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Все про:Великобритания (2224) НАТО (6472) Россия (74044) Рааб Доминик (1)

 НАТО нужен подход, позволяющий улучшить отношения с РФ, если она будет сотрудничать, но и противостоять российским моделям агрессии, - Рааб

Великобритания призывает страны-члены НАТО консолидировать усилия для противодействия угрозам, исходящим от России.

Об этом глава МИД Великобритании Доминик Рааб сказал во время выступления на Парламентской ассамблее НАТО в Лондоне, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ведомства.

"Мир изменился со времен холодной войны. Россия использует различные виды дезинформации и развертывает новые ракетные системы в своих усилиях по дестабилизации Европы", - отметил Рааб.

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Он также обратил внимание на нарушение Москвой норм международного права, когда она оккупировала Крым, вспомнил о ряде организованных РФ кибератак в Европе, попытках поддержать государственный переворот в Черногории, отравлении бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. А неоднократные нарушения Россией Договора о РСМД привели к недавнему разрушению этого десятилетнего соглашения, напомнил Рааб.

В связи с указанными фактами перед союзниками НАТО возникает необходимость более сплоченных действий на территории Европы, среди которых - увеличение поддержки Украины и Грузии, военное присутствие в Черноморском регионе.

Рааб допустил возможность применения подхода, который дает возможность улучшить отношения с Россией, но только при условии, что эта страна не будет подрывать международное право и продемонстрирует готовность к сотрудничеству в вопросах его поддержки.

Также читайте: Яценюк на Рижской конференции: Поддержка Россией популистов в Европе - это новый тип гибридной войны

Источник: https://censor.net.ua/n3153663
 
   
 Топ комментарии
 
Опять эти хотят и с Раиссой повоевать, и посотрудничать. И рыбку съесть и на форточке покататься. НАТО нужен подход, позволяющий улучшить отношения с РФ, если она будет сотрудничать, но и противостоять российским моделям агрессии, - Рааб - Цензор.НЕТ 2359
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Пытаясь оправдаться за увольнение посла Йованович Трамп слил Джулиани и Зеленского как инициаторов. Действительно, Зеленский ябедничал Трампу в разговоре по телефону, что «она меня не любит». Какая же все-таки мелкая дрянь этот ваш Зеленский.
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Вообще-то , этот сброд москали , варвари и дикари . Никогда они не были частью Руси . До 1721 года это было Московия , по приказу петки первого в 1721 году он их назвал Россия . Но по факту , как были московитами дикарямы и варварами , так и остались !
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тут запитували, хто Пороха туди запрошував... і що там обговорювали...
Ага...
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Опять эти хотят и с Раиссой повоевать, и посотрудничать. И рыбку съесть и на форточке покататься. НАТО нужен подход, позволяющий улучшить отношения с РФ, если она будет сотрудничать, но и противостоять российским моделям агрессии, - Рааб - Цензор.НЕТ 2359
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Зачем ты комментируешь , если ты даже не понимаешь о чем он говорит ?
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но он вообще-то правильно написал. События в Сирии (и не только) показали, что РФ вполне успешно противостоит альянсу в так называемых гибридных войнах. Причем с весьма забавными союзниками
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А что там в Сирии ? Уже кто-то победил ? Война закончилась ? И вообще зачем альянсу эта Сирия ? Можешь обьяснить ? И ещё такой вопрос , на сколько по времени Россия там застряла ? Уже вроде 4 года ?
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в Сирии война.
никто не победил.
нет. для того чтоб не кончалось туда вошла турция.
Затем же, зачем и рашке.
Может и больше. интересы РФ в регионе очень широкие. рядом Ливия, Судан, ЦАР.
Если Вы реально интересуетесь геополитикой без шапкозакидательства обратите внимание на африканский континент - Африку сейчас пилят и рвут три силы: НРК, США, РФ. Выдавливая бывших колониальных владельцев. По сути страны ЕС как колониалисты этому сопротивляются, но очень слабо, посему в расчет вообще не берутся.
Что касаемо Сирии - альянс там вообще лет 6, до этого Ливия. Так что, кто там застрял - вопрос спорный.
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Забудь за Африку раз и на всегда . В Африке уже давно сидит Китай . Вот и все . Россия Китаю не конкурент .
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Конечно. Я ж это и написал. или чукча не читатель, а писатель?
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Шо ты писало ? Писака ! Каких 3 сили ? Тебе сколько раз обьяснить, что Китай без России там хозяин и Росию Китай до Африки не подпустит на пушечный выстрел
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ооо...Как пошло то. Я к Вам на ОНО не переходил. ну хорошо.
Гугли доклад ISW 2019, чудо в перьях.
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Чего я не знаю, дурашка? Например того, что НАТО аэропорт в Ульяновске в полный рост до 2015 года юзало?
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это шапкозакидатильный "патриот". У таких параша давно развалилось, )(уйло никому в мире не интересен, но вот заковыка - как что-то в мире случается это )(уйло действует или параша всех купила (как она может купить - это же нищая помойка, по их словам?) Да и с )(уйлом в полной изоляции почему то мировые державы общаются. Вот с таким диссонансом в голове такие и живут.
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стратегия тут одна-любые переговоры с руснёй на паралельном уровне она воспринимает как слабость всилу своего животного менталитета.
отсюда-"переговоры" с руснёй доолжны вестись в императивном контексте по принципу приказ-исполнение,либо палка ежели животина заартачилась"...
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потому что моё любимое определение "народ-пи..рас" на данном рессурсе к сожалению запрещено
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Вообще-то , этот сброд москали , варвари и дикари . Никогда они не были частью Руси . До 1721 года это было Московия , по приказу петки первого в 1721 году он их назвал Россия . Но по факту , как были московитами дикарямы и варварами , так и остались !
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Пытаясь оправдаться за увольнение посла Йованович Трамп слил Джулиани и Зеленского как инициаторов. Действительно, Зеленский ябедничал Трампу в разговоре по телефону, что «она меня не любит». Какая же все-таки мелкая дрянь этот ваш Зеленский.
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