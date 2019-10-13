 Аваков, Баканов и Данилов обратились к украинцам в связи с запланированными на 14 октября акциями

Обращение опубликовано на сайте МВД, информирует Цензор.НЕТ. Приводим его дословно.
"14 октября в Украине отмечается День защитника Украины.
Многие завтра примут участие в массовых мероприятиях, политических митингах, акциях, шествиях, посвященных этой дате.
Правоохранители готовы обеспечить право на мирные собрания и публичную демонстрацию гражданской позиции каждому украинцу!
Сотрудники Министерства внутренних дел, служащие Национальной полиции Украины, Национальной Гвардии и сотрудники Службы безопасности - часть нашего общества.
Смотрите на Цензор.НЕТ: Если вопрос "формулы Штайнмайера" будут и дальше подогревать, может быть все, что угодно, - Зеленский о настроениях в обществе. ВИДЕО
Каждый 3-й полицейский, нацгвардеец и сотрудник СБУ - участник АТО. У нас - одни ценности. Главные из них: Украина, ее суверенитет, мир в стране и счастье каждого украинца!
Мы готовы обеспечивать права граждан. Мы готовы защищать общественный порядок и безопасность каждого участника.
Крайне важно в этот день объединиться вокруг главных ценностей и вместе беречь безопасность и уважать права каждого гражданина.
Мы хорошо помним события 31 августа 2015, когда боевая граната оборвала жизни четырех нацгвардейцев, а более 120 получили ранения.
Поэтому завтра правоохранительные органы будут действовать сурово и внимательно. И мы очень рассчитываем на бдительность участников массовых акций. Наш общий враг никуда не делся - вы, как и мы, должны понимать, что возможны любые провокации!
Как показал тяжелый 2014 год, наша сила - в единстве, в объединении во имя ключевых целей.
Также на Цензор.НЕТ: В День защитника Украины по всей стране запланировано около 300 мероприятий, - МВД
Ради памяти героев, отдавших свою жизнь за свободу и территориальную целостность Украины - этот день должен пройти мирно и достойно!
Не позволяйте никому манипулировать вами, использовать вас "в темную", нести деструкцию.
Слишком много погибло воинов и защитников Украины, чтобы сейчас мы позволили врагу использовать распри внутри страны в его - имперских - целях!
Завтра - день памяти и уважения. Он не может и не должен стать днем раскола и слабости!
Слава героям! Слава Украине!
Арсен Аваков
Иван Баканов
Алексей Данилов".
Судя по тому, что творит эта власть, это все вранье, прикрытие для проворачивания своих темных делишек, так что об одних ценностях лучше бы молчали, у них свои ценности, а у народа свои.
Перевожу специально для украинцев - бандит и мусор в одном флаконе, одноклассник зеленскаго и какой-то рыг из лугандона говорят вам холопам сидеть тихо и забыть про всякие свободы и т.п. А то размечтались тут о демократии, вы своё дело сделали - выбрали нас, теперь молчите и не мешайте нам
вороватьслужить народу.
Завтра всі на акцію "Ні капітуляції"!!!!!
Нас повинно вийти 500 тисяч, щоб зелебенські не називали УКРАЇНУ проституткою!
І вже треба фінанси збирати на акцію, люди допоможуть!
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...Брешеш, людоморе! (с)
Який стосунок до ветеранів кацапо-української війни маєте ви: аваков_баканов_данІлоff?
Коли воїни гинули за свободу України, баканови зображали їх баранами та висміювали Україну. То якого біса у нього раптом стали однакові цінності з ветеранами?
Если, кто забыл Украина ведёт боевые действия против вероломного и подлого врага, любое вооружённое противостояние против действий законно избранной власти расценено будет, как попытка переворота. Очнитесь, вас менее 8%, будьте благоразумны.
що одно и тоже.
Ну ничего себе у вас враг.
Вероломный страшно...
Украиной так невозможно управлять. Нужно иметь СВОЮ вертикаль власти в виде чиновников среднего и нижнего звена (это примерно 500 тыс. чел).
Все эти чиновники ДАВНО вписаны в разные кланы олигархов. Со сменой власти они лишь делают вид что присягают новому президенту. Но по факту по-прежнему лоббируют и коррумпируют интересы своих олигархов.
Так было и так есть сейчас.
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Пользуясь неопытностью Зеленского сейчас олигархи пропихивают в ВР свои законы. Мы в итоге получим ЕЩЕ БОЛЕЕ коррумпированную систему (и полный дерибан госпредприятий и земли за копейки).
Даже если Зеленский это понимает, то все равно ничего не может сделать - примерная цитата: В первый день президентства я думал посадить всех казнокрадов! Но мне объяснили, что это невозможно сделать не нарушив законы Украины.
ну да, он же думал шо будет как сцарь, ему будут приносить тексты ,,казнить нельзя помиловать" и он будет только запятые раставлять=))
―Так точно. Ссусь.
―Ну это, солдат, не беда. Такая сегодня экологическая обстановка. Все ссутся. Я ссусь. И даже главком пысается, бывает. Но по ситуации. Что ж нам из-за этого, последний долг Родине не отдавать? Твой позорный недуг мы в подвиг определим, пошлем в десантники. Там ты еще и сраться начнешь © ДМБ
А сепаров много понавозили?
Это что получается линия по Днепру все таки пройдет?
Ждем боевые действия в Киеве?