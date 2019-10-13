 "Россию это затронет в наименьшей степени", - Путин о новой гонке вооружений

Об этом он заявил в интервью каналам Al Arabiya, Sky News Arabia и RT Arabic. Расшифровка беседы опубликована на сайте Кремля, информирует Цензор.НЕТ.
"Россию это (гонка вооружений. - Ред.) затронет в наименьшей степени, потому что, как я уже сказал, перспективные виды вооружений, абсолютно эксклюзивные, которых в мире пока нет ни у кого, у нас есть. Мы уже свой путь в известной степени в этом смысле прошли. Теперь мы думаем над перспективами, работаем спокойно", - сказал Путин.
Также на Цензор.НЕТ: У США есть вооружение, которое никто даже представить себе не может, - Трамп
По его словам, Россия - седьмая в мире по расходам на вооружение. Путин утверждает, что его страна тратит на оружие только $48 млрд в год, в то время, как США - 716 млрд. "И при этом у нас есть оружие, которого нет в мире", - подчеркнул Путин.
Он добавил, что "гонка вооружений - это плохо, и ничего хорошего для мира она не сулит".
"Но мы в непомерные для нас бюджетные расходы втягиваться не будем", - отметил президент России.
===================================
в этом соглашусь с ****** -не затронет.Ибо нечего затрагивать когда перекрыты пути к западным технологиям..***** гонку вооружений даже на лампах не устроит,ибо оборудывание похерено давно для их изготовления.Разве что на китайских микросхемах и транзисторах с Али.
По данным агентства, столкновение украинского спецназа и радикальных националистов, выступающих за продолжение войны в Донбассе, произошло 10 октября. «По имеющейся информации, во время перестрелки спецназом было уничтожено до пяти националистов», - говорится в сообщении.
что может быть хуже кучи говна на одну девятую земной суши? Совок тоже тужился до усеру, думал,что будет вечным, а поди ж ты подох быстротечно, испустил дух, как его и не бывало, так и же рашка-говняшка развалится и подохнет, ежели будет щеки раздувать не в меру,обосрется от натуги, 100 %.
Вот праздник и облегчение будет для Европы в первую очередь, да и на Ближнем Востоке мир наступит, все заварухи тамошние дело рук совка и рашки-говняшки.
Сразу вспомнил недавние испытания рашинской ракеты на ядерном двигателе, при которых погибла куча
людейваты и загрязнили радиацией море. Конечно, такого эксклюзивного оружия, которое фигачит своих, нет ни у кого в мире.