 "Формула Штайнмайера" для Украины - это формула Сталина, - Пионтковский

Об этом пишет в колонке для "Радио Свобода" российский оппозиционный политический эксперт Андрей Пионтковский, информирует Цензор.НЕТ.
По его мнению, в Украине существуют только 2 партии: партия сопротивления агрессии и партия капитуляции. "Обличая предыдущую власть как "партию войны", капитулянты представили мировому сообществу само украинское государство в качестве "партии войны" и тем самым сняли с Путина ответственность за агрессию", - подчеркивает политолог.
Пионтковский считает, что во время встречи в Нормандском формате против Украины будут 3 мировых лидера.
"Зеленскому заготовлена там партнерами по встрече незавидная роль украинского эксперта на российском телевидении. Чтобы получить этот сомнительный ангажемент для своего президента, Украине пришлось подписать навязанную в ультимативном порядке "формулу Штайнмайера"", - пишет он.
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"После провала "проекта Новороссии" Кремль избрал более изощренный сценарий подчинения соседнего государства – вталкивание раковой опухоли контролируемых сепаратистами с помощью Кремля территорий (ничего в ней не меняя) в политическое тело Украины", - утверждает эксперт.
По его мнению, ключевым элементом воплощения должны стать "выборы" на территории, которую Украина не контролирует.
"В 1946–1948 годах в государствах Центральной Европы, оккупированных или находящихся под контролем СССР, советские спецслужбы провели "выборы", в результате которых народы этих стран следующие полвека провели в лагере. Социалистическом. Надзирателями в нем служили назначенные "на выборах" местные агенты Кремля", - напоминает Пионтковский.
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В качестве альтернативы такому развитию событий эксперт предлагает создать на линии соприкосновения демилитаризованную зону с международными наблюдателями.
"Мир, который требует народ уставшей от войны страны, – это перемирие на линии разделения сторон. Там почти ежедневно гибнут люди. Обличители "партии войны" уверяли своих избирателей, что для этого нам надо просто перестать стрелять. Они попробовали и уже не повторяют этой чуши", - добавляет Пионтковский.
"Настоящая, а не мифическая партия войны находится в Москве", - подытожил он.
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розведення військ;
ухвалення Верховною радою закону про амністію бойовиків;
проведення місцевих виборів під егідою ОБСЄ. Википедия
где здесь выборы по укрзаконам
на Нашей оккупированной территории собираются проводить выборы
Предатель зе и его надстмотрщик по распродаже украины от коломойского похтан под видом незрады проталкивают капитуляцию, обставляя все для украины так, чтобы никто не заметил зрады и требует таких условий у путла. А ко требует у путла ярды долларов за здачу украины. Вся операция коломойского по имитации запросов общества по поводу всех новых в политике протолкнул зе с куратором похтаном, мол пол года поработаешь и все больше не надо. Полгода выходит и по задумке коломойского зе уже все сделал для поднятия рейтинга для того чтобы на высоком рейтинге проскочить с распродажей украины земель и предприятий, что не делали 5 президентов, но коломойский решил всех жестко обмануть - ну так работает мозх каломойши- он же лучший имитатор современности всего мира.
Даже из германии он бы оставил одни обуглиши от своих имитаций.
Потому этот фейкопомет "слуга народа" нужно валить и чем быстрее тум лучше. Все кто будет сотрудничать с нелегитимной хунтой коломойского в распродаже земель и предприятий на госкарманы коломойского есть преступники и должны будут погребены вместе с этим остапом бендером коломойским.
по итогам коксовой конференции, где зе после перерывов чесал нос от действия кокса продукт может обходиться без коломойши и его надсмотрщика за зелепугой похтана, зе должнен на конкурсной основе выбрать нового главу ап и отдать приказ к ползучему наступлению. Если тварь с капитуляцией официально без перевербованной украинской прокладки заведет реальных чекистов и ватных палачей в украину, то он должен быть уже в ростове уже вчера.
Армия держит восток пока расстрелянных зе и похтана будут хоронить. Добробаты с джавелинами держат рашистов и их гибридов со стороны ватного лукашенка, крыма и приднестровья. Чтобы не заехали агенты и не кричали "путенвведивойска".Пока предателей не заменит порошенко как главнокомандующий.Коломойский тоже должен быть гдето рядом с зе и бо.Нужно сделать возвращение власти порошенко максимально быстро до одного дня, чтобы путло с чекистами не успели разчехнится,все их информгонцы должны быть деинформированы наоборот-это работа грыцака.
ПОХТАН ДОЛЖЕН СТОХН\/ТЬ.
Вооруженные формирования ОРДЛО демонстрируют готовность к возобновлению разведения сил и средств в районах н.п. Петровское и Золотое, однако мероприятия по возобновлению процесса разведения не начались.
Источник: отчет СММ ОБСЕ
Детали: По данным наблюдателей, со стороны боевиков были зафиксированы сигнальные ракеты, обозначающие готовность вооруженных формирований к возобновлению разведения сил и средств.
......
Сколько людей убили, скольких выжили, и, когда остались только все свои,
среди них теперь проводить "выборы" ?
Потому что слово "выбоы" придаёт происходящему вид законности, как и "референдум" ?
А лет 20 подождать не хотите (после перекрытия границы Украина-Московия) ?
Конфуци
Пусть это не формула это письмо.
И что там?
А то потом будешь жаловаться на агрессивность порохоботов.
Потому что я могу разговаривать по разному.
Могу корректно а могу в вашей манере поощряемой цензором.
Главное что бы ты потом не строил из себя жертву....
Решил по-майданить?
...
О чем там?
А то зеботы на гавно исходят когда спрашиваешь.
Может быть вы расскажете?
Он должен уехать в Испанию, но перед этим надо же как-то выпендриться. Вот он таким образом и выпендривается"
- Станислав Белковский
"...Endless Wars/ бесконечные войны - замороженные конфликты, на которых паразитирует мировая бюрократия.
Например, Кипр. Ведь давно можно было решить проблему Кипра. Ясно, что объединить Южный Кипр, то есть греческий Кипр (основную Республику Кипр, которая является официальным членом Евросоюза), и турецкий Кипр, который как бы «серая зона», нельзя. Ну, нельзя, потому что нельзя никогда. Это результат войны 1974 года, и мира между греками и турками быть не может.
Кроме того, турки отказываются вступать в альянс с Южным Кипром, Республикой Кипр, потому что если греческие деньги хлынут на Северный Кипр, то вся турецкая собственность будет поглощена этими деньгами. Ибо Кипр очень богат. При этом надо понимать, что все лучшие пляжи и курортные места острова Кипр находятся на Северном Кипре. Вот нет лучшего места, чем Фамагуста, находящаяся на Северном Кипре. Сейчас она закрыта и там ничего не происходит. Это просто абсолютно оставленное, покинутое место. По-английски это называется devastated. Дерения, которая является официальной столицей Северного Кипра, тоже полностью покинута.
Но всё равно ничего сделать нельзя. Нельзя примирить эту ситуацию. Поэтому единственный сценарий примирения, единственный сценарий окончания бесконечной войны, о чём, собственно, и говорит Дональд Джонович Трамп, состоит в том, чтобы передать Южному Кипру Фамагусту и взлётно-посадочную полосу аэропорта в Никосии, столице Кипра. После чего признать Северный Кипр территорией Турции или, по крайней мере, независимым государством. Это решение вопроса.
Возможный пакт, который планирует Россия с Западом (вернее, Запад планирует с Россией) и модератором которого является президент Франции Эммануэль Макрон, состоит в том, чтобы урегулировать замороженные конфликты в постсоветском пространстве.
Конфликт в Приднестровье регулируется достаточно просто - путём передачи Приднестровской Молдавской Республики (при сохранении определённой автономии) Республике Молдова. И уже заявлено. Сергей Шойгу, министр обороны Российской Федерации, когда приезжал в Кишинёв, заявил, что Россия будет выводить войска из Приднестровья и утилизировать боеприпасы на станции Колбасная. А это были ключевые вопросы, которые обсуждались ещё на саммите ОБСЕ в 1999 году Борисом Ельциным, когда он обещал это сделать. Но потом это всё зависло, и Россия никак не подтверждала, что она собирается это сделать. И вот сейчас, спустя 20 лет, она собирается это сделать.
Также передача отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украине. В обмен на что президент Украины Владимир Александрович Зеленский согласился поддержать так называемую «формулу Штайнмайера», что является чистой формальностью.
Поэтому все эти вопли и истерики по поводу того, что это сдача национальных интересов Украины, связаны только с одним - с желанием Петра Алексеевича Порошенко задержаться в украинской политике перед тем, как Государственное бюро расследований (Державне бюро розслідувань) Украины предъявит ему обвинения по 13 статьям Уголовного кодекса, что уже полностью готово. Он должен уехать в Испанию, но перед этим надо же как-то выпендриться. Вот он таким образом и выпендривается.
Потому что никакой сдачи национальных интересов нет. Речь идёт о возвращении отдельных районов Донецкой и Луганской областей в состав Украины. Возвращение Крыма в состав Украины невозможно - мы должны это признать. Я отдаю себе отчёт в том, что сейчас я сказал крамольную мысль с точки зрения украинского законодательства, и мне могут снова, 3-й раз за этот год запретить въезд в Украину."
Полностью
https://echo.msk.ru/guests/8025/
1993 год. Россия дала гарантии безопасности, если Грузия выведет свои
войска из Сухуми. Когда последний грузинский танк уехал, началась бойня.
Коренное население города - грузины были растерзаны. Кремль поспешил
заявить, что он здесь ни при чем
А карабахский конфликт это самый первый который они замутили и до сих пор ничего из подписанного не выполнено.
30 лет штанмайеры ссут в глаза.
Я против уступок РФ и отведения войск. Но если партия Коломойского с ЗЕ настаивают на этом, то можно дать им "развести войска" и все украинцы вдруг увидят, что разведение формально вроде свершилось, а бои продолжаются и гибнут наши солдаты.
И тогда ВСЕ украинцы скажут - И ради чего вы нам морочили голову? Мир так и не наступил и обстрелы продолжаются и станет всем ОЧЕВИДНО, что Путин опять надурил Киев. Это обрушит рейтинг ЗЕ.
Ну так дайте же Зеленскому упасть если он так настаивает.