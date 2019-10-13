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Все про:Минздрав (2042) увольнение (1725) Супрун Ульяна (593) Гончарук_Алексей (163)

 Гончарук - Супрун: Нового секретаря МОЗ выберут на честном конкурсе. Трансформация системы продолжается

Премьер-министр Алексей Гончарук ответил на пост бывшего и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун о "рейдерском захвате Министерства здравоохранения" после того, как Кабинет министров уволил государственного секретаря МОЗ Артема Янчука.

Об этом он написал в комментарии под постом Супрун , передает Цензор.НЕТ.

"По моему мнению, министр должен иметь возможность сформировать себе команду. И я буду ее в этом поддерживать, хотя не всегда разделяю ее выбор", - отметил Гончарук.

Он добавил, что раскритикованная Супрун Инна Солодкая назначена госсекретарем МЗ временно, и на следующей неделе Кабмин объявит "честный" конкурс на ее должность.

Читайте также: Кабмин уволил госсекретаря Минздрава Янчука, - Супрун

Кроме того, как отметил премьер, в Минздраве не прекращается "трансформация системы".

"Лично я поддерживаю и буду поддерживать много инициатив, начатых Вашей командой. Однако, это не означает, что новая команда должна воздержаться от анализа их результатов и внесения корректив с целью повышения эффективности системы", — написал Гончарук.

Также он сообщил, что изучает ситуацию с "поведением отдельных новых людей в Минздраве" и вскоре даст ей оценку.

Читайте также: Минздрав хочет вернуть "совковый" институт главных специалистов, породивший не одного "коррупционного монстра", - Супрун

Напомним, Ульяна Супрун вчера заявила, что на закрытом заседании правительства министр здравоохранения Зоряна Скалецкая подняла вопрос об увольнения госсекретаря МОЗ Артема Янчука, который находится в декретном отпуске. На его место назначили Инну Солодкую - бывшую коллегу Андрея Пивоварова, главы юридической службы Минздрава при Раисе Богатыревой.

Экс-глава МОЗ написала, что увольнение Янчука было проведено "в супертайном режиме с нарушением законодательства", и она теперь не знает, как "эту печальную группу лиц" можно называть "правительством технократов".

Гончарук - Супрун: Нового секретаря МОЗ выберут на честном конкурсе. Трансформация системы продолжается 01

Источник: https://censor.net.ua/n3153680
 
   
 Топ комментарии
 
Украину захватили подонки и дебилы
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ага все верно, выберут на чАстном конкурсе!
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Кстати Зебилы картошка по 20 гривен шо то не слышу воя ? Почему тишина ? Могу себе представить если бы сейчас был Порох шоб творилось😂😂а так тишина шо у вас закончилась эпоха бедности? Или как раз этого вы ждали ?
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ага все верно, выберут на чАстном конкурсе!
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Правильно, конкурс между друзьями, родственниками, сватами, кумовьями, детьми друзей и прочее. Кто больше предложит.
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Трансформацію потрібно проводити відкрито і чистими руками і не забувати про статтю 43 Конституції України. Кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею Гончарук - Супрун: Нового секретаря МОЗ выберут на честном конкурсе. Трансформация системы продолжается - Цензор.НЕТ 993
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Вибачаюся, Артем і народжував замість дружини ? Дєкрєтнік...
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Декретниками стають з різних причин. Не доведи Боже, щось сталося з дружиною, рідних немає і що ... ? Відмовитись від дитини?
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А що заважало йому раніше піти у декрет? А то якось так раптово...
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почитай законодавство хто має на декретну відпустку. А краще вивчи конституцію.
Для ***....тих:
«Спочатку вони прийшли за євреями.
Я мовчав, я не був євреєм.

Потім вони прийшли за комуністами.
Я мовчав, я не був комуністом.

Потім вони прийшли за профспілковими працівниками.
Я мовчав, я не був профспілковим працівником.

Потім вони прийшли за мною.
І не залишилося нікого, хто міг би допомогти мені»[пастор Мартін Німеллер) Гончарук - Супрун: Нового секретаря МОЗ виберуть на чесному конкурсі. Трансформація системи триває - Цензор.НЕТ 5994
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Василь, вивчи законодавство країни в якій проживаєш і не позорься!
Українське законодавство надає можливість вибирати, кому з двох батьків сидіти в декретній відпустці. Ст. 179 Кодексу законів про працю України містить розширений список таких осіб: мати, батько, дід, баба, інші родичі які фактично доглядають за дитиною.


