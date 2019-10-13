EN|RU|UK
Темы дня: Пресс-марафон Зеленского Формула Штайнмайера Выборы в США и Украина Обирай свідомо
 Политика Украины
  1623  85
Материалы по теме:
Все про:Арахамия (74) Формула Штайнмайера (128)

 Моим знакомым атошникам предлагали по 1 тысяче гривен за митинг против капитуляции, - Арахамия

Глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия уверен, что большинство участников протестов против "формулы Штайнмайера" вышли из идеологических соображений.

Об этом он заявил в интервью LB.ua, передает Цензор.НЕТ.

"Факт проплаты действительно есть. Моим знакомым атошникам предлагали по тысяче гривен за участие в митинге", - рассказал нардеп.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Если вопрос "формулы Штайнмайера" будут и дальше подогревать, может быть все, что угодно, - Зеленский о настроениях в обществе. ВИДЕО

Арахамия уверен, что участие в акциях оплачивается только малой части людей, реальных протестующих гораздо больше.

"Я уверен, что малой части людей оплачивают участие в акциях, но реальных протестующих гораздо больше. 95% вышли на Майдан из-за идеологических соображений, но это не значит, что нет 5%, которые получают деньги. Может быть, русские платят, может - Петр Алексеевич или кто-то еще", - сообщил он, отметив, что эти 95% - "украиноботы".

Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге в Киеве, что Украина на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске согласилась на так называемую "формулу Штайнмайера".

6 октября в Киеве на Майдане Независимости участники акции "Остановим капитуляцию" против "формулы Штайнмайера" митинговали у здания Офиса президента и парламента. Участники считают, что проведение выборов на временно оккупированном Донбассе и предоставление особого статуса противоречит Конституции. Также протесты проходят в других городах Украины и за рубежом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Конфликт полиции с добровольцами в Кременной: полиция открыла уголовное производство

Источник: https://censor.net.ua/n3153665
 
 
 Топ комментарии
 
Моим знакомым атошникам предлагали по 1 тысяче гривен за митинг против капитуляции, - Арахамия
Может быть, русские платят...

А русским-то это зачем? Моим знакомым атошникам предлагали по 1 тысяче гривен за митинг против капитуляции, - Арахамия - Цензор.НЕТ 6063
 показать весь комментарий
 
А воно справді волонтер? Чи підприємець на волонтерських харчах?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А воно справді волонтер? Чи підприємець на волонтерських харчах?
 показать весь комментарий
 
 
Это иллюстрация как быстро власть съедает совесть.
 показать весь комментарий
 
 
Я твердо переконаний, що совість якщо є, то нікуди не дівається. Вибіркової совісті не буває. Зате є мімікрія - здатність організмів пристосовуватися до навколишнього середовища, чи умов. Оцей організм чудово мімікрує - від "волонтера", коли це модно і вигідно і до зєлєбоба, коли знову ж таки це модно і вигідно. Де тут місце совісті?
 показать весь комментарий
 
 
"Хочешь хорошо по настоящему узнать человека - недели го властью" (С) Народная мудрость
 показать весь комментарий
 
Яка совість? У людей, які без аніякісіньких доказів, і знаючи це, брешуть?
...«а может русскіє, а можєт Петр Алексеевич, а может еще кто»...
А может Арахамія? Нє?
Просто, зараз починає проявлятись їх гниле брехливе нутро...
 показать весь комментарий
 
Моим знакомым атошникам предлагали по 1 тысяче гривен за митинг против капитуляции, - Арахамия
Может быть, русские платят...

