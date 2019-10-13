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Все про:НАТО (6474) Слуга народа (351) Чернев (3)

 Украина добилась отклонения в ПА НАТО сомнительного доклада о санкциях против стран-агрессоров

Парламентская ассамблея НАТО впервые за 22 года отклонила доклад о применении экономических санкций против стран-агрессоров на основании замечаний украинской делегации.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-служба правящей партии "Слуга народа", информирует Цензор.НЕТ.

"Мы настаиваем на продлении санкций против России, потому что это действенный инструмент давления на страну-агрессора. Санкции должны иметь накопительный эффект, они обязательно сыграют свою роль по изменению режима Путина. В будущем это откроет путь к возвращению оккупированных Крыма и Донбасса Украине", – заявил во время своего выступления на заседании ПА НАТО глава украинской делегации нардеп от фракции "Слуга народа" Егор Чернев.

Читайте также: Порошенко на комитетах ПА НАТО призвал к началу предметной дискуссии относительно перспектив предоставления Украине ПДЧ

Помимо этого, по словам Чернева, делегация Украины добавила несколько поправок в доклад об отношениях НАТО с РФ и в доклад по Украине.

Заседание ПА НАТО проходит в Лондоне в Великобритании. В нем участвуют члены национальных парламентов 29 стран НАТО, а также стран-партнеров.

Украина добилась отклонения в ПА НАТО сомнительного доклада о санкциях против стран-агрессоров 01

Источник: https://censor.net.ua/n3153704
 
   
 Топ комментарии
 
Правильно, какой-то там вальцман как и "Слуги" не имеют никакого, а Порох принимал самое непосредственное участие.
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Ща соевые опарыши зашевелятся и начнут искать зраду! Украина добилась отклонения в ПА НАТО сомнительного доклада о санкциях против стран-агрессоров - Цензор.НЕТ 5917
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Шокопарашники. у меня к вам вопрос. ямы все поддерживали Майдан, был смысл и цель - построение честной власти и справедливого общества. Что хотите построить вы, 8% дебилов брешущих как вшивые псы на луну на цензоре сутками ? Общество брехни, фальсификации и мародёрства ? Ну так вы и есть - мрази поганые, такие же как ваш ворюга-вождь Петя-параша.
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Только какое отношение имеет "Слуга" к этому решению?
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если зебил вспоминет Порошенко значит зебил или обосрался или шо-то украл
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Порошенко і "шо-то украл" - слова синоніми... Україна домоглася відхилення в ПА НАТО суперечливої доповіді про санкції проти країн-агресорів - Цензор.НЕТ 4269
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Если бот называет Порошенко "Вальцманом", значит это ************* бот, который работает строго по методичке. Зебилы это местный колорит, которыми такие ************* с успехом манипулируют.
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Правильно, какой-то там вальцман как и "Слуги" не имеют никакого, а Порох принимал самое непосредственное участие.
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Ну да, все плохое, что происходит в Украине или вне её - это по вине нынешней власти, а все хорошее - остаточный эффект керування величайшего гэтьмана, свинки по кличке "порох".
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Да, и вот очередной Зелин результат

Україна домоглася відхилення в ПА НАТО суперечливої доповіді про санкції проти країн-агресорів - Цензор.НЕТ 4422
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Ща соевые опарыши зашевелятся и начнут искать зраду!
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Пришел Вова к Великому Гудвину.
- Привет, Гудвин, Великий и Ужасный. Дай мне большое живое сердце, чтоб любить Украину.
- Извини, сердце я раздал по кусочку солдатам и волонтерам, уже давно. Где ты был все это время?- ответил Гудвин.
- Окей, Гугл, т.е. Гудвин. Дай мне отчаянную смелость, чтобы защищать Украину.
- Извини, смелость я раздал тоже. Солдатам и волонтерам. Уже давно. Где ты был все это время?-недоумевал Гудвин.
- Ну и мудак ты… - обиделся Вова и ушел.
И Гудвин прокричал вслед:
- Мозги, Вова! Возьми хотя бы мозги!
Но Вова его уже не услышал….
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Нет ,мы прекрасно понимаем что зрада Украине и есть победа зебеней
Вот еще одна "победа",зебилье.
".Держава не збідніє? Чиновники призначили собі надбавку 360%. Подробиці"

