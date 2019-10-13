 "Формула Штайнмайера" для Украины - это формула Сталина, - Пионтковский

Об этом пишет в колонке для "Радио Свобода" российский оппозиционный политический эксперт Андрей Пионтковский, информирует Цензор.НЕТ.

По его мнению, в Украине существуют только 2 партии: партия сопротивления агрессии и партия капитуляции. "Обличая предыдущую власть как "партию войны", капитулянты представили мировому сообществу само украинское государство в качестве "партии войны" и тем самым сняли с Путина ответственность за агрессию", - подчеркивает политолог.

Пионтковский считает, что во время встречи в Нормандском формате против Украины будут 3 мировых лидера.

"Зеленскому заготовлена там партнерами по встрече незавидная роль украинского эксперта на российском телевидении. Чтобы получить этот сомнительный ангажемент для своего президента, Украине пришлось подписать навязанную в ультимативном порядке "формулу Штайнмайера"", - пишет он.

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"После провала "проекта Новороссии" Кремль избрал более изощренный сценарий подчинения соседнего государства – вталкивание раковой опухоли контролируемых сепаратистами с помощью Кремля территорий (ничего в ней не меняя) в политическое тело Украины", - утверждает эксперт.

По его мнению, ключевым элементом воплощения должны стать "выборы" на территории, которую Украина не контролирует.

"В 1946–1948 годах в государствах Центральной Европы, оккупированных или находящихся под контролем СССР, советские спецслужбы провели "выборы", в результате которых народы этих стран следующие полвека провели в лагере. Социалистическом. Надзирателями в нем служили назначенные "на выборах" местные агенты Кремля", - напоминает Пионтковский.

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В качестве альтернативы такому развитию событий эксперт предлагает создать на линии соприкосновения демилитаризованную зону с международными наблюдателями.

"Мир, который требует народ уставшей от войны страны, – это перемирие на линии разделения сторон. Там почти ежедневно гибнут люди. Обличители "партии войны" уверяли своих избирателей, что для этого нам надо просто перестать стрелять. Они попробовали и уже не повторяют этой чуши", - добавляет Пионтковский.

"Настоящая, а не мифическая партия войны находится в Москве", - подытожил он.

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