 Подростки распылили газовый баллончик в школе на Черниговщине - девять детей обратились в больницу, - полиция

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции области.

Так, двое школьников 2008 года рождения нашли газовый баллончик во вкопанном в землю колесе неподалеку от учебного заведения.

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"Находка их так заинтересовала, что они решили проверить, что будет, если применить баллончик. Находясь в школьном туалете, они нажали на кнопку баллончика. Газ быстро разошелся по школе", - говорится в сообщении.

В результате происшествия 771 ребенка, которые находились на учебе, пришлось эвакуировать.

Полиция открыла уголовное производство по статье о "хулиганстве". За такое правонарушение грозит наложение штрафа до 17 тыс. гривен, арест на срок до 6 месяцев или ограничение свободы на срок до 5 лет.

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