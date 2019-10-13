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 Трамп поддержал Джулиани и обвинил его преследователей в "односторонней охоте на ведьм"

Президент США Дональд Трамп выступил в защиту своего личного адвоката Рудольфа Джулиани.

Об этом он написал в Twitter после сообщений прокуратура начала расследование в отношении этого юриста, передает Цензор.НЕТ.

"Что же, теперь они преследуют легендарного "борца с преступностью" и лучшего мэра в истории Нью-Йорка Руди Джулиани. Он может иногда показаться несколько грубым, но он хороший парень и замечательный юрист. Такая односторонняя охота на ведьм происходит в США", - считает Трамп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бизнесмена украинского происхождения Кукушкина, связанного с партнерами Джулиани Парнасом и Фруманом, арестовали в США

Трамп поддержал Джулиани и обвинил его преследователей в односторонней охоте на ведьм 01

Напомним, федеральная прокуратура в Нью-Йорке начала расследование в отношении адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани по подозрению в нарушении законов о предотвращении иностранного влияния на американское правительство.

По сведениям издания, расследование касается дела задержанных в среду Льва Парнаса и Игоря Фрумана. Прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк в четверг предъявила им и еще двум лицам обвинения, в частности, в нарушениях, касающихся лоббистской деятельности. Парнаса и Фрумана подозревают в попытках добиться отставки Йованович в интересах украинского чиновника. Его имя не разглашается.

Также читайте: Парнас и Фруман действовали в интересах Луценко, добиваясь отставки Йованович, - NBC

Источник: https://censor.net.ua/n3153666
 
 
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Трампа на зону! Вместе с Луценко Порошенко и фирташом!
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Действительно, и вас зебобиков туда же.)
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А Джулиани поддержал Кличко. ЗЕбобикам рейдерам досвидос!!
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А секретарша Трампа кого поддержала? А водитель Меркель? Не стыдно ли радоваться, что мэр столицы полетел за океан ябедничать аж "адвокату Трампа".
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На твоих рейдеров надо прокурору жаловаца но рейдеры ЗЕмародёры полностью окупировали власть и Портнов сепар рулит судами. Кому жаловаца ещё прикажешь рейдер ЗЕокупант??
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Т.е., когда Моника ************ на Меркель и Макрона Трампу - это норм?
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Джулиане и Кличко скоро будут на зоне. И твой кумир вороватый кондитер следом присядет. Дурачки всунули свои свиные рыла туда, куда не следовало. Это не наивных украинцев грабить.
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Имя украинского чиновника Луценко. Юга алкоголик думает отсидется в Англии. Наивный алкоголик не понял что скоро его вытрусит ФБР как вшивую шавку с кумом петькой и фирташом.
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Трамп обвинил преследователей в 1-сторонней охоте на ведьм, и велел начать 2-стороннюю охоту.
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главный вопрос остаёться - приговор будет до оканчания полномочии Трампа или после. В интересах Джулиан - до, ведь если после, то не смжет его помиловать президентским указом.
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Трампу стало обидно, что ,,охота на ведьм ,, получилась односторонней
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