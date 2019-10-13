 Российско-террористические войска с полуночи 4 раза обстреляли защитников Украины, но не на участках разведения, - Минобороны

Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны Александр Мотузяник, информирует Цензор.НЕТ.
"По состоянию на 12.00 сегодня в районе проведения операции Объединенных сил учтено четыре факта несоблюдения российско-оккупационными войсками режима прекращения огня… Боевых потерь в рядах Вооруженных Сил Украины с начала текущих суток нет", - сказал он.
Все вооруженные провокации со стороны террористов фиксировались на луганском направлении, при этом обстрелов участков разведения сил и средств в районе с.Петровское Донецкой области и г.Золотое Луганской области не было.
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В ходе обстрелов боевики использовали преимущественно автоматические гранатометы, но во время одного из обстрелов выпустили также две мины калибром 82 мм.
"Трижды с начала текущих суток военнослужащие из состава Объединенных сил отвечали противнику огнем с пехотного оружия, демонстрируя врагу готовность к любым его действий. По состоянию на сейчас ситуация стабильная и полностью контролируется нашими войсками", - подчеркнул Мотузяник.
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а якби на твоєму місці НЕ БУВ якийсь дурачок?
посыл я думаю все поняли?
сміливо продовжуйте капітуляцію
В Киев приехал луганский сепаратист Андрей Недовес, чтобы "защищать столицу от С14 и других радикалов".
Об этом сообщает в фейсбуке блогер Сергей Иванов, передает Цензор.НЕТ.
"Абсолютно конченый предатель, один из двигателей "русской весны" на Луганщине, хедлайнер сепаратистских сессий Луганского облсовета, подписант обращения к "братскому русскому народу", многолетний резидент "Миротворца"", - отметил он, опубликовав фото Недовеса на площади Победы.Источник: https://censor.net.ua/p3153697
Наши солдаты прекрасно знают как это делается - в серую зону ночью заезжает джип/грузовик с минометом и делает 5-10 выстрелов и быстро уезжает назад.
Разграничение в 2-3 км не решает проблемы "прекратить стрелять". Это понятно любому человеку с мозгами.
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Я понимаю что это ФИКТИВНОЕ разведение войск на трех участках на самом деле преследует вовсе не проблему "перестать стрелять". Это лишь очередная глупая и наивная попытка Киева и РФ доказать Германии и Франции, что типа "мы идем на уступки а другая сторона не идет на уступки".
Германия и Франция опять почешет репу и скажет - давайте еще разводить войска на 2-х новых микроучастках фронта. Ситуация опять повториться и опять Киев и Кремль будут говорить что они развели но перестрелки продолжаются. И виновата другая сторона. ОБСЕ будет давать противоречивые показания...
Это путь в никуда!
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Видимо эта тактика "псевдо-переговоров" преследует лишь цель всех сторон - тянуть время в ожидании какого-то ГЛОБАЛЬНОГО геополитического изменения в мировой политике (См. импичмент Трампа + вторжение Турции в Сирию и пр.).
"У Росії є проста мета - дестабілізувати Україну. І Зеленського вона просто хоче використати як інструмент цієї дестабілізації. Він прагне зустрічі з Путіним. Значить, "ми (Росія - ред.) маємо продиктувати йому таку кількість умов, які викличуть цю дестабілізацію". Ось ці протести. Росія хоче збільшення цих протестів. Вона буде робити все можливе, щоб зіштовхнути владу і народ, вона буде шукати серед українських силовиків тих, хто буде стріляли в народ. І Ви запитаєте: "Для чого?". І я Вам відповім: тому що під час попереднього Майдану Росія відкусила Крим з частиною Донбасу, а хотіла увесь Схід. Так ось зараз план простий - довести ситуацію, щоб спокійно забрати цей Схід", - пояснив він.
https://espreso.tv/news/2019/10/13/zelenskogo_u_rostov_ne_pustyat_u_nogo_zemlya_palatyme_pid_nogamy_vitaliy_portnykov