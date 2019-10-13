EN|RU|UK
Темы дня: Пресс-марафон Зеленского Формула Штайнмайера Выборы в США и Украина Обирай свідомо
 Политика Украины
  28  2
Все про:Лавров (1650) Россия (74044) нормандская четверка (718) Пристайко (224)

 "На этом этапе мы не видим необходимости в развитии этого канала общения", - Пристайко о возможной встрече с Лавровым

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко вообще не участвует в переговорах с Российской Федерацией, кроме как в "нормандском формате".

Об этом он заявил в интервью Радіо Свобода, информирует Цензор.НЕТ.

"Нельзя сказать, что я особенно спешу. Наверное, дипломатические службы для того и есть, так оно и на самом деле, чтобы все поддерживать каналы, но на этом этапе мы не видим необходимости в поддержке, в развитии этого канала общения", - заявил министр вответ на вопрос о возможной встрече с гавой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новый обмен "на решающем этапе", он будет касаться трех групп людей, - Пристайко

По его словам, он вообще не участвует в переговорах с Россией, кроме как в нормандском формате.

"Для этого есть переговорные команды, которые общаются, например, в рамках "Минского процесса". Я лично не веду переговоров с Российской Федерацией, кроме тех случаев, когда в качестве советника президента проводил переговоры в "Нормандской четверке". Я тогда представлял президента. Так же, как и советник президента Российской Федерации Владислав Сурков представлял российскую сторону", - сказал Пристайко.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все вопросы по Донбассу будут обсуждаться на встрече в нормандском формате.

Также читайте: Итоговый документ встречи в нормандском формате еще обсуждается, - Пристайко

Источник: https://censor.net.ua/n3153667
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Как ты можешь с ним общатся, он же лошадь.
"На этом этапе мы не видим необходимости в развитии этого канала общения", - Пристайко о возможной встрече с Лавровым - Цензор.НЕТ 965
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх