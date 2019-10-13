 Турция приняла в составе делегации РФ марионеток Кремля Поклонскую и Бальбека. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал бывший представитель президента в АР Крым Борис Бабин.
"Все наши турецкие и крымские политики последних пяти лет способствовали тому, чтобы этот волшебный день с фотками Бальбека на фоне Эрдогана наступил. Продолжаем складывать бумажные кораблики и рыдать над пленниками в Кремле, не отвлекаемся на окружающую реальность", - отметил он.
"Очень интересно было бы почитать заявление Меджлиса по этому вопросу, а еще интереснее узнать какую-то реакцию Украины на это выше уровнем, чем очередной плач Ярославны клерка МИД УССР", - добавил Бабин.
Жаба смешная)
Как, такой ответ подойдёт?
Источник: https://censor.net.ua/r3153566"
Кому, говорите, спасибо?
Но не нужно путать горячее с тяжелым...закупки оружия это одно...а прием у себя "депутатов" от оккупированного Крыма это другое....и это другое это уже факт того что Турция признала что Крым это паРаша...
И в этом немалпя заслуга твоего зеленого божка...
чухай собі...
навалило на всех ветках
учительница гебельса))
Это уже не смешно!
Пам'ятайте збитий кацапський літак, і роздавлені турецькі помідори ((
До речі - Крим дуже хороший плацдарм для війни РФ і Туреччини
Ну и вот - Эрдоган тоже "имеет право"(в любой позиции).
Может и специально акция была впрочем, шоб сблизиться с Путиным.
Если хотят с кацапами заработать, значит с украинцами должны потерять