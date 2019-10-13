 Россия разбомбила больницы в Сирии, - The New York Times. ВИДЕО

Доказательства того, что россияне прицельно бомбили сирийские больницы, собрали журналисты The New York Times, информирует Цензор.НЕТ.

Они проанализировали записи о вылетах российской авиации, аудио переговоров пилотов с командованием, видео ударов и провели интервью с сотрудниками больниц. Совместив данные из этих источников, журналисты смогли выстроить полную картину бомбежки больниц россиянами.

Атаки, как утверждает газета, были совершены на северо-западе Сирии в течение 12 часов 5-6 мая при подавлении очагов сопротивления правительственным войскам.

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В августе расследование атак начала ООН. Как утверждает NYT, одна из целей — выяснить, почему бомбардировке подверглись больницы, которые сами вошли в число учреждений, получающих помощь от ООН. Сирийские медики, пишет газета, считают, что этот список якобы указал цели для российских и сирийских ВВС.

В российском МИД в ответ на вопросы об этих бомбардировках сослались на предыдущие заявления о том, что ВВС России наносят в Сирии точечные удары "точно по подтвержденным целям".

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