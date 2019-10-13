EN|RU|UK
Темы дня: Пресс-марафон Зеленского Формула Штайнмайера Выборы в США и Украина Обирай свідомо
 Политика Украины
  4450  177
Материалы по теме:
Все про:выборы (23034) Сталин (514) Донбасс (19643)

 "Формула Штайнмайера" для Украины - это формула Сталина, - Пионтковский

Выборы на территории, которую контролирует Россия, будут похожи на выборы 1946–1948 гг. в странах Центральной Европы, находившихся под контролем СССР. Следующие полвека народы этих стран в результате "выборов" провели в социалистическом лагере.

Об этом пишет в колонке для "Радио Свобода" российский оппозиционный политический эксперт Андрей Пионтковский, информирует Цензор.НЕТ.

По его мнению, в Украине существуют только 2 партии: партия сопротивления агрессии и партия капитуляции. "Обличая предыдущую власть как "партию войны", капитулянты представили мировому сообществу само украинское государство в качестве "партии войны" и тем самым сняли с Путина ответственность за агрессию", - подчеркивает политолог.

Пионтковский считает, что во время встречи в Нормандском формате против Украины будут 3 мировых лидера.

"Зеленскому заготовлена там партнерами по встрече незавидная роль украинского эксперта на российском телевидении. Чтобы получить этот сомнительный ангажемент для своего президента, Украине пришлось подписать навязанную в ультимативном порядке "формулу Штайнмайера"", - пишет он.

Читайте на Цензор.НЕТ: На реализацию "формулы Штайнмайера" уйдут годы, - бывший представитель Украины в ТКГ Марчук

"После провала "проекта Новороссии" Кремль избрал более изощренный сценарий подчинения соседнего государства – вталкивание раковой опухоли контролируемых сепаратистами с помощью Кремля территорий (ничего в ней не меняя) в политическое тело Украины", - утверждает эксперт.

По его мнению, ключевым элементом воплощения должны стать "выборы" на территории, которую Украина не контролирует.

"В 1946–1948 годах в государствах Центральной Европы, оккупированных или находящихся под контролем СССР, советские спецслужбы провели "выборы", в результате которых народы этих стран следующие полвека провели в лагере. Социалистическом. Надзирателями в нем служили назначенные "на выборах" местные агенты Кремля", - напоминает Пионтковский.

Также на Цензор.НЕТ: Моим знакомым атошникам предлагали по тысяче за митинг против капитуляции, - Арахамия

В качестве альтернативы такому развитию событий эксперт предлагает создать на линии соприкосновения демилитаризованную зону с международными наблюдателями.

"Мир, который требует народ уставшей от войны страны, – это перемирие на линии разделения сторон. Там почти ежедневно гибнут люди. Обличители "партии войны" уверяли своих избирателей, что для этого нам надо просто перестать стрелять. Они попробовали и уже не повторяют этой чуши", - добавляет Пионтковский.

"Настоящая, а не мифическая партия войны находится в Москве", - подытожил он.

Читайте также: Зеленский заявил, что читает прослушку разговоров участников акций протеста, - блогер после встречи в ОП

Источник: https://censor.net.ua/n3153685
 
   
 Топ комментарии
 
"Злочинный барига Порошенко сделал вам безвиз с Европой. А солнцеликий бубочка Зеленский сделает вам безвиз с Лугандоном" (стырено из интернетов)..
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
комментарий отмечен как спам  
 
Этот тип разосрался со всеми российскими политиками включая оппозицию и свалил из России под уголовным делом об экстремизме и антисемитизме. Эксперт куев.
 показать весь комментарий
 
 
козломордый,ты **@нулся здесь эту дичь втуливать,эксперт некуев
 показать весь комментарий
 
 
Порохоботы постоянно подтверждают, что у порошенко нет поддержки у населения, только матюкающееся подзаборное дно, которое без мата и ненависти два слова связать может.
 показать весь комментарий
 
 
Козломордый, ты же опарыш, о чем с тобой говорить, если у тебя с двух сторон жопа?
 показать весь комментарий
 
 
Теперь в США его ОДИН раз посадт и очень на долго.
 показать весь комментарий
 
 
Скоріше ти на пляшку сядеш ніж його посадять.
 показать весь комментарий
 
 
А чому не сам Додон його звинуватив?
 показать весь комментарий
 
 
що кацапам, що зєлєбобам поперек горла стоїть Порошенко. Чому так?
 показать весь комментарий
 