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Міністерство охорони здоров'я якраз і трансформується на відміну від деяких інших. А хто у Зеленського трансформатор ? Богдан чи сам Портнов ?
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Спорная дата...
Но для сарказма подходит на 100%...
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Как появились мышебратья так началось.
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Каломойша вже «незалежного» кандидата на цю посаду знайшов?
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"По моему мнению, министр должен иметь возможность сформировать себе команду. И я буду ее в этом поддерживать, хотя не всегда разделяю ее выбор", - отметил Гончарук.
Источник: https://censor.net.ua/n3153680

В одном вы точно мастера - в отмазках - я не я и хата не моя...
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зеленые человечки=зеопарыши(ихтамнет)
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Если на следующей неделе объявляется конкурс, то какого ляда увольнять человека в субботу ночью? Там вопрос с законностью увольнения, но это пока вынесем за скобки.
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Старая власть ставит палки в колеса новой.
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точно!
а то як же пояснити, що видатний політичний діяч ********** обсирається на кожному кроці?
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Дайте йому 1000 днів. Бубочка лише вчиться!
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Бачили ми ваші "чесні конкурси" з перемогами баканових, шефірів та іже з ними
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От мене мучить одне питання- на керування авто ти повинен пройти медкоміссію! А на керування державою? Трамп проходив медкоміссію? Про Зе я не питаю, він ще перед виборами обісцявся. Так є чи ні закон про здоров'Я президента? Хоча б довідка від нарколога!?
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Страной может управлять даже стряпуха.(С) Нафіга та довідка.
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Президентом повинна бути просто порядна людина! А наркоман він чи ні, чи обісцяний, чи дибіл - це вже не важливо, просто порядна людина! 😂👍
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Хтось з кварталу знається на ліках? Гончарук - Супрун: Нового секретаря МОЗ выберут на честном конкурсе. Трансформация системы продолжается - Цензор.НЕТ 7340
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А укольчики там, пігулки? Не тільки ж порошки?
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Да мы прям устали уже от этих честных конкурсов -зато все поняли, что у зебобы в друзьях собрались только лучшие люди страны)))
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Кстати Зебилы картошка по 20 гривен шо то не слышу воя ? Почему тишина ? Могу себе представить если бы сейчас был Порох шоб творилось😂😂а так тишина шо у вас закончилась эпоха бедности? Или как раз этого вы ждали ?
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Я картошку продаю!
Так что, мне это выгодно! Гончарук - Супрун: Нового секретаря МОЗ выберут на честном конкурсе. Трансформация системы продолжается - Цензор.НЕТ 3022
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Селяни хоч в цьому році зароблять. Це по-перше. А по-друге майже у всіх громадян є рідня в селі чи дачі і відповідно є картопля. А ледарів у нас в країні десь 25% ну може 30...
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Ага. Бачив тут одного родича з села. Прикинь, на Інфініті? Я в осад випав! А він такий: "Картофан продав - осьо купив! Ще жінці шубу норкову, дітей в Гарвард відправляю і на Мальдіви під Різдво."

При боризі такого не міг собі дозволити.
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Угу, навесні на цибулі вже розбагатіли.
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Ага, а тружеников 73%, они в основном бухие на лавках валяются.
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Ты как вроде бриллиантами торгуешь и тебе на все похер
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При "барыге Порохе" лук только подорожать подумал - и хайп поднялся. А тут - "ни крику, ни писку..."(с)
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Петра не любили за брехню. Цинічну брехню. І за те що міг зробити для країни і не зробив...
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Петра не любили за брехню?

А якого хєра ви за ту ж брехню полюбили зєлупу з його бабусею?
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Причем в мае месяце,когда старый уже закончился и погнил,а новый еще не вырос
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И при этом был неурожай лука, но Порошенко и в этом, и это очевидно, был виноват, но зрада не додумалась...
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А вон оно шо блин как я не учел этот момент так ещё и пенсионеры коммуналку теперь не оплачивают им бесплатно
Шмара зелёная разрешила жить 😂
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Вой подымали дети Авраама и кацапи, чтобы понизить рейтинг Порошенко, сейчас их команда при власти, потому что малороссы повелись на сказки с телевизора и зачем раскачивать лодку, ведь в ней сидит Зедебилоид президент 73%
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Кстати на россии картошка стоит 5 гривен = 14 рублей, жуйте жуйку и не обляпайтесь умелым руководством Зедебилоида, он сейчас думает за что посадить Порошенко и как лучше продать земельку Украины, смотрите продолжение сериала в новом сезоне
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все будет точно по честноку - в шубе и на самокате Гончарук - Супрун: Нового секретаря МОЗ выберут на честном конкурсе. Трансформация системы продолжается - Цензор.НЕТ 2936
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і часник - по 50.... китайський. Бабки свій дорожче цінують.
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Китайці його вимочують в якійсь гидоті. Щоб був білий і мав товарний вигляд.
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На власні очі бачив як бабка в маркеті купуваьа часник а потім продавала як свій... таке собі старе брехло чи то суперпідприємець.
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довольно распространённое явление в АТБ покупают через дорогу на рынок и продают . картошку тоже
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За трансформацию системы мы в курсе. Вот уже и Хорошковский вернулся. Надр полагать, что скоро Микила Азиров заявится, а за ним и легитимный страусовод из Енакиево.
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Студия Запад | Безсмертный: Кремль разжигает противостояние в стране.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=wUwhySOTvaU
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С таким дебильным лицом, как у Гончарука, только на честной основе и осталось выбирать. Сначала суд восстановит в должности предыдущего госсекретаря МОЗ Янчука, за незаконное увольнение, с бюджета Украины выплатя моральный ущерб и и.д. читай законы херов... руководитель
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Следует ожидать появления очередной одиозной фигуры. Ложь и манипуляции фирменный стиль работы "новой команды".
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Чесний конкурс на посаду секретаря МОЗ виграє той кандидат, хто покаже членам комісії серіал «Слуга палати».
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При чому покаже, зігравши його на роялі.
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Мендель ви вже вибрали, на "чесному конкурсі". Гончарук - Супрун: Нового секретаря МОЗ виберуть на чесному конкурсі. Трансформація системи триває - Цензор.НЕТ 3668
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Вы уже провели "честный конкурс" на должность директора ДБР, выбрав одиозного персонажа р.трубу, друга портнова и богдана, прокурора времен яноковича, фабрикующего уголовные дела против активистов евромайдана.
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Протрезвись, трубу назначал еще прости господи порошенко.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2017/11/22/7162968/
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Собираются наказывать того, кто нагло нарушая законы Украины, держал Супрун столько лет на должности и. о. министра? Или своих не наказывают?
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А тобі чим Супрун завинила? Ти ж ніби то не лобіст наркодилерів , протерміновані та фальсифіковани вакцини для дітей не продавав втридорога ... 😕
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В Британії фсб засосувало газ новічок, в Україні газ дурачок.
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Вони його застосували ще в 2014 ... Зараз газ вже розвіявся і під його дією знаходяться не більше 8% населення України.
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Лахта, ты имеешь ввиду Майдан? Так там точно, не 73% вышло, а только 8....
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У Нацбанку глузливо відреагували на план Кабміну щодо зростання економіки Гончарук - Супрун: Нового секретаря МОЗ виберуть на чесному конкурсі. Трансформація системи триває - Цензор.НЕТ 5463

2019-10-11 1

Для прискорення зростання економіки України до 7% в рік, як це запланували в Кабміні, потрібно кожен рік збільшувати інвестиції на 20%. Про це в п'ятницю, 11 жовтня, повідомила прес-служба Національного банку з посиланням на слова заступника голови НБУ Дмитра Сологуба.
"Що потрібно зробити, щоб забезпечити зростання на 7% в рік? За рахунок споживання цього не досягти. Драйвером повинні бути інвестиції", - йдеться в повідомленні.
За даними НБУ, на сьогоднішній день в Україні відношення інвестицій до ВВП становить 17-18%, а в інших країнах з темпами зростання ВВП вище 5% - досягає 25-30%. "тобто, темпи зростання інвестицій потрібно забезпечувати на рівні 20% в рік. А для цього потрібні структурні реформи", - підкреслили в НБУ.

Крім того, центробанк повідомляє, що завдяки зміцненню гривні до кінця року держборг України буде нижче 55% ВВП.
Наголошується, що міцна гривня частково знижує доходи бюджету. "Але, в той же час, уявіть собі інвестора, який дивиться на країну з держборгом до ВВП 60%, і інвестора, який дивиться на країну з держборгом менше 50%. І як це транслюється в його очікування процентної ставки за запозиченнями цієї країни", - зазначив Сологуб.
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Дохтор смерть не може успокоїтись, що її від кормушкі відірвали ... Мабудь прийдеться їй повертатись у США і знов працювати санітаркою за $5 на годину, бо ще трохи й всю соєву еліту побачимо за гратами .
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Ви патологічні брехуни , як і вся зе- команда , тільки трипанація поможе
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У хіпі-міністра із приставкою "екс - в.о." ломка по золотим дням, коли сиділа в теплому кріслі? Що, рідні асашаї назад не беруть? Як, омеризі не потрібні потужні рИформатори? Чи волого-мантульна рентгенлаборант строчить постики у мордокнизі, сидячи у штаб-квартирі ВООЗ?
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На сколько помню трудовой кодекс - уволить человека в декретном юридически не возможно.
100% выиграет суд и восстановится.
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Їх , як тільки ловлять на брехні , так зразу заяви про чесні конкурси .патологічні комбінатори. Остап Бендер- відпочиває
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У цього Альоші прості рішення .60 мільярдів податків на рік зникне з тютюновими компаніями ? Фігня ! А давайте проведем вікторину !
"Беріть участь у вікторині та отримайте шанс потрапити на круту гру!
Умови прості. 👉Дати відповідь на запитання:
Хто є лідером за всю історію футбольних змагань між національними збірними України та Португалії?
І ще, підписатися на мою сторінку у Фейсбуці Олексій Гончарук - Прем'єр-міністр України "
https://www.facebook.com/PMHoncharuk/videos/vb.103967017649885/416107855760685/?type=2&theater
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