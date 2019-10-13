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Все про:Нацполиция (10224) хулиганство (266) Черниговщина (598) школа (1917)

 Подростки распылили газовый баллончик в школе на Черниговщине - девять детей обратились в больницу, - полиция

Двое подростков распылили газовый баллончик в школе в Черниговской области, в результате чего 9 детей обратились за помощью к врачам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции области.

Так, двое школьников 2008 года рождения нашли газовый баллончик во вкопанном в землю колесе неподалеку от учебного заведения.

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"Находка их так заинтересовала, что они решили проверить, что будет, если применить баллончик. Находясь в школьном туалете, они нажали на кнопку баллончика. Газ быстро разошелся по школе", - говорится в сообщении.

В результате происшествия 771 ребенка, которые находились на учебе, пришлось эвакуировать.

Полиция открыла уголовное производство по статье о "хулиганстве". За такое правонарушение грозит наложение штрафа до 17 тыс. гривен, арест на срок до 6 месяцев или ограничение свободы на срок до 5 лет.

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Источник: https://censor.net.ua/n3153664
 
 
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ограничение свободы на срок до 5 летИсточник: https://censor.net.ua/n3153664

И желание заниматься подобной ерундой отпадёт у следующих, так скажем претендентов
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Хорошо, шо хоть не гранату взорвали. А ведь могли, если бы нашли.
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Вполне могли, ведь там по ходу ума чуть больше, чем у крупного рогатого скота
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