 
и наживался на крови))зеопарыши неисправимы
 показать весь комментарий
 
Д-дебилоид, и это не лечится, не переводи зря, деньги и время
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Все эти аналитики, особенно с паРаши, путают круглое с горячим. Они не знают, что в этой формуле, по крайней мере в нашем варианте, есть одна очень важная переменная - выборы по Укринским законам.
 показать весь комментарий
 
 
припинення вогню;
розведення військ;
ухвалення Верховною радою закону про амністію бойовиків;
проведення місцевих виборів під егідою ОБСЄ. Википедия
где здесь выборы по укрзаконам
 показать весь комментарий
 
 
ну и где там выборы на территории врага?
 показать весь комментарий
 
 
Украина не ведет боевых действий на территории врага,
на Нашей оккупированной территории собираются проводить выборы
 показать весь комментарий
 
 
ПОХТАН ДОЛЖЕН СТОХН\/ТЬ.

Предатель зе и его надстмотрщик по распродаже украины от коломойского похтан под видом незрады проталкивают капитуляцию, обставляя все для украины так, чтобы никто не заметил зрады и требует таких условий у путла. А ко требует у путла ярды долларов за здачу украины. Вся операция коломойского по имитации запросов общества по поводу всех новых в политике протолкнул зе с куратором похтаном, мол пол года поработаешь и все больше не надо. Полгода выходит и по задумке коломойского зе уже все сделал для поднятия рейтинга для того чтобы на высоком рейтинге проскочить с распродажей украины земель и предприятий, что не делали 5 президентов, но коломойский решил всех жестко обмануть - ну так работает мозх каломойши- он же лучший имитатор современности всего мира.
Даже из германии он бы оставил одни обуглиши от своих имитаций.
Потому этот фейкопомет "слуга народа" нужно валить и чем быстрее тум лучше. Все кто будет сотрудничать с нелегитимной хунтой коломойского в распродаже земель и предприятий на госкарманы коломойского есть преступники и должны будут погребены вместе с этим остапом бендером коломойским.
по итогам коксовой конференции, где зе после перерывов чесал нос от действия кокса продукт может обходиться без коломойши и его надсмотрщика за зелепугой похтана, зе должнен на конкурсной основе выбрать нового главу ап и отдать приказ к ползучему наступлению. Если тварь с капитуляцией официально без перевербованной украинской прокладки заведет реальных чекистов и ватных палачей в украину, то он должен быть уже в ростове уже вчера.
Армия держит восток пока расстрелянных зе и похтана будут хоронить. Добробаты с джавелинами держат рашистов и их гибридов со стороны ватного лукашенка, крыма и приднестровья. Чтобы не заехали агенты и не кричали "путенвведивойска".Пока предателей не заменит порошенко как главнокомандующий.Коломойский тоже должен быть гдето рядом с зе и бо.Нужно сделать возвращение власти порошенко максимально быстро до одного дня, чтобы путло с чекистами не успели разчехнится,все их информгонцы должны быть деинформированы наоборот-это работа грыцака.
ПОХТАН ДОЛЖЕН СТОХН\/ТЬ.
 показать весь комментарий
 
 
Обстрелов стало больше, но в ОРДЛО сигнализируют, что готовы к разведению - ОБСЕ

Вооруженные формирования ОРДЛО демонстрируют готовность к возобновлению разведения сил и средств в районах н.п. Петровское и Золотое, однако мероприятия по возобновлению процесса разведения не начались.
Источник: отчет СММ ОБСЕ
Детали: По данным наблюдателей, со стороны боевиков были зафиксированы сигнальные ракеты, обозначающие готовность вооруженных формирований к возобновлению разведения сил и средств.
 показать весь комментарий
 
прекращение огня должно быть в местах разведения.
 показать весь комментарий
 
 
Пусть померяются ростом (без ботинок на каблуках) - босиком.
 показать весь комментарий
 
не раскачивай лодку, пропагандист сайтов ДНР и РФ.Сам же пугал многократно :*...а то фуйло нападе * 21.03.2019 11:35

 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
теперь столько же отсидит, если не больше.
 показать весь комментарий
 
 
Та оно малость дЭбильное, копирастит с методички не читая
 показать весь комментарий
 
