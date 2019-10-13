 Моим знакомым атошникам предлагали по 1 тысяче гривен за митинг против капитуляции, - Арахамия

Об этом он заявил в интервью LB.ua, передает Цензор.НЕТ.
"Факт проплаты действительно есть. Моим знакомым атошникам предлагали по тысяче гривен за участие в митинге", - рассказал нардеп.
Арахамия уверен, что участие в акциях оплачивается только малой части людей, реальных протестующих гораздо больше.
"Я уверен, что малой части людей оплачивают участие в акциях, но реальных протестующих гораздо больше. 95% вышли на Майдан из-за идеологических соображений, но это не значит, что нет 5%, которые получают деньги. Может быть, русские платят, может - Петр Алексеевич или кто-то еще", - сообщил он, отметив, что эти 95% - "украиноботы".
Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге в Киеве, что Украина на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске согласилась на так называемую "формулу Штайнмайера".
6 октября в Киеве на Майдане Независимости участники акции "Остановим капитуляцию" против "формулы Штайнмайера" митинговали у здания Офиса президента и парламента. Участники считают, что проведение выборов на временно оккупированном Донбассе и предоставление особого статуса противоречит Конституции. Также протесты проходят в других городах Украины и за рубежом.
...«а может русскіє, а можєт Петр Алексеевич, а может еще кто»...
А может Арахамія? Нє?
Просто, зараз починає проявлятись їх гниле брехливе нутро...
Может быть, русские платят...
А русским-то это зачем?
А может марсіанє? А может і нє платят?
- привет, знакомый АТОшник! Хочешь 1000 грн за то что не пойдешь на митинг против капитуляции!?
- Та пошел ты... арахания!
- Вот, видите, им деньги предлагали за митинг!
Арахамія, не в курсє?
"Я уверен, что малой части людей оплачивают участие в акциях, но реальных протестующих гораздо больше. 95% вышли на Майдан из-за идеологических соображений, но это не значит, что нет 5%, которые получают деньги. Может быть, русские платят, может - Петр Алексеевич или кто-то еще", - сообщил он, отметив, что эти 95% - "украиноботы". Источник: https://censor.net.ua/n3153665
Ото логіка у зєбанутого, да?
Чи то шмаль?
І от цих не пойми хто арахамій, стадо привело до влади...
Даже из его поста видно - он не знает точно, "но думает что есть 5% купленных".. за наколотые апельсинки и печеньки Госдепа
Кстати, а кто такие украиноботы? Это какое-то новое определение? Я не могу понять его значение в данном контексте.