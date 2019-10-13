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Все про:больница (619) Россия (74044) Сирия (2806) бомбардировка (308)

 Россия разбомбила больницы в Сирии, - The New York Times. ВИДЕО

Российская авиация в мае за 12 часов разбомбила 4 сирийских больницы. Все они находились в составленном ООН списке объектов, по которым нельзя наносить авиаудары, который получила в том числе и Москва.

Доказательства того, что россияне прицельно бомбили сирийские больницы, собрали журналисты The New York Times, информирует Цензор.НЕТ.

Они проанализировали записи о вылетах российской авиации, аудио переговоров пилотов с командованием, видео ударов и провели интервью с сотрудниками больниц. Совместив данные из этих источников, журналисты смогли выстроить полную картину бомбежки больниц россиянами.

Атаки, как утверждает газета, были совершены на северо-западе Сирии в течение 12 часов 5-6 мая при подавлении очагов сопротивления правительственным войскам.

Читайте на Цензор.НЕТ: Россия воспользуется тем, что США выводят войска из Сирии, - Климкин

В августе расследование атак начала ООН. Как утверждает NYT, одна из целей — выяснить, почему бомбардировке подверглись больницы, которые сами вошли в число учреждений, получающих помощь от ООН. Сирийские медики, пишет газета, считают, что этот список якобы указал цели для российских и сирийских ВВС.

В российском МИД в ответ на вопросы об этих бомбардировках сослались на предыдущие заявления о том, что ВВС России наносят в Сирии точечные удары "точно по подтвержденным целям".

Также на Цензор.НЕТ: Главная причина страданий народов Сирии - это внешняя поддержка режима Асада, - МИД о начале военных действий Турции

Источник: https://censor.net.ua/n3153689
 
 
 Топ комментарии
 
не может быть! кто раша??? та вышо...вывсеврете!!! ихтамнебыло!!!
(от рукож*пые п*длы!!!)
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Раша разбомбила Донбасс , захватила Крым . Почему эти территории не были в списке ООН ?
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А Макрон ещё добавил что орки самые гуманные европейские и Трамп хвалил мордор не раз
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А к СПОНОРАМ КРЕМЛЕВСКО-ФАШИСТКИХ ТЕРРОРИСТОВ ВОПРОСОВ НЕТ???!!
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не может быть! кто раша??? та вышо...вывсеврете!!! ихтамнебыло!!!
(от рукож*пые п*длы!!!)
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Почему же "рукож*пые"? Вы всерьез допускаете, что это была ошибка???
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При всей моей антипатии к сколенвставандии, здесь я, как еврей, не могу осуждать йухла. Это как сломанные часы 2 раза в сутки показывают правильное время, так и рашка может что-то сделать хорошее, хоть и помимо своей воли. В данном случае, уменьшение численности муслимского скама любыми способами можно онли приветствовать.

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Проходят века, а орда так и осталась в каменном веке: злая, нерзкая и безчеловечная.
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В данном случае, когда московитская орда и муслимская орда геноцидят друг друга, их бесчеловечность нам только на руку.
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Раша разбомбила Донбасс , захватила Крым . Почему эти территории не были в списке ООН ?
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потому что гражданская война, что сейчас и пытается подтвердить партия Зебила и их сторонники, мертветчуки...
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Все всё понимают . Нет никакой "гражданской войны" . "Гарантам" в Европе выгодно нам это понятие навязать . Слишком много европейских денег зависло в раше . А тут какая-то Украина . Слава Богу , что у нас нет нефти , как в Ираке или Сирии .
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Это не похоже на больницу, скорее на бункер.
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Больно у тебя фамилия на вафел похожа, не спроста это, кацап))
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Солнце светит и растёт трава,
Но с годами тянет в тайгу.
Всё не так и всё не то,
Когда твоя девушка Шойгу.

