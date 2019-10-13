 Гончарук - Супрун: Нового секретаря МОЗ выберут на честном конкурсе. Трансформация системы продолжается

Об этом он написал в комментарии под постом Супрун , передает Цензор.НЕТ.
"По моему мнению, министр должен иметь возможность сформировать себе команду. И я буду ее в этом поддерживать, хотя не всегда разделяю ее выбор", - отметил Гончарук.
Он добавил, что раскритикованная Супрун Инна Солодкая назначена госсекретарем МЗ временно, и на следующей неделе Кабмин объявит "честный" конкурс на ее должность.
Кроме того, как отметил премьер, в Минздраве не прекращается "трансформация системы".
"Лично я поддерживаю и буду поддерживать много инициатив, начатых Вашей командой. Однако, это не означает, что новая команда должна воздержаться от анализа их результатов и внесения корректив с целью повышения эффективности системы", — написал Гончарук.
Также он сообщил, что изучает ситуацию с "поведением отдельных новых людей в Минздраве" и вскоре даст ей оценку.
Напомним, Ульяна Супрун вчера заявила, что на закрытом заседании правительства министр здравоохранения Зоряна Скалецкая подняла вопрос об увольнения госсекретаря МОЗ Артема Янчука, который находится в декретном отпуске. На его место назначили Инну Солодкую - бывшую коллегу Андрея Пивоварова, главы юридической службы Минздрава при Раисе Богатыревой.
Экс-глава МОЗ написала, что увольнение Янчука было проведено "в супертайном режиме с нарушением законодательства", и она теперь не знает, как "эту печальную группу лиц" можно называть "правительством технократов".
Для ***....тих:
«Спочатку вони прийшли за євреями.
Я мовчав, я не був євреєм.
Потім вони прийшли за комуністами.
Я мовчав, я не був комуністом.
Потім вони прийшли за профспілковими працівниками.
Я мовчав, я не був профспілковим працівником.
Потім вони прийшли за мною.
І не залишилося нікого, хто міг би допомогти мені»[пастор Мартін Німеллер)
Українське законодавство надає можливість вибирати, кому з двох батьків сидіти в декретній відпустці. Ст. 179 Кодексу законів про працю України містить розширений список таких осіб: мати, батько, дід, баба, інші родичі які фактично доглядають за дитиною.
Но для сарказма подходит на 100%...
Собачье сердце - Шариков о ПРАВАХ, - киноцитаты
Источник: https://censor.net.ua/n3153680
В одном вы точно мастера - в отмазках - я не я и хата не моя...
а то як же пояснити, що видатний політичний діяч ********** обсирається на кожному кроці?
Так что, мне это выгодно!
При боризі такого не міг собі дозволити.
А якого хєра ви за ту ж брехню полюбили зєлупу з його бабусею?
Шмара зелёная разрешила жить 😂
Мы к Вам, профессор..
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=wUwhySOTvaU
Історія продовжується
пропав .....
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2017/11/22/7162968/
2019-10-11 1
Для прискорення зростання економіки України до 7% в рік, як це запланували в Кабміні, потрібно кожен рік збільшувати інвестиції на 20%. Про це в п'ятницю, 11 жовтня, повідомила прес-служба Національного банку з посиланням на слова заступника голови НБУ Дмитра Сологуба.
"Що потрібно зробити, щоб забезпечити зростання на 7% в рік? За рахунок споживання цього не досягти. Драйвером повинні бути інвестиції", - йдеться в повідомленні.
За даними НБУ, на сьогоднішній день в Україні відношення інвестицій до ВВП становить 17-18%, а в інших країнах з темпами зростання ВВП вище 5% - досягає 25-30%. "тобто, темпи зростання інвестицій потрібно забезпечувати на рівні 20% в рік. А для цього потрібні структурні реформи", - підкреслили в НБУ.
Крім того, центробанк повідомляє, що завдяки зміцненню гривні до кінця року держборг України буде нижче 55% ВВП.
Наголошується, що міцна гривня частково знижує доходи бюджету. "Але, в той же час, уявіть собі інвестора, який дивиться на країну з держборгом до ВВП 60%, і інвестора, який дивиться на країну з держборгом менше 50%. І як це транслюється в його очікування процентної ставки за запозиченнями цієї країни", - зазначив Сологуб.
100% выиграет суд и восстановится.
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Хто є лідером за всю історію футбольних змагань між національними збірними України та Португалії?
І ще, підписатися на мою сторінку у Фейсбуці Олексій Гончарук - Прем'єр-міністр України "
https://www.facebook.com/PMHoncharuk/videos/vb.103967017649885/416107855760685/?type=2&theater