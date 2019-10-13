 Российско-террористические войска с полуночи 4 раза обстреляли защитников Украины, но не на участках разведения, - Минобороны

Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны Александр Мотузяник, информирует Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 12.00 сегодня в районе проведения операции Объединенных сил учтено четыре факта несоблюдения российско-оккупационными войсками режима прекращения огня… Боевых потерь в рядах Вооруженных Сил Украины с начала текущих суток нет", - сказал он.

Все вооруженные провокации со стороны террористов фиксировались на луганском направлении, при этом обстрелов участков разведения сил и средств в районе с.Петровское Донецкой области и г.Золотое Луганской области не было.

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В ходе обстрелов боевики использовали преимущественно автоматические гранатометы, но во время одного из обстрелов выпустили также две мины калибром 82 мм.

"Трижды с начала текущих суток военнослужащие из состава Объединенных сил отвечали противнику огнем с пехотного оружия, демонстрируя врагу готовность к любым его действий. По состоянию на сейчас ситуация стабильная и полностью контролируется нашими войсками", - подчеркнул Мотузяник.

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