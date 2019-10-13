 Украина добилась отклонения в ПА НАТО сомнительного доклада о санкциях против стран-агрессоров

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-служба правящей партии "Слуга народа", информирует Цензор.НЕТ.
"Мы настаиваем на продлении санкций против России, потому что это действенный инструмент давления на страну-агрессора. Санкции должны иметь накопительный эффект, они обязательно сыграют свою роль по изменению режима Путина. В будущем это откроет путь к возвращению оккупированных Крыма и Донбасса Украине", – заявил во время своего выступления на заседании ПА НАТО глава украинской делегации нардеп от фракции "Слуга народа" Егор Чернев.
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Помимо этого, по словам Чернева, делегация Украины добавила несколько поправок в доклад об отношениях НАТО с РФ и в доклад по Украине.
Заседание ПА НАТО проходит в Лондоне в Великобритании. В нем участвуют члены национальных парламентов 29 стран НАТО, а также стран-партнеров.
- Привет, Гудвин, Великий и Ужасный. Дай мне большое живое сердце, чтоб любить Украину.
- Извини, сердце я раздал по кусочку солдатам и волонтерам, уже давно. Где ты был все это время?- ответил Гудвин.
- Окей, Гугл, т.е. Гудвин. Дай мне отчаянную смелость, чтобы защищать Украину.
- Извини, смелость я раздал тоже. Солдатам и волонтерам. Уже давно. Где ты был все это время?-недоумевал Гудвин.
- Ну и мудак ты… - обиделся Вова и ушел.
И Гудвин прокричал вслед:
- Мозги, Вова! Возьми хотя бы мозги!
Но Вова его уже не услышал….
Вот еще одна "победа",зебилье.
".Держава не збідніє? Чиновники призначили собі надбавку 360%. Подробиці"
https://golapravda.blog/derzhava-ne-zbidniye-chinovniki-priznachili-sobi-nadbavku-360-podrobitsi/?fbclid=IwAR0X9c7cD7QnPwUpU_8Qw28dAUxdCb6SJiGa-iIincBgpV0toN3pxi0wZQw
Вот поэтому!!! первостепенная задача сразу же нивелировать, преимущество страны агрессора. И это - только мирные методы, то бишь санкции. Это ..слова, завещание, рецепт великого Теслы. И отступать НЕЛЬЗЯ!!!!
Цю ситуацію мав змінити Порошенко але він або не хотів або не розумів того, то ж народ вперше вибрав не ставленика олігархії - Президента Зеленського.
При Порошенко такого небыло.