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Все про:местные выборы (1230) Арахамия (74) Слуга народа (350)

 Нет смысла затевать досрочные местные выборы, если мы на них не победим, - Арахамия

Проведения местных выборов нет в ближайших планах "Слуги народа".

Об этом глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил в интервью изданию LB.ua, передает Цензор.НЕТ.

"На повестке дня нет выборов. К 8 декабря успеть было изначально нереально", - сказал Арахамия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Местные выборы надо проводить по мажоритарной системе, - замглавы фракции СН Корниенко

По его словам, с точки зрения политтехнологий зима не была бы подходящим временем для избирательной кампании, как и следующая весна.

"Между весной и осенью не большая разница. С точки зрения политтехнологий - зима не подходит, лучше все же осень (люди вернутся из отпусков, им захочется новой жизни). Весной нам не на руку. Местные выборы - это 149 тысяч людей. С таким трудом был собран список "Слуги народа" из 300 кандидатов. Представьте себе, что такое почти 150 тысяч! Вы должны понимать, что нет смысла затевать досрочные выборы, если мы на них не победим, если не готовы ни институционально, ни кадрово", - отметил Арахамия.

Напомним, первый заместитель главы фракции "Слуги народа" Александр Корниенко заявил, что партия на местных выборах будет способствовать обновлению политического класса на местах. "Мы хотим весной попробовать масштабировать успех партии "Слуга народа" на местные выборы. В первую очередь, в том, что мы смогли завести в Верховную Раду совершенно новых людей", - сказал нардеп.

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Источник: https://censor.net.ua/n3153661
 
 
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Молодец хоть признался. Вы почти и так уже в прошлом
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Вони не те, що в минулому - вони із минулого. Це антимайдан. Є надія, що це остання його передсмертна конвульсія, яка може бути навіть достатньо тривалою. Але повернення до життя цих младрригианалів точно не буде.
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Это хорошо, что до зебилов начинает что-то доходить.
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Нет смысла затевать досрочные местные выборы, если мы на них не победим, - Арахамия

По этой логике у нас и следующих президентских не будет.
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😂😂😂😂зачётно все понимают шо фсе обосрались и главное шо успели выборы в Раду провести мразота
