорить с террористом Гиркиным и покинул радиоэфир. ВИДЕО

В понедельник, 14 октября Московский городской суд будет рассматривать апелляцию на приговор Котову.

Напомним, 5 сентября в России суд приговорил к 4 годам колонии активиста Константина Котова, который носил передачи украинским морякам. Его признали виновным в неоднократном нарушении правил проведения митингов. Активист много раз выходил на улицы Москвы с одиночными пикетами в поддержку украинских политзаключенных. Освобожденные моряки собрали деньги для российского политзаключенного Котова, помогавшего им ранее.

Также на Цензор.НЕТ: Я первый звонил Путину, людей же обменять нужно, - Зеленский

Источник: https://censor.net.ua/n3153706
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
по-одиночке отдавливают адекватов... жаль парнишку!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх