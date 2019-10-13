 "Попросим МИД принять меры", - представитель президента в АРК Кориневич о визите в Турцию кремлевских марионеток

Об этом говорится на сайте представительства, сообщает Цензор.НЕТ.

"Представительство Президента Украины в Автономной Республике Крым готовит соответствующий запрос в Министерство иностранных дел Украины о принятии необходимых мер и работе с иностранными партнерами по недопущению участия коллаборационистов в международных мероприятиях и предотвращению признания попытки аннексии АР Крым и города Севастополь Российской Федерацией на международной арене", - говорится в заявлении.

Также выражается уверенность, что правоохранительными органами Украины будет дана надлежащая правовая оценка действиям коллаборационистов в рамках существующих или новых уголовных производств.

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Комментируя пост представителя президента в Автономной Республике Крым Антона Кориневича о необходимости направить запрос в МИД о сложившейся ситуации, его предшественник на должности Борис Бабин обвинил власть в запоздалой реакции на случившееся.

"То, что украинские СМИ начали о ситуации писать, а чиновники реагировать через сутки после происшествия, и только после поста какого-то Бабина в соцсетях - диагноз еще хуже чем сам визит Бальбека. Не знали? После вчерашней вечерней "пятиминутки счастья" об этом в росСМИ? О чем еще наши власть, оппозиция и общество будут узнавать исключительно из фейсбука Бабина?" - отметил он.