https://golapravda.blog/derzhava-ne-zbidniye-chinovniki-priznachili-sobi-nadbavku-360-podrobitsi/?fbclid=IwAR0X9c7cD7QnPwUpU_8Qw28dAUxdCb6SJiGa-iIincBgpV0toN3pxi0wZQw
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Если х**лоботы оживились, значит новость позитивная.
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а от других источников есть информация чего там они "наотклоняли". Верить "слуге урода" все равно что договорам с роисей
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Особливо після 5 років соєвої брехні, зараз треба будь-яку інформацію перевіряти.
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Там сейчас Иванна Климпуш-Цицнадзе и Порох сейчас усиленно проводят встречи по поводу ПДЧ для Украины. Они как раз и есть непосредственными участниками процесса.
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от их и хотелось бы услышать, а не буратин
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Шокопарашники. у меня к вам вопрос. ямы все поддерживали Майдан, был смысл и цель - построение честной власти и справедливого общества. Что хотите построить вы, 8% дебилов брешущих как вшивые псы на луну на цензоре сутками ? Общество брехни, фальсификации и мародёрства ? Ну так вы и есть - мрази поганые, такие же как ваш ворюга-вождь Петя-параша.
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Всі, хто підтримував Майдан (я в їх числі) хотіли змін в країні на краще, а пєтя прийшов і всіх на%бав! Вибори цього року показали, що 73% не влаштовує те, що робив мародер (а по-суті він робив все те, що й папєрєднікі, а мабудь і гірше). І лише 8% даунів згодні загнати Україну в повну дупу, війну і хаос , аби пєтя залишався при владі.
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Надо понимать сам механизм, который используют для торможения развития или нашего уничтожения -это война. Т.е уничтожение нас самих нашими же руками. Для этого достаточно провести к власти какого нибудь фюрера с прыгающим ростом. И далее тема особой гениальности или уникальности нации прёт сама собой. Главное чем побольше нас уничтожить. Причём бомбить можно всюду в Сирии, Грузии и т.д. Не важно развитие собственной страны, где внедрился фюрер, главное чем побольше разрушительный эффект, типа концлагеря, крематории и т.д.
Вот поэтому!!! первостепенная задача сразу же нивелировать, преимущество страны агрессора. И это - только мирные методы, то бишь санкции. Это ..слова, завещание, рецепт великого Теслы. И отступать НЕЛЬЗЯ!!!!
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механізм знищення України був закладений 20 років тому назад - олігархічний устрій. Саме цей устрій призвів до системної суспільної кризи та втрати територій, бо ніхто не займався розвитком країни , а займалися лише її грабунком. Все інше або наслідки або каталізатори процесу.
Цю ситуацію мав змінити Порошенко але він або не хотів або не розумів того, то ж народ вперше вибрав не ставленика олігархії - Президента Зеленського.
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Вот мы и видим как Вова Кипрско- офшорный ,понизил тарифы вместо народу - олигарху Коломойскому. До сих пор не пойму смысл ваших лозунгов тут ,зебилье, кого вы пытаетесь убедить в "покращенни ",сами себя? Ну такая показуха что стыдно уже читать.
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А кого жарят все эти дроченые доклады? Спросите простых людей на улице
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Доклады может и не трахают, а вот санкции для Параши надо добавлять и таким образом. Побольше нужных и полезных. Варвары и дикари их оччччень любят и уважают. Україна домоглася відхилення в ПА НАТО суперечливої доповіді про санкції проти країн-агресорів - Цензор.НЕТ 1322
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Оно и видно, что уже 5 лет и Донбасс и Крым украинские...и дальше продолжают украинизироваться
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"Парламентская ассамблея НАТО впервые за 22 года отклонила доклад о применении экономических санкций против стран-агрессоров на основании замечаний украинской делегации.- заявил во время своего выступления на заседании ПА НАТО глава украинской делегации нардеп от фракции "Слуга народа" Егор Чернев."

При Порошенко такого небыло.
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Порошенко этого и добился) а то, что вы лезете туда своими липкими рученками -вам не поможет)))
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