приехал городской чел в село за колхоз агитировать два часа распинался с трибуны , а никто не записывается. он к местному - что делать ? тот вышел и говорит " все знают что баба Домна своей внучке на её свадьбе сказала ?" и все сельчане поголовно записались. городской к местному - " а что там было ?" местный -" когда внучка выходила замуж то спросила у бабы как ей в кровать ложиться раздетой или одетой ? а та ответила - как не ложись, всё равно вы...бут !"
 показать весь комментарий
 
 
Какие ещё выіборы - среди кого ?
Сколько людей убили, скольких выжили, и, когда остались только все свои,
среди них теперь проводить "выборы" ?
Потому что слово "выбоы" придаёт происходящему вид законности, как и "референдум" ?
А лет 20 подождать не хотите (после перекрытия границы Украина-Московия) ?
 показать весь комментарий
 
 
Очередная зрада от Паниковского ….. Все ссылаются на формулу какого то немца и волают про зраду всего и вся . Почему конкретно каждый выступающий не ссылается на конкретный пункт этой самой формулы ? Такое впечатление что только Паниковские и иже с ними её читали , а потом решили свои выводы обществу предоставить. Где эта самая формула, где полный текст что бы каждый мог её сам почитать ? Нет ? Тогда сидите и не #издите .
 показать весь комментарий
 
 
"Очень турдно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет" (с)
Конфуци
 показать весь комментарий
 
 
А что подписал Кучма?
Пусть это не формула это письмо.
И что там?
 показать весь комментарий
 
 
тебе барану 14 часов Зеля вдалбивал в башку, ты так и не понял?
 показать весь комментарий
 
 
Ты не хами быдло.
А то потом будешь жаловаться на агрессивность порохоботов.
Потому что я могу разговаривать по разному.
Могу корректно а могу в вашей манере поощряемой цензором.
Главное что бы ты потом не строил из себя жертву....
 показать весь комментарий
 
 
я не Кучма что бы ответить на этот вопрос. Но и Паниковского там рядом не стояло что бы утверждать то, что он преподносит как зраду.
 показать весь комментарий
 
Це робот пітро-запрограмований на зраду в нього замість мозгу-вата.
 показать весь комментарий
 
Человек, который найдет способ, чтоб волки были сыты и овцы целы, войдёт в историю.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Пете скучно?
Решил по-майданить? "Формула Штайнмаєра" для України - це формула Сталіна, - Піонтковський - Цензор.НЕТ 958
 показать весь комментарий
 
 
Мені вже просто цікаво, а до чого тут Петро, йог вже півроку нема. Що тільки його прихильники вийдуть марш?
 показать весь комментарий
 
 
Чому не в лагєрях він такий опозіційний як я .. борт інженер наса це все для потрошенкохороботів
 показать весь комментарий
 
Афоня, ты таким сразу уродился, или мамка часто пи..ла по голове тяжелым?
 показать весь комментарий
 
І з цим бидлом нам пропонують жити в одній країні?
 показать весь комментарий
 
 
П'ятий президент України, голова політичної партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко наголосив на пріоритетних семи кроках, необхідних для уникнення розставленої Кремлем пастки для України на Донбасі. ... Підкреслено, що "Формула Штайнмаєра", в її погодженому вигляді, є надзвичайно небезпечною, якщо її розглядати у відриві від "дорожньої карти" виконання Мінських домовленостей. Її визначальними елементами, серед іншого, мають бути виведення російських військових, техніки та зброї, роззброєнням незаконних воєнізованих формувань, перехід українсько-російської ділянки кордону під контроль України.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
ЄС схвалив цю формулу. Навіть НАТО схвалило. Тому решта - йдуть лісом. "Формула Штайнмаєра" для України - це формула Сталіна, - Піонтковський - Цензор.НЕТ 7614
 показать весь комментарий
 
"Обличая предыдущую власть как "партию войны", капитулянты представили мировому сообществу само украинское государство в качестве "партии войны" и тем самым сняли с Путина ответственность за агрессию", -Источник: https://censor.net.ua/n3153685
 показать весь комментарий
 
 
Понятно, что Зеленский не знает кто такой Пионтковский и его статей конечно не читает. Но хоть Бутусов то читает? Или только Воениздат СССР?
 показать весь комментарий
 
