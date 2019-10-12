EN|RU|UK
Темы дня: Пресс-марафон Зеленского Формула Штайнмайера Выборы в США и Украина Обирай свідомо
 Политика Украины
  252  5
Все про:Ельченко (245) посол (1329) США (15581) Чалый (437)

 Зеленский может назначить Ельченко послом в США, - "Голос Америки"

Новым послом Украины в США может стать Владимир Ельченко.

Эту информацию Украинской службе Голоса Америки подтвердили источники в украинском правительстве, передает Цензор.НЕТ.

Сейчас Ельченко занимает должность постоянного представителя Украины в ООН. На этом посту опытный дипломат неоднократно решительно отстаивал позицию Украины часто в ожесточенных обменах репликами с российской делегацией во время заседаний организации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бизнесмена украинского происхождения Кукушкина, связанного с партнерами Джулиани Парнасом и Фруманом, арестовали в США

Ранее должность посла Украины в Соединенных Штатах занимал Валерий Чалый.

Напомним, во время пресс-марафона 10 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что определился с кандидатурой посла в США, однако не назвал, кого именно он выбрал.

"Человек выбран, человек с опытом, дипломат, очень хорошо знает Соединенные Штаты. Я думаю, будет назначен в ближайшее время", - заявил тогда Зеленский.

Также читайте: Оставляю должность с достойным результатом на важном внешнеполитическом направлении, - экс-посол в США Чалый

Источник: https://censor.net.ua/n3153662
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Че, ***, в 95 квартале кадры закончились? .."новые лица" епт.. это капец .. слов нет...
 показать весь комментарий
 
 
Кловуни роз"їхались, а шапіто залишилось.
 показать весь комментарий
 
 
Да ну нафиг какой Ельченко нужно либо юзика либо лысого на самый край сойдёт Димка Комаров он многое повидал 🙋🙋🙋
 показать весь комментарий
 
 
ага.. Госдеп прямо Зеленскому сказал: "Клоунов и Зебилов не присылай!.. "Они Агреман не получат!".. А потом Госдеп прямо указал на вменяемого дипломата-порохобота Ельченко.. Потому что с дипломатами-Зебилами разговора не будет!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх