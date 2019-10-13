 МИД направил Турции ноту протеста из-за визита туда марионеток Кремля Поклонской и Бальбека

Об этом сообщили в пресс-службе министерства, информирует Цензор.НЕТ.

"Информация о встрече президента Эрдогана с политиками, незаконно избранными на оккупированной территории Украины, вызывает беспокойство. Украина уже направила ноту протеста Турции из-за этой встречи", - говорится в сообщении.

Также ведомство вызвало посла Турции в Украину для объяснений.

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13 октября стало известно о встрече 11 октября президента Турция Реджепа Тайипа Эрдогана с российской парламентской делегацией. В ее состав вошли два "депутаты Госдумы" от аннексированного Крыма: Наталья Поклонская и Руслан Бальбек.