 
Але, дурачьё платное, хоть почитайте матчасть кто такой Пионтковский, коммуняка, ненавистник даже Навального и шестерка Каспарова живущая не его деньги. Или вы блин даже говно по приказу порошенко жрать готовы?
 показать весь комментарий
 
Але, дурачьё платное, хоть почитайте матчасть кто такой Пионтковский, коммуняка, ненавистник даже Навального и шестерка Каспарова.-Радостно гадит раша тудэй на украинцев и друзей Украины./Гениальный шахматист и российский оппозиционер объяснил, почему диктатура Путина опаснее советской. Каспаров посетил Украину и дал оценку действиям президента своего государства. Путина он называл диктатором, маньяком и фюрером.- Путин умрет в Кремле, вопрос только когда - Каспаров. Политика 5 декабря 2014/За месяц до проведения крымского референдума Пионтковский заявил, что «Кремль стремится разделить Украину и аннексировать Крым, а Запад не может сдержать Россию, так как политика президента США Обамы такая же бесхребетная, как и политика Европейского Союза»./ Просто перестать стрелять. Андрей Пионтковский - предупреждая Зеленского.
 показать весь комментарий
 
Цензор переписує це вже декілька разів,мов порохоботна помийниця.Цікаво за сkільки продав Україну глав.ред,аби розпалювати "Зраду"на листі з підписом Кучми до Сайдика,бо я відпочивав у Трускавці і один пяненький блохер там хвалився,що за одну статтю про львівський мусор йому платили 1700 гривень.
 показать весь комментарий
 
Так что там за письмо Кучмы Сайдику?
О чем там?
А то зеботы на гавно исходят когда спрашиваешь.
Может быть вы расскажете?
 показать весь комментарий
 
 
Твій зебіл часом не поросенко,бо тільки вони разом з опоблоком голосують "ЗА"
 показать весь комментарий
 
http://oblrada.odessa.gov.ua/wp-content/uploads/20190904-26-0-4.pdf?fbclid=IwAR3xdDMQIUqjYXeKjYJnJy-FDCgbuvjc1hV55s_5l8u8I76eun16Ck47qn0
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Старая крыса Пионтковский никак не успокоится...
 показать весь комментарий
 
"Все эти вопли и истерики по поводу того, что это сдача национальных интересов Украины, связаны только с одним - с желанием Петра Алексеевича Порошенко задержаться в украинской политике перед тем, как Государственное бюро расследований Украины предъявит ему обвинения по 13 статьям Уголовного кодекса, что уже полностью готово.
Он должен уехать в Испанию, но перед этим надо же как-то выпендриться. Вот он таким образом и выпендривается"
- Станислав Белковский
"...Endless Wars/ бесконечные войны - замороженные конфликты, на которых паразитирует мировая бюрократия.
Например, Кипр. Ведь давно можно было решить проблему Кипра. Ясно, что объединить Южный Кипр, то есть греческий Кипр (основную Республику Кипр, которая является официальным членом Евросоюза), и турецкий Кипр, который как бы «серая зона», нельзя. Ну, нельзя, потому что нельзя никогда. Это результат войны 1974 года, и мира между греками и турками быть не может.
Кроме того, турки отказываются вступать в альянс с Южным Кипром, Республикой Кипр, потому что если греческие деньги хлынут на Северный Кипр, то вся турецкая собственность будет поглощена этими деньгами. Ибо Кипр очень богат. При этом надо понимать, что все лучшие пляжи и курортные места острова Кипр находятся на Северном Кипре. Вот нет лучшего места, чем Фамагуста, находящаяся на Северном Кипре. Сейчас она закрыта и там ничего не происходит. Это просто абсолютно оставленное, покинутое место. По-английски это называется devastated. Дерения, которая является официальной столицей Северного Кипра, тоже полностью покинута.
Но всё равно ничего сделать нельзя. Нельзя примирить эту ситуацию. Поэтому единственный сценарий примирения, единственный сценарий окончания бесконечной войны, о чём, собственно, и говорит Дональд Джонович Трамп, состоит в том, чтобы передать Южному Кипру Фамагусту и взлётно-посадочную полосу аэропорта в Никосии, столице Кипра. После чего признать Северный Кипр территорией Турции или, по крайней мере, независимым государством. Это решение вопроса.
Возможный пакт, который планирует Россия с Западом (вернее, Запад планирует с Россией) и модератором которого является президент Франции Эммануэль Макрон, состоит в том, чтобы урегулировать замороженные конфликты в постсоветском пространстве.
Конфликт в Приднестровье регулируется достаточно просто - путём передачи Приднестровской Молдавской Республики (при сохранении определённой автономии) Республике Молдова. И уже заявлено. Сергей Шойгу, министр обороны Российской Федерации, когда приезжал в Кишинёв, заявил, что Россия будет выводить войска из Приднестровья и утилизировать боеприпасы на станции Колбасная. А это были ключевые вопросы, которые обсуждались ещё на саммите ОБСЕ в 1999 году Борисом Ельциным, когда он обещал это сделать. Но потом это всё зависло, и Россия никак не подтверждала, что она собирается это сделать. И вот сейчас, спустя 20 лет, она собирается это сделать.
Также передача отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украине. В обмен на что президент Украины Владимир Александрович Зеленский согласился поддержать так называемую «формулу Штайнмайера», что является чистой формальностью.
Поэтому все эти вопли и истерики по поводу того, что это сдача национальных интересов Украины, связаны только с одним - с желанием Петра Алексеевича Порошенко задержаться в украинской политике перед тем, как Государственное бюро расследований (Державне бюро розслідувань) Украины предъявит ему обвинения по 13 статьям Уголовного кодекса, что уже полностью готово. Он должен уехать в Испанию, но перед этим надо же как-то выпендриться. Вот он таким образом и выпендривается.
Потому что никакой сдачи национальных интересов нет. Речь идёт о возвращении отдельных районов Донецкой и Луганской областей в состав Украины. Возвращение Крыма в состав Украины невозможно - мы должны это признать. Я отдаю себе отчёт в том, что сейчас я сказал крамольную мысль с точки зрения украинского законодательства, и мне могут снова, 3-й раз за этот год запретить въезд в Украину."
Полностью
https://echo.msk.ru/guests/8025/
 показать весь комментарий
 