А русским-то это зачем? Моим знакомым атошникам предлагали по 1 тысяче гривен за митинг против капитуляции, - Арахамия - Цензор.НЕТ 6063
 показать весь комментарий
 
 
Да там взагалі фейерверк мислєй, тільки вдуматись: « Может быть, русские платят, может - Петр Алексеевич или кто-то еще »Источник: https://censor.net.ua/n3153665»

А может марсіанє? А может і нє платят?
 показать весь комментарий
 
 
а скорее всего сам арахамия и предлагал:
- привет, знакомый АТОшник! Хочешь 1000 грн за то что не пойдешь на митинг против капитуляции!?
- Та пошел ты... арахания!
- Вот, видите, им деньги предлагали за митинг!
 показать весь комментарий
 
 
Доречі, а є ж відео, де на мітингу проти капітуляції, піймали провокаторів, з пачками сувенірних банкнот по 200 гривень, які вони намагались роздавати людям, під відеозапис.
Арахамія, не в курсє?
 показать весь комментарий
 
 
«А может это дворник злой, а может и не злой». (с)
 показать весь комментарий
 
 
с таким вбросом они думает расколоть атошников, типа кто то получил деньги и пришёл суда просто так, но не одному зебилу на неприходит, что люди выходит за свою свободу. кстати, какая то курва сказала о атошников - они туда пошли просто подработать деньжат - а ведь и правду у них такая каша там вариться и не долго как их объявит наёмниками и открывать дела.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Сейчас у соевых идиотов начнет бомбить! 😂
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Во! Первый пошел! Кто следующий?)
 показать весь комментарий
 
 
что, подгорает, кацап?)) то-то ты сутками тут зад себе насиживаешь.. за 11.80?)
Моим знакомым атошникам предлагали по 1 тысяче гривен за митинг против капитуляции, - Арахамия - Цензор.НЕТ 7013
 показать весь комментарий
 
 
Арахамия уверен, что участие в акциях оплачивается только малой части людей, реальных протестующих гораздо больше.
"Я уверен, что малой части людей оплачивают участие в акциях, но реальных протестующих гораздо больше. 95% вышли на Майдан из-за идеологических соображений, но это не значит, что нет 5%, которые получают деньги. Может быть, русские платят, может - Петр Алексеевич или кто-то еще", - сообщил он, отметив, что эти 95% - "украиноботы". Источник: https://censor.net.ua/n3153665

Ото логіка у зєбанутого, да?
Чи то шмаль?
 показать весь комментарий
 
 
может инопланетяне, может марсиане - у меня много вариантов... Может китайцы, а может и сам брехло Арахамия
 показать весь комментарий
 
 
У нього обмовка по Фрейду : україноботи, замість порохоботи...
І от цих не пойми хто арахамій, стадо привело до влади...
 показать весь комментарий
 
 
как эта щобла достала уже своей наглостью, тупостью, злобностью и брехней
 показать весь комментарий
 
Все повторяется как во времена Овоща, и приемы власти

Моим знакомым атошникам предлагали по 1 тысяче гривен за митинг против капитуляции, - Арахамия - Цензор.НЕТ 7376
 показать весь комментарий
 
 
арахамия по себе судит.. Раз оно само куплено, то и другие такие, думает.
Даже из его поста видно - он не знает точно, "но думает что есть 5% купленных".. за наколотые апельсинки и печеньки Госдепа
 показать весь комментарий
 
 
Сомнительное заявление . Арахамия рискует прослыть манипулятором
 показать весь комментарий
 
 
там, в слугах уродів - чи не всі такі. Арахамія, можливо, до пори, до часу не був таким; але... "З ким поведешся..."
 показать весь комментарий
 
 
Був. Хто таким не був, той з ними не повівся. Данилюк ото відколовся, не витримав. А цей лише у смак входить.
 показать весь комментарий
 
 
А у меня есть знакомые которым вор Арахамия лично раздавал по 1000 чтобы за Зелю голосовали. Факт проплаты действительно есть. Я не говорю, что за Зелю все за деньги голосовали (гдето 95% по идейным соображениям), но это не значит, что нету 5% которых Зеля себе купил и которые продажные. Да-да.
 показать весь комментарий
 
 
Коли наступний мітинг проти капітуляції?
 показать весь комментарий
 
 
Блин.... опять пропустил ТЫЩУ., какоето .... пи...лятство.
 показать весь комментарий
 
 
А якщо як у пісні Висоцького: "Сыграл я роли кролика, слона и алкоголика, и за троих назвали меня дяди.." - переодягнувся, підійшов разів три - і кайфуй тиждень. 😁
 показать весь комментарий
 
