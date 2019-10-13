 Кабмин уволил госсекретаря Минздрава Янчука, - Супрун

Об этом экс-министр сообщила в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Только что на закрытом заседании правительства Зоряна Скалецкая подала вопрос об увольнении государственного секретаря Министерства здравоохранения Украины Артема Янчука, который со среды находится в декретном отпуске, и возложение его обязанностей на Инну Солодкую. По сути правительство сегодня уволило мужчину, который находится в декретном отпуске и ухаживает за тремя детьми и сделали это без какого-либо предупреждения, как трусы", - говорится в сообщении.

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Янчук положил свои обязанности на гендиректора директората стратегического планирования и евроинтеграции Ирину Литовченко, но Кабмин назначил и.о. госсекретаря Инну Солодкую.

Супрун отметила, что Солодкая пришла в Минздрав несколько недель назад, а раньше возглавляла юридический департамент Госгеокадастра. Это бывшая коллега Андрея Пивоварова, главы юридической службы Минздрава при Раисе Богатыревой.

Экс-министр написала, что увольнение Янчука было проведено "в супертайном режиме с нарушением законодательства", и она теперь не знает, как "эту печальную группу лиц" можно называть "правительством технократов".

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Напомним, 24 сентября работники МЗ обнародовали открытое письмо - обращение к премьер-министру Алексею Гончаруку, в котором заявляют, что в министерстве почти месяц не подписываются важные документы, срываются закупки лекарственных средств и изделий для тяжелобольных украинцев, а также срываются закупки вакцин, остановлена ​​реализация международных проектов технической поддержки, в том числе и по квоте Всемирного банка, заблокированы субвенционные платежи регионам.