 РПЦ угрожает Элладской церкви из-за признания ею ПЦУ и обещает "последствия"

Об этом сказал заместитель председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата Николай Балашов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости".

По его словам, несмотря на предложения нескольких митрополитов воздержаться от принятия решения, Архиерейский собор Элладской церкви принял решение в пользу признания ПЦУ, "выразив надежду на то, что украинская автокефалия сможет "укрепить отношения между автокефальной церкви Великой России и Украины".

"Оценка последствий этого решения для отношений между Русской православной церковью и Элладской церковью будет дана Священным синодом Московского патриархата", - отметил Балашов.

При этом он заявил, что "десятки миллионов" членов РПЦ в Украине "ни о какой автокефалии не просили".

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Напомним, вчера Элладская церковь признала автокефалию ПЦУ.