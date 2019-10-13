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Темы дня: Пресс-марафон Зеленского Формула Штайнмайера Выборы в США и Украина Обирай свідомо
 Общество
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Все про:Аваков (2888) Данилов (7) МВД (7963) протест (4546) СБУ (13914) СНБО (3282) Баканов Иван (64) Формула Штайнмайера (130)

 Аваков, Баканов и Данилов обратились к украинцам в связи с запланированными на 14 октября акциями

Главы МВД, СБУ и СНБО призывают участников акций не поддаваться на провокации во время массовых мероприятий.

Обращение опубликовано на сайте МВД, информирует Цензор.НЕТ. Приводим его дословно.

"14 октября в Украине отмечается День защитника Украины.

Многие завтра примут участие в массовых мероприятиях, политических митингах, акциях, шествиях, посвященных этой дате.

Правоохранители готовы обеспечить право на мирные собрания и публичную демонстрацию гражданской позиции каждому украинцу!

Сотрудники Министерства внутренних дел, служащие Национальной полиции Украины, Национальной Гвардии и сотрудники Службы безопасности - часть нашего общества.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Если вопрос "формулы Штайнмайера" будут и дальше подогревать, может быть все, что угодно, - Зеленский о настроениях в обществе. ВИДЕО

Каждый 3-й полицейский, нацгвардеец и сотрудник СБУ - участник АТО. У нас - одни ценности. Главные из них: Украина, ее суверенитет, мир в стране и счастье каждого украинца!

Мы готовы обеспечивать права граждан. Мы готовы защищать общественный порядок и безопасность каждого участника.

Крайне важно в этот день объединиться вокруг главных ценностей и вместе беречь безопасность и уважать права каждого гражданина.

Мы хорошо помним события 31 августа 2015, когда боевая граната оборвала жизни четырех нацгвардейцев, а более 120 получили ранения.

Поэтому завтра правоохранительные органы будут действовать сурово и внимательно. И мы очень рассчитываем на бдительность участников массовых акций. Наш общий враг никуда не делся - вы, как и мы, должны понимать, что возможны любые провокации!

Как показал тяжелый 2014 год, наша сила - в единстве, в объединении во имя ключевых целей.

Также на Цензор.НЕТ: В День защитника Украины по всей стране запланировано около 300 мероприятий, - МВД

Ради памяти героев, отдавших свою жизнь за свободу и территориальную целостность Украины - этот день должен пройти мирно и достойно!

Не позволяйте никому манипулировать вами, использовать вас "в темную", нести деструкцию.

Слишком много погибло воинов и защитников Украины, чтобы сейчас мы позволили врагу использовать распри внутри страны в его - имперских - целях!

Завтра - день памяти и уважения. Он не может и не должен стать днем ​​раскола и слабости!

Слава героям! Слава Украине!

Арсен Аваков

Иван Баканов

Алексей Данилов".

Источник: https://censor.net.ua/n3153700
 
   
 Топ комментарии
 
А сепары для провокаций и поприезжали?
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Пособник оккупантов РФ Недовес приехал в Киев "защищать столицу от радикалов", - Иванов. ФОТО
В Киев приехал луганский сепаратист Андрей Недовес, чтобы "защищать столицу от С14 и других радикалов".Сепаратистка Татьяна Поп уже тоже в Киев ездит,и тоже на миротворце...
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Святюк,а Гройсман,Рабинович у тебя не вызывали таких же вопросов?Украинская власть,это какая?На какие буквы должны заканчиваться фамилии?
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не только на ов.-уточняет Иван Петрович Сидоров.Самые главные : Коломойский, Зеленский, Герус,Шефир, Мендель,Рябошапка с университетом Соломона и другие не на ов.
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две трети больше одной трети -сурово предупреждают новые гелетеи./23.02.19 В случае победы Зеленского процесс перехода к парламентской (!) республике может начаться еще до парламентских выборов, - Аваков/23.02.19 Организован подкуп избирателей в интересах Порошенко за 1,5 миллиарда бюджетных (!) гривен, - Аваков/01.04.19 Зеленский - порядочный человек из другого(?) мира, - Аваков/Шустрого и сообразительного парнишку заприметил Коломойский. 27.08.19 Коломойский не сомневается, что Аваков останется главой МВД.
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У нас - одни ценности. Главные из них: Украина, ее суверенитет, мир в стране и счастье каждого украинца!

Судя по тому, что творит эта власть, это все вранье, прикрытие для проворачивания своих темных делишек, так что об одних ценностях лучше бы молчали, у них свои ценности, а у народа свои.
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ВАР3,назовите темные делишки,или ты пиз%абол.Решил провоцировать?Новый поп Гапон?На Покрову надо ходить в церковь,помянуть погибших воинов и помолиться "За здравие"защитников Украины и попросить Матерь Божию.оградить наших украинских солдат от смерти и ран.А митинги?Хочешь митинговать?После 12,когда служба в церкви закончиться.
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"Аваков, Баканов и Данилов обратились к украинцам..."
Перевожу специально для украинцев - бандит и мусор в одном флаконе, одноклассник зеленскаго и какой-то рыг из лугандона говорят вам холопам сидеть тихо и забыть про всякие свободы и т.п. А то размечтались тут о демократии, вы своё дело сделали - выбрали нас, теперь молчите и не мешайте нам воровать служить народу.
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Всі ті хто організовував і прийдуть на акції протесту дуже добре розуміють все що відбувається а саме головне ціну яку вони заплатили за незалежність України. Якщо не буде провокацій збоку зелено-ватників то все пройде добре.
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Землепродавци и мародеры очень обеспокоены что им могут помешать.
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Помните, как при пэпке пропускали на манифестации через рамки!
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Ва всем виунуват пеца лично и его хвабрика кинофильмов про смешньіх хахлов, 59 в обороте на рассее , и не один не запрещен
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а его фвабриках в идорашке почему бы не вспомнить?
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пэпка - вчерашний день, пусть о нём помнит правосудие.
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Гарно "перднув" під проксі, кацарилий, а тепер назад на паРашу за руплями!
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В ЕС €€€€ в ходу. Что в вашей цапии искать? Там у вас фсё запущено и отсталое! Не то что в Европе. шляйся само по ней. тьфу.
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Ну можливо ти і не кацап, а навтіь гірше бо ті просто упороті народилиися, а ти просто передивився Г+Г та "ху..я..по..роялю" - ти просто зесєпар із вазеліном в голові! Ну а для такого бидла, як ти зесєпар, у мене завжди є одна відповідь - вали НХ зесєпар із України (не забудь проксі вимкнути)! Розумієш мою українську, чмозелене?!
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Українці!!!!!
Завтра всі на акцію "Ні капітуляції"!!!!!
Нас повинно вийти 500 тисяч, щоб зелебенські не називали УКРАЇНУ проституткою!
І вже треба фінанси збирати на акцію, люди допоможуть!
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мало того, что ты само туда и носом не сунешься, так ещё и денаро требуешь! иди ты к лолке хнюкать, тунеядец.
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"...У нас - одни ценности..."
===
...Брешеш, людоморе! (с)

Який стосунок до ветеранів кацапо-української війни маєте ви: аваков_баканов_данІлоff?

Коли воїни гинули за свободу України, баканови зображали їх баранами та висміювали Україну. То якого біса у нього раптом стали однакові цінності з ветеранами?
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Не позволяйте никому манипулировать вами, использовать вас "в темную", нести деструкцию.
Если, кто забыл Украина ведёт боевые действия против вероломного и подлого врага, любое вооружённое противостояние против действий законно избранной власти расценено будет, как попытка переворота. Очнитесь, вас менее 8%, будьте благоразумны.
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ты дкбил? или зебил?
що одно и тоже.
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А то путин нападет??????? Так , вы мрази зеленые, еще год назад верещали??
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Тільки дебіли можуть розхитувати ситуацію під час війни і це дуже вигідно х.йлу. Свинопепи - посібники .уйла.
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Поэтому Недовес приехал в Киев помочь?
Ну ничего себе у вас враг.
Вероломный страшно...
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А Недовес приехал в Киев помочь МВД по приглашению или по собственной инициативе?
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2 врага: самый страшный - украинский электорат, на 2 месте - соседний лепрозорий - масковия.
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Зеленский ни чем не управляет. Точнее он пытается управлять в ручную (позвоню Баканову! прикажу Губернатору!...)
Украиной так невозможно управлять. Нужно иметь СВОЮ вертикаль власти в виде чиновников среднего и нижнего звена (это примерно 500 тыс. чел).
Все эти чиновники ДАВНО вписаны в разные кланы олигархов. Со сменой власти они лишь делают вид что присягают новому президенту. Но по факту по-прежнему лоббируют и коррумпируют интересы своих олигархов.
Так было и так есть сейчас.
***
Пользуясь неопытностью Зеленского сейчас олигархи пропихивают в ВР свои законы. Мы в итоге получим ЕЩЕ БОЛЕЕ коррумпированную систему (и полный дерибан госпредприятий и земли за копейки).
Даже если Зеленский это понимает, то все равно ничего не может сделать - примерная цитата: В первый день президентства я думал посадить всех казнокрадов! Но мне объяснили, что это невозможно сделать не нарушив законы Украины.
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Что то я не помню при Порохе таких воплей! "АСТАНАВИТЕСЬ"
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При Потрохе били, ломали палатки и ставили на колени ветеранов АТО. Молча.
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Та ты шо??? А кто??? муссора Собакова?
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Ты забыл про 82 тыщи добровольцев в щикаладных застенках и 200 мельонав уголовных дел...
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В первый день президентства я думал посадить всех казнокрадов! Но мне объяснили, что это невозможно сделать не нарушив законы Украины.



ну да, он же думал шо будет как сцарь, ему будут приносить тексты ,,казнить нельзя помиловать" и он будет только запятые раставлять=))
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выражаю недоверие и протест авакову и его присным - сепары и пособники оккупантов рф типа недовеса и тысячи других свободно гуляют по Киеву. проявляйте бдительность - идите сепаров ловить.
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Крышеватель космолотов,целовальщик жопы цуркиса и тот кто сел на место индюка чья женушка перегоняла в Польшу сотни тысяч грязных баксов обращаются к людям не бузить и не беспокоить их - оденьте сами на себя наручники и сами себя заприте в камерах,лет на десять.
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Говно к говну с призывом лечиться говном!
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Что, солдат? Ссымся?
―Так точно. Ссусь.
―Ну это, солдат, не беда. Такая сегодня экологическая обстановка. Все ссутся. Я ссусь. И даже главком пысается, бывает. Но по ситуации. Что ж нам из-за этого, последний долг Родине не отдавать? Твой позорный недуг мы в подвиг определим, пошлем в десантники. Там ты еще и сраться начнешь © ДМБ
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'Каждый 3-й полицейский, нацгвардеец и сотрудник СБУ - участник АТО" - мрази,мы же знаем что большинство из них липовые атошники и до фронта они не приближались ближе чем на сотню километров.
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Аваков, Баканов и Данилов обратились к украинцам! А сами то они кто? Ну, продолжайте, а то Портнов заругает...
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Да пускай делают то что запланированно....те кто уже получил бабки за провокации могут получить дубинкой по кумполу и срок. Это придаст ускорение тому что уже не изменить, Петиной посадке!
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О....

А сепаров много понавозили?
Это что получается линия по Днепру все таки пройдет?
Ждем боевые действия в Киеве?
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