 Россия разбомбила больницы в Сирии, - The New York Times. ВИДЕО

Доказательства того, что россияне прицельно бомбили сирийские больницы, собрали журналисты The New York Times, информирует Цензор.НЕТ.
Они проанализировали записи о вылетах российской авиации, аудио переговоров пилотов с командованием, видео ударов и провели интервью с сотрудниками больниц. Совместив данные из этих источников, журналисты смогли выстроить полную картину бомбежки больниц россиянами.
Атаки, как утверждает газета, были совершены на северо-западе Сирии в течение 12 часов 5-6 мая при подавлении очагов сопротивления правительственным войскам.
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В августе расследование атак начала ООН. Как утверждает NYT, одна из целей — выяснить, почему бомбардировке подверглись больницы, которые сами вошли в число учреждений, получающих помощь от ООН. Сирийские медики, пишет газета, считают, что этот список якобы указал цели для российских и сирийских ВВС.
В российском МИД в ответ на вопросы об этих бомбардировках сослались на предыдущие заявления о том, что ВВС России наносят в Сирии точечные удары "точно по подтвержденным целям".
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Это разве в первый раз.
(от рукож*пые п*длы!!!)
Но с годами тянет в тайгу.
Всё не так и всё не то,
Когда твоя девушка Шойгу.
(взято из тырнета)
http://cenzoriv.net/index.php?name=news&op=readfull&news=11990
http://newsru.co.il/israel/09jun2016/ta_106.html
На такие вещи они стыдливо закрывают глаза за то прививают на европкйские ценности.
Животных в цирке нельзя использовать это не гуманно.
Этим детям не надо бы было ехать в города Запада если бы их города не были разрушены.
Посмотри какими были Сирийские города?
Это грандиозное преступление против всего человечества когда то жившего и тех кто еще не родился и будет жить в будущем.
Это уничтожение памятников древнейшей культуры.
Мир безучастно смотрит, как русские зверьки сеют смерть в Сирии и Украине.
Тогда оно будет за 12 часов бомбить не 4 больницы, а 2.
на все договора им срать