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 Документальный фильм "Тато" о дочери погибшего на Донбассе воина покажут сегодня в Киеве

Сегодня в 14:30 в столичном кинотеатре "Киевская Русь" состоится показ документальной ленте "Тато" о дочери погибшего на войне с РФ украинского бойца.

Об этом сообщает в фейсбуке куратор проекта "Новый Донбасс" Лариса Артюгина, передает Цензор.НЕТ.

Документальный фильм Тато о дочери погибшего на Донбассе воина покажут сегодня в Киеве 01

"В зале будут защитники и защитницы Украины, родные и друзья живых защитников и "вечно живых". Вы сможете лично выразить им благодарность и поддержку, в которой они очень нуждаются!" - написала она.

По словам Артюгиной также состоится автограф-сессия защитника Украины, добровольца батальона "Донбасс" Пианиста, автора романа "Танец смерти. Дневник добровольца батальона "Донбасс", студента 3-го курса Глиера, Игоря Михайлишина.

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Документальный фильм Тато о дочери погибшего на Донбассе воина покажут сегодня в Киеве 02

Источник: https://censor.net.ua/n3153686
 
 
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Я склоняю і на коліна стаю навколишки ..але набридло цей вічний плачь ..ще ющенко почав ..хвати вже займіться економікою і якщо не можете то дійсно копайте вал а ні лунають зондер командер ще пенсії їм платити
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Вічна Пам'ять і Шана загиблим за незалежність України воїнам
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