(взято из тырнета)
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А эти люди-поклонники Асада и Ирана, которых поддерживает Путин
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Тактика Фашистской Росии ето террор и массовые убийства мирных людей дабы прогнуть Запад и склонить к переговорам и сотрудничеству. Вот вам и результат сотрудничества и потакания кремлевским террористам. То же самое было и в Украине и в любой другой стране. Цели росийской авиации всегда были даже не военные обьекты а гражданские. Чем больше росийские войска убьют гражданских, женщин и детей тем быстрее Запад пойдет на переговоры и уступки типо *остановить войну любой ценой*.
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И не смотря на ето ПАСЕ проголосовало за возвращение росийских нацистов в свою организацию.
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Разбомбила в МАЕ, а сейчас только дошло???? Срочно озаботиться!
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Российские ********, гореть тварям в аду. А Трамплин сцыкло, мог бы ипануть по вате, а дальнейший вывод войск можно было бы променять на зеркальные действия пораши на Донбассе. Но ни СшА ни ЕС не выгоден мир на Донбассе,ибо рашка там теряет силы и средства.
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И ЕС и США просто сцат трогать паРашу!
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зебилы, это творит кумир вашего кумира - восхищайтесь!
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Свидетели Свына Сывочёлого, в этоже время кумир вашего кумира восхищается сцыкуном....
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Печально что Запад стеснительно отвернулся чтобы не смотреть как убивают детей. Зато Запад во все горло визжит что в Украине запрещают гаварить па рюзги и запрещают гомикам трахаться на центральных улицах Киева.
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Так я давно об этом говорю.
На такие вещи они стыдливо закрывают глаза за то прививают на европкйские ценности.
Животных в цирке нельзя использовать это не гуманно.
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Потому что эти дети потом вырастут, приедут в города Запада же и в лучшем случае будут сидеть пожизненно на социалке, параллельно занимаясь криминалом мелким и не очень, а в худшем угонят грузовик и проедут на нём через толпу людей. Вполне понятно, что запад может лицемерно повозмущаться, чтобы лишний раз пнуть кацапстан (что он и делает), но всерьёз заниматься спасением своей будущей головной боли он, конечно же, не будет. Западнохристианская система ценностей отличается прагматизмом.
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Зачем ты ставишь телегу впереди лошади?
Этим детям не надо бы было ехать в города Запада если бы их города не были разрушены.
Посмотри какими были Сирийские города?
Это грандиозное преступление против всего человечества когда то жившего и тех кто еще не родился и будет жить в будущем.
Это уничтожение памятников древнейшей культуры.
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Кто с Вовой Пукиным поручкается-тот закантачен!
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Мені один зебіл заявив що Кремль ніколи не допустить антиконституційного перевороту в Україні. Всім хто сподівається на те що кацапи не дадуть злим націоналістам скривдити їхнього Вовочку- читати тему уважно.
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кацахол, здрисни звідси. Твої глюки нікому не цікаві.
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Вы всё врёте-ихтамнет,а координаты из интернета прилетели и больницы сами рухнули.
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Обычное лицо русского фашизма.
Мир безучастно смотрит, как русские зверьки сеют смерть в Сирии и Украине.
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С Ху*лом надо "договариваться посередине".
Тогда оно будет за 12 часов бомбить не 4 больницы, а 2.
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А чого сирійці не куплять системи ппо в воєнторзі. Чо амери і європа сцякають... інакше такі вбивства з літаків триватимуть вічно.
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Трамп: "Это не Путин. Я ему верю. Это все Порошенко и Байден".
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Голос за кадром: - "до сих пор не было доказательств как русские бомбят госпитали, до сегодняшнего дня..." и кадры съемки на очень хорошую камеру как разносят госпиталь... Причем голос утверждает что при этом был ранен один человек... потому что госпиталь находился под землей. Судя по видео там вообще никто не должен был выжить.
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кацапо-фашисты понимают только силу
на все договора им срать
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ну вот, еще на одно слушанье в Гаагском суде поднасобрали материал... на расии должны радоваться, что скоро их педофил ********* путенин будет сидеть в тюремной робе...
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