Федераст, нах ты тут гавно своего полового партнера постишь?
 показать весь комментарий
 
 
"Формула Штайнмайера" по грузински.
1993 год. Россия дала гарантии безопасности, если Грузия выведет свои
войска из Сухуми. Когда последний грузинский танк уехал, началась бойня.
Коренное население города - грузины были растерзаны. Кремль поспешил
заявить, что он здесь ни при чем
 показать весь комментарий
 
 
Вы будете смеяться но есть формула выведения рашистстких ВФ из Грузии и Молдовы.
А карабахский конфликт это самый первый который они замутили и до сих пор ничего из подписанного не выполнено.
30 лет штанмайеры ссут в глаза.
 показать весь комментарий
 
 
пьёнтиковский - ну прямо как кривошипно-шатунный украинский канал ПРЯМИЙ... желчью исходит... лучше бы кровью... да и ПРЯМИЙ - насобирал сброшенных в помойку прогнивших хомо советикус ганапольских и всякую прочую вонь, рассуждающую о новом майдане, плюющую в душу Зеленскому, стараясь найти изъяны... вместо того, чтобы хоть что-то помочь, рассуждают о такой херне, что диву даешься - дохтуры околовсяческих науков (правда, в основном украинских) настолько тупы и такой же тупой вид имеют, что даже за показ этих уродов на прямом анале этот анал надо закрывать... потому что пропагандируют не красоту, а труху древесную...
 показать весь комментарий
 
 
Нужен прием АЙКИДО - когда противник напирает на вас, то нужно резко уйти с линии атаки и враг провалиться сам.
Я против уступок РФ и отведения войск. Но если партия Коломойского с ЗЕ настаивают на этом, то можно дать им "развести войска" и все украинцы вдруг увидят, что разведение формально вроде свершилось, а бои продолжаются и гибнут наши солдаты.
И тогда ВСЕ украинцы скажут - И ради чего вы нам морочили голову? Мир так и не наступил и обстрелы продолжаются и станет всем ОЧЕВИДНО, что Путин опять надурил Киев. Это обрушит рейтинг ЗЕ.
Ну так дайте же Зеленскому упасть если он так настаивает.
 показать весь комментарий
 
Порохоскоты осавели и опсавели полностью. Володя , пора эту мразь выжигать .
 показать весь комментарий
 
А Піонтковський - це Маяковський, Жванецький, чи стець-опозиціонер, який роками відважно виступав проти підписання у Мінську угоди про встановлення гібридного миру з терористами?
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх