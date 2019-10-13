 Аваков, Баканов и Данилов обратились к украинцам в связи с запланированными на 14 октября акциями

Обращение опубликовано на сайте МВД, информирует Цензор.НЕТ. Приводим его дословно.

"14 октября в Украине отмечается День защитника Украины.

Многие завтра примут участие в массовых мероприятиях, политических митингах, акциях, шествиях, посвященных этой дате.

Правоохранители готовы обеспечить право на мирные собрания и публичную демонстрацию гражданской позиции каждому украинцу!

Сотрудники Министерства внутренних дел, служащие Национальной полиции Украины, Национальной Гвардии и сотрудники Службы безопасности - часть нашего общества.

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Каждый 3-й полицейский, нацгвардеец и сотрудник СБУ - участник АТО. У нас - одни ценности. Главные из них: Украина, ее суверенитет, мир в стране и счастье каждого украинца!

Мы готовы обеспечивать права граждан. Мы готовы защищать общественный порядок и безопасность каждого участника.

Крайне важно в этот день объединиться вокруг главных ценностей и вместе беречь безопасность и уважать права каждого гражданина.

Мы хорошо помним события 31 августа 2015, когда боевая граната оборвала жизни четырех нацгвардейцев, а более 120 получили ранения.

Поэтому завтра правоохранительные органы будут действовать сурово и внимательно. И мы очень рассчитываем на бдительность участников массовых акций. Наш общий враг никуда не делся - вы, как и мы, должны понимать, что возможны любые провокации!

Как показал тяжелый 2014 год, наша сила - в единстве, в объединении во имя ключевых целей.

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Ради памяти героев, отдавших свою жизнь за свободу и территориальную целостность Украины - этот день должен пройти мирно и достойно!

Не позволяйте никому манипулировать вами, использовать вас "в темную", нести деструкцию.

Слишком много погибло воинов и защитников Украины, чтобы сейчас мы позволили врагу использовать распри внутри страны в его - имперских - целях!

Завтра - день памяти и уважения. Он не может и не должен стать днем ​​раскола и слабости!

Слава героям! Слава Украине!

Арсен Аваков

Иван Баканов

Алексей Данилов".