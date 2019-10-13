 Президента неверно информируют по экономическим вопросам, - Острикова

Об этом Острикова написала в Facebook, информирует Цензор.НЕТ. Она проанализировала ответы президента на экономические вопросы.
""Ставка по кредитам уже снизилась и к концу года снизится еще на 1,5-2%".
Что на самом деле: средняя ставка по всем кредитам в январе этого года составила 21,0%, в сентябре - 21,0%. Средняя ставка по кредитам для физ. лиц в январе - 34,1%, в сентябре - 36,1%. То есть, никакого снижения не произошло, есть увеличение", - утверждает она.
По мнению Остриковой, снизить учетную ставку еще на 1,5-2%, как это обещает президент, реально. Но так же быстро она вырастет, "когда спекулянты захотят вывести свои деньги из Украины, и курс доллара пойдет вверх".
Читайте на Цензор.НЕТ: МВФ нагло вмешивается в дела нашего государства, а представитель фонда в Украине является вредителем,- нардеп от "Слуги народа" Дубинский
""Налог на выведенный капитал сейчас нельзя вводить из-за риска получить "большую дыру в бюджете".
Что на самом деле? … Согласно всем (даже самым осторожным расчетам) в случае введения ННВК (налог на выведенный капитал. – Ред.) дефицит бюджета может быть только первый год-два. Но дальше не только полностью перекроется за счет увеличения инвестиций и роста экономики, но и даст в ближайшие 2-3 года дополнительно от 4 до 7% ВВП", - считает Острикова.
По мнению экс-депутата, введение кассовых аппаратов для ФОП не помешает крупным компаниям разделять свой бизнес на десятки ФОПов, избегая уплаты налогов.
Также на Цензор.НЕТ: Возврат "Укртелекома" и "Криворожстали" в госсобственность сорвет большую приватизацию, - "Зеркало недели"
"В этих законах отсутствуют механизмы, которые бы предотвращали дробление или которые бы давали налоговой право признавать такие "искусственные" ФОП одним субъектом хозяйствования с настоящей компанией – владельцем бренда, товаров, сайта и т.д. для целей налогообложения. РРО или программные, или аппаратные решению этой задачи не помогут, так же как и не решат вопрос реализации контрабандного товара", пишет Острикова.
""Налоговые льготы - нужно разработать программы по льготному налогообложению для IТ и фермеров".
Что на самом деле? IТ-бизнес активно использует третью группы упрощенки, а аграрии - четвертую группу, которая платит фиксированный с/х налог, также предусмотрены определенные льготы для личных крестьянских хозяйств и семейных ферм.
Читайте также: Продажу земли иностранцам отложат до 2024 года, - Гончарук
Что им на самом деле нужно? IТ-бизнесу - просто не мешать, возможно, определенные стимулы по поддержке стартапов. Аграриям малым и средним нужна адекватная государственная поддержка, без лишней бюрократии, и равные, не коррупционные возможности доступа к ней", - считает экс-депутат.
Такой тип личности прекрасен для различных видов творческой деятельности, собственно, все актеры являются истероидами с образным мышлением, что и позволяет им творить и за что мы их любим.
Для работы госчиновника они не годятся.
Поэтому было бы лучше, чтобы экономикой занимались специалисты, но их сейчас в этом новом правительстве нет, есть одни мечтатели или соросовские мальчики.
Кто и какой ценой будет разгребать все, что они наворотят за время своей бурной деятельности, даже страшно представить.
Причем значения их мотивы тут не имеют, благие они или корыстные, неважно.
Полная некомпетентность все равно приведет к краху.
Царь хороший Биллы Клинтоны плохие. Перепутал. ЗеМоника хорошая бояре плохие.
А тем временем, прэзыдэнт селфится в Фребюле (классный винный ресторан в Одессе(рекомендую)), и посещает спортзал)
несподівано!
зоопарк жывотных
кто то знает тему ?
или просто пайку отрабатывает?
освещатьобсырать?