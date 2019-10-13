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Все про:визит (2319) Турция (2155) Кориневич Антон (10)

 "Попросим МИД принять меры", - представитель президента в АРК Кориневич о визите в Турцию кремлевских марионеток

Представитель президента в Автономной Республике Крым Антон Кориневич прокомментировал визит в Турцию представителей крымских коллаборационистов Руслана Бальбека и Натальи Поклонской.

Об этом говорится на сайте представительства, сообщает Цензор.НЕТ.

"Представительство Президента Украины в Автономной Республике Крым готовит соответствующий запрос в Министерство иностранных дел Украины о принятии необходимых мер и работе с иностранными партнерами по недопущению участия коллаборационистов в международных мероприятиях и предотвращению признания попытки аннексии АР Крым и города Севастополь Российской Федерацией на международной арене", - говорится в заявлении.

Также выражается уверенность, что правоохранительными органами Украины будет дана надлежащая правовая оценка действиям коллаборационистов в рамках существующих или новых уголовных производств.

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Комментируя пост представителя президента в Автономной Республике Крым Антона Кориневича о необходимости направить запрос в МИД о сложившейся ситуации, его предшественник на должности Борис Бабин обвинил власть в запоздалой реакции на случившееся.

"То, что украинские СМИ начали о ситуации писать, а чиновники реагировать через сутки после происшествия, и только после поста какого-то Бабина в соцсетях - диагноз еще хуже чем сам визит Бальбека. Не знали? После вчерашней вечерней "пятиминутки счастья" об этом в росСМИ? О чем еще наши власть, оппозиция и общество будут узнавать исключительно из фейсбука Бабина?" - отметил он.

Попросим МИД принять меры, - представитель президента в АРК Кориневич о визите в Турцию кремлевских марионеток 01

Источник: https://censor.net.ua/n3153695
 
 
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А как хорошо было отдыхать в Турции , когда сбили ордынский самолёт !
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Я вас умоляю , там Трамп ножками тупал в сторону Эрдогана и ничего, а тут мы со своей озабоченностью .
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Я так і не отримав від тебе доказів що порохобот. "Попросим МИД принять меры", - представитель президента в АРК Кориневич о визите в Турцию кремлевских марионеток - Цензор.НЕТ 9508
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мне всё равно кем ты себя считаешь, мне достаточно того, кем я вижу тебя .
Не сложно пояснил, осилишь ?
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да не копипасти @банутого …. они там все такие.
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***
проср*ли матушку россию
вздохнул печально михалков
скупая чорная икринка
с усов упала в соболя
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Думаю нужно разорвать контракт с Турцией по беспилотникам. Они всё равно фиговые.
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тим більше, технологію виготовлення вже скачали.
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Уверен что по контракту положена неустойка. Если готовы ее уплатит, то вперед - разрывайте.
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почему Приставайко не вызывает турка- дипломата c турецкого посольства в МИД дабы ему ноту какую то протестную вручить ....?
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А что там с подачей воды и охраной насосной станции украинскими пограничниками на крымский титан Фирташа? Ето уголовное преступление. Как минимум контрабанда в крупных размерах, нанесение Украине убытков, воровство електроенергии и водных ресурсов, а как максимум сотрудничество и финансирование окупантов.
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Зеленая мразь спешит делать бабло, бо можкт и не успеть
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