Моим знакомым атошникам предлагали по 1 тысяче гривен за митинг против капитуляции, - Арахамия -- факты в студию! Если нет фактов то это ***,*** и только ***
 показать весь комментарий
 
 
А я говорю вам, что это факт и он имеет место и он налицо. Я говорю вам, я щитаю
 показать весь комментарий
 
А я щітаю що це все гнилий чос. Чиє "щітаю" переважить?
 показать весь комментарий
 
Переважыть у того у кого доступ к масс-медиа есть. Например я - Арахамия и про мое "щитаю" пишут статьи а про твое "щитаю" есть только этот маленький коммент и никто о нем не узнает
 показать весь комментарий
 
Азіров у всіх мас-медіа розповідав, що Майдан проплачений. Сильно це йому допомогло? Команда зе іде тим же шляхом, тільки набагато швидше.
 показать весь комментарий
 
Где факт ? Где он ? В жо у тебя и потому не можешь его показать ? Где эти айтошники ? Пускай скажут , если так было ?
 показать весь комментарий
 
 
Факт есть. Есть, есть и еще раз есть. Меня фактов много есть у.
 показать весь комментарий
 
Та ваші ж і пропонували, щоб потім звинуватити в проплаченому мітингу. Тільки реакція виявилась більш жорсткою. Тепер з'їзжають. Дешеві клоуни.
 показать весь комментарий
 
 
А давайте выясним откуда вообще взялся Давид Арахамия, его происхождение. Может это сразу все прояснит
 показать весь комментарий
 
 
С гор спустился этот бородатый мальчик.
 показать весь комментарий
 
Арахамия типичный зебил, а зебил это диагноз. Губчатая зеленая энцефалопатия головного мозга. Нет плохих зебилов, нет и хороших. Зебил это как кацап, больное животное с аналогичным мировоззрением и интеллектом. Реинкарнации того самого булгаковского Шарикова. Пока их не прооперировать, они будут срать, жрать и уничтожать все человеческое вокруг, потому что это единственное, что они могут...
 показать весь комментарий
 
 
Какое требование конкретно у протестующих, что значит нет капитуляции? Кто-то объявил капитуляцию, нет, так что они хотят? Полный бред.
 показать весь комментарий
 
Всем все равно на твои вопросы и мнение. Проходи молча, будьте так любезны, пожалуйста
 показать весь комментарий
 
Естественно, что ты - ботва на зарплате. И посты идиотские. На цензоре рассказывать, что участникам митинга проплатили)) Абсурд и тупость. Иди в понедельник на майдан и при личной встрече им в лицо все скажи, что они проплаченые... а иначе ты просто трусливый болтунишка и не более.
 показать весь комментарий
 
 
Тебя кто-то оскорблял, нет... Ну так и не тявкай. А на счет протестов - очередной ура-патриотизм и недалекость, на которых играют такие мрази как порошенко и тд, используя бабки и лозунги. Короче это пустое.
 показать весь комментарий
 
Ты действительно думаешь, что камуто интересно, что ты по этому поводу думаешь, ботва? Тебя ж тоже никто не оскорблял вроде, бот на зарплате
 показать весь комментарий
 
 
Вот именно на таких овощей, как ты, и рассчитана вся игра Моники. И разумеется, для вас активные Граждане - это злодеи и путчисты.
 показать весь комментарий
 
 
Тобто ті, хто проти капітуляції- україноботи. А хто за, як називаються?
 показать весь комментарий
 
 
Какие у тебя могут быть атошники в знакомых Аригамия брехливая, тварь лживая!Атошники это люди без меркантильных интересов, люди пожертвование свое здоровье и жизни ради территориальной целостности и суверенитета Украины! Воюющие за Украинскую национально-культурную идентичность и свободу народа Украины! Все "красная линия" перейдена, пора заделать из арахами "оригами". Все на майдан Независимости в понедельник! Слава Украине!
 показать весь комментарий
 
 
Ну не скажи. Сейчас много мусоров, прокуроров и даже депутатов получили корочки АТО. Хотя не знают с какой стороны автомат держать.
 показать весь комментарий
 
 
если протестующие украиноботы то как можно назвать тех кто за формулу ? неужели русоботы ? Моим знакомым атошникам предлагали по 1 тысяче гривен за митинг против капитуляции, - Арахамия - Цензор.НЕТ 2738
 показать весь комментарий
 
 
а акции коксохима часом не предлагали?
 показать весь комментарий
 
 
В данном случае оккупированные территории благодаря некоторым лицам которые на них находятся , могут стать троянским конём для Украины со всеми вытекающими последствиями
 показать весь комментарий
 
 
Вот это выбрали себе правителей , тупой ещё тупые . Господи спаси и сохрани
 показать весь комментарий
 
 
Ты то кого выбрал, чудик? Не ты ли выбирал Кучму, Ющенко, Януковича?
 показать весь комментарий
 
Ющенко, чим тобі не догодив? «Бєндєровєц»?
 показать весь комментарий
 
 
Я за кучму не голосовал . За Ющенко голосовал . А за Януковича , это же полный пипец , что бы за это голосовать .
 показать весь комментарий
 
Может быть, русские платят... Ты что там вообще попутал берега? Лучше скажи сколько ЗЕ или Беня, получил от ***** за отступление войск, капитуляцию и разжигание гражданской войны?
 показать весь комментарий
 
 
Припоминаю сюжет по ТВ ,как на день Прапора порохоботы выходили. С флагами. Корреспондент говорит: - "так это ваш домашний флаг?" - "нет.. это у нас в районной партийной ячейке от Порошенко выдавали.." Может тому человеку и не платили денег, за стояние с флагом. Но суть в том, что кто-то курирует вот такими активистами - сцена, звук, флаги, плакаты, возможно какие-то плюшки для флажконосцев (не обязательно почасовая оплата - но время от времени что то да подкидывают). Можно ли это называть проплаченным митингом? Скорее, да - так как за организацию заплатили не прохожие, не обычные люди, а кто то другой. Не волонтер или сочувствующий бизнесмен - а Порошенко , через свои партийные структуры.
 показать весь комментарий
 
Рузкие платят только чтобы воду включили в окупированный крым на завод Фирташа. Кстати, кто там командует пограничниками которые охраняют водокачку и почему ЗЕ встречался втихаря с Хорошковским, который является компаньеном Фирташа и Левочкина и по совместительству лоббистом росийских банков в Украине?
 показать весь комментарий
 
 
Когда речь идёт о капитуляции, то грех не выйти против неё. Тут и деньги никакие не нужны.
 показать весь комментарий
 
 
Що взяти з дебільного кацапа?Дебіл є дебіл.
 показать весь комментарий
 
 
Ылита, что тут скажешь, Ынтеллигенция.. из 7 слов 3 слова - "дебил"
 показать весь комментарий
 
 
дебільного, та ще й зєбанутого на весь коттон...
 показать весь комментарий
 
А мальчика в трусиках распятого не предлагали фаршированного снегирями? Моим знакомым атошникам предлагали по 1 тысяче гривен за митинг против капитуляции, - Арахамия - Цензор.НЕТ 171
 показать весь комментарий
 
 
Как они уговаривают - ну хоть чуть-чуть же он проплаченный?... на 5%... Нет?... Ну а на 1%?
 показать весь комментарий
 
Этот Ахерения ахерел вапще!
Кстати, а кто такие украиноботы? Это какое-то новое определение? Я не могу понять его значение в данном контексте.
 показать весь комментарий
 
 
Маловато для Майдана. Ментов побейте что-ли. Может сработает.
 показать весь комментарий
 
А Петя с Лондона будет за митинг 14 октября платить.
 показать весь комментарий
 
***** когда митин то, приеду из Германии за тыщей Моим знакомым атошникам предлагали по 1 тысяче гривен за митинг против капитуляции, - Арахамия - Цензор.НЕТ 4960
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх