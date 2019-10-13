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Все про:Турция (2154) Поклонская (142) Бабин (55)

 Турция приняла в составе делегации РФ марионеток Кремля Поклонскую и Бальбека. ФОТО

Турция приняла в составе российской парламентской делегации "крымских" российских депутатов Наталью Поклонскую и Руслана Бальбека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал бывший представитель президента в АР Крым Борис Бабин.

"Все наши турецкие и крымские политики последних пяти лет способствовали тому, чтобы этот волшебный день с фотками Бальбека на фоне Эрдогана наступил. Продолжаем складывать бумажные кораблики и рыдать над пленниками в Кремле, не отвлекаемся на окружающую реальность", - отметил он.

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"Очень интересно было бы почитать заявление Меджлиса по этому вопросу, а еще интереснее узнать какую-то реакцию Украины на это выше уровнем, чем очередной плач Ярославны клерка МИД УССР", - добавил Бабин.

Турция приняла в составе делегации РФ марионеток Кремля Поклонскую и Бальбека 01
Турция приняла в составе делегации РФ марионеток Кремля Поклонскую и Бальбека 02

Турция приняла в составе делегации РФ марионеток Кремля Поклонскую и Бальбека 03

Источник: https://censor.net.ua/n3153676
 
 
 Топ комментарии
 
Чурка чего верещиш, при чем здесь Зеленский, все вопросы к туркам.
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А твои сопалатники вон визжат, что это Зеленский виноват
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Начальник паники, так это были происки Зеленского?
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А почему нет, лохов уже развели на беспилотники - сейчас и кацапских лохов разведут на что-то взамен.
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С ними все так, просто их не зеленский купил
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Чурка чего верещиш, при чем здесь Зеленский, все вопросы к туркам.
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Зебил, не квакай тут про чурок со своим ником))
Жаба смешная)
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Ахемениды цари Персии -ЭТО ЧУРКИ?? Мир начался из 2-х частей Мадхьядеш (Атам,Анар=ЯнЭр=Рим,Индия =Базанта) и МэнУш= ПэриУш(Прусия,Русия,Париж)=Греция, а над ними Я-Багдадия(Бактрия=Атропатена,АтроБАХия.Бах-Смотри с одэри)Кавказская.Так написанно в древних книгах.И кто среди них чурка=чушка ?
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Наверно тот чурка=чушка, кто не хочет читать обязанности президента по Конституции и уверяет, что Зелемойский тут ни при чём.
Как, такой ответ подойдёт?
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Скажу одну вешь-это вас удивит сильно.Коломойский и Аваков прямые люди арабского Кремля,его тайной канцеллярии.А сейчас игры..
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Завязывайте с травой. Что за бредятина, какое отношение алтайцы тюрки имеют к индоевропейцам персам? Это как кацапов славянами считать.
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А у лишнехромосомных все или чурки, или бабаи, или бульбоголовые, если их великодуховным и сракальным мантрам не верят...
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"при чем здесь Зеленский" - и действительно, оно шо, президент?
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******* свинорусский, где реакция Украины на эту *****? Кстати, свиномордый, ты давно не ходил в спам.
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походу только на бумаге ибо Порошенко отстаивает свободу Украины в одной части света, Яценюк-..в другой, а клоун шоуманит.
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"...настоящая трагедия не в том, что Порошенко считает себя президентом, а в том, что в глубине души Зеленский тоже так считает.
Источник: https://censor.net.ua/r3153566"
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Пардон,а кто ж такой тогда ринатик мамедов ,хрюсский что ли? Лахтинская скотыняка...
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"Все наши турецкие и крымские политики последних пяти лет способствовали тому, чтобы этот волшебный день с фотками Бальбека на фоне Эрдогана наступилИсточник: https://censor.net.ua/n3153676

Кому, говорите, спасибо?
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Бальбек и Поклонская на фоне Эрдогана? Очень скучно и уныло. Международная политика, кому эта нада. Вот Зеленский на фоне Тома Круза - это другое дело.
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это очередной громкий провал (про%б) во внешней политики Вольдемара ЗелЁнского, Выдающегося Клоуна современности, Мастера игры на Рояле, Пожирателя Шаурмы Белой и Зеленой, с горчичкой и майонезиком, Хозяина грозной пресс-собачонки МендельШнауцер, Владельца "Красных Труселей" от Богдана, и просто выдающегося политического лузера современности..
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Спасибо нашей бубочке...она старается...ночей не спит...
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Начальник паники, так это были происки Зеленского?
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Не не не, шо вы! Эт усё папередники, начиная с этих - Лыбидь, Кий, Щек, Хорив. А , забыл, Порох же Туреччина прийняла у складі делегації РФ маріонеток Кремля Поклонську і Бальбека - Цензор.НЕТ 9528
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😀Это были не происки...это была реальная его тупость...и полный непрофессионализм...
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Идиотина, а когда Турция у РФ закупала оружие - это была потужна перемога сивочолого гетьмана Порошенко? Так с твоего бреда выходит.
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Турция может покупать что угодно...и у кого угодно...это ее право...и запретить ей это делать никто не может ...
Но не нужно путать горячее с тяжелым...закупки оружия это одно...а прием у себя "депутатов" от оккупированного Крыма это другое....и это другое это уже факт того что Турция признала что Крым это паРаша...
И в этом немалпя заслуга твоего зеленого божка...
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закупки оружия это одно...а прием у себя "депутатов" от оккупированного Крыма это другое

Туреччина прийняла у складі делегації РФ маріонеток Кремля Поклонську і Бальбека - Цензор.НЕТ 2029

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Ребята, очнитесь! Нет у нас ниполитики,ни политиков! Территория с названием "Украина" переходит под контроль эрэфской империи! Вы слепые,б-дь??? Не будет никакой реакции от зелепутинской "власти", потому-что её просто не может быть.
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А вот если бы поросятко нахмурилось, топнуло ножкой, взвизгнуло "незабудим непрастим" и потом побежало покупать у Турции беспилотники за серьезную цену - тогда да, никакого слива не было бы.
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это тебя уже нет, а Украина была и будет всегда. Иди сопли утри.
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Ердоган особисто плюнув в обличчя кримським татарам.
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А твои сопалатники вон визжат, что это Зеленский виноват
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Я вас поддержу! Он как президент - никому, ничего не должен!
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мене не цікавлять твої тролячі ізрєчєнія.
чухай собі...
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Если тебя ничего не интересует, то какого х..я ты тут делаешь.
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тебя токо гамно интересует
навалило на всех ветках
учительница гебельса))
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в список врагов Украины добавилась Турция? Не удивлен
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занадто сміливий у вас нік, як на росєяніна..
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Канешна, я на зарплате у ФСБ. А Ксения - то бишь Оксана - типично кацапское имя Туреччина прийняла у складі делегації РФ маріонеток Кремля Поклонську і Бальбека - Цензор.НЕТ 8258
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Или Эрдоган еврей в каком-то колене, или феерический политик. Так пролезать в игольное ушко даже ***** не всегда удается. Правда, Украине от этого НОЛЬ бонусов, а жаль!
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Эрдоган еврей из Грузии, а жена арабка.Они запустили в Турцию 4 млн.арабья никому не нужного.
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Шо самое обидно наши проглотнут какого то серьезного демарша не будет ну может наш МИД под настроение выразит озабоченность не говоря уже о Зебиле у мальчика звездный час он любуется собой что 14 часов п...ел такой все знает он разрулит у него в фейсбуке официальном президента Том Круз и его пресс марафон а пуйло его опускает но Зебил делает вид что дождь идет -Путин Зеленскому: ты ничего не можешь
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Приставка уже сказал ,что не будет общаться с мордовским мидом ,наработался...
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рыдать над пленниками в КремлеИсточник: https://censor.net.ua/n3153676 - что это было???
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Ну за Турцию можно не переживать там на расею ложили с пробором во все времена
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Если бы в Турции удался военный переворот в 2016 - ом году по свержению Эрдогана , то лира упала бы в 3 - 4 раза , Турция сразу начала бы брать кредиты МВФ ...
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Турки разменяли с паРашей крымских татар на курдов.
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Турция всегда была и есть... себе на уме! И будет делать только то, что выгодно Турции...
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Tak tam tolko turizm i jest u nix.Sidit na turistov s EC stran.
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моральні проститутки. на словах - півдтримують одновірців-кримських татарів.
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От вам жалко шо Натаха соснет турецкий хер, а не Аксёновский завяленый? Шо за люди?
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Аууу зебилы, где ваш зеБЕНИНа моника с протестами? Шо там пристайко? Хоть что-то скажет или опять будет прятать голову в песок?
Это уже не смешно!
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МИД попросит Европу надавить, а сами они то не профи. Слов дипломатии не изучали на курсах.
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давайте заявите чего - нибудь и ещё и с турками поссорьтесь
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Не бздить в калоші. Скоро між Туреччиною і кацапстаном почнеться війна. В принципі вона вже почалася кілька років тому.
Пам'ятайте збитий кацапський літак, і роздавлені турецькі помідори ((
До речі - Крим дуже хороший плацдарм для війни РФ і Туреччини
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Весь мир делится на агентов кремля и марионеток кремля.
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Турки як були підерами продажними так і ними залишились!!! Ось і початок формули Штанмаєра...
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Под новостью с толкотней у пос-ва Турции в Киеве, некоторые визжали что протестующие против Эрдогана, который вторгся в Сирию - "имеют право".
Ну и вот - Эрдоган тоже "имеет право"(в любой позиции).
Может и специально акция была впрочем, шоб сблизиться с Путиным.
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Закрыть воздушное сообщение с Турцией и перекрыть импорт. Высласть всех дипломатов.
Если хотят с кацапами заработать, значит с украинцами должны потерять
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Ни о чем, ну принял Султан кацапскую делегацию, и что? Не мог же он персональных подсрачников надавать этому поцыку бальбеку и долбонутой на всю голову мироточащей натахе. У турков свое на уме и при всех улыбках фиги держат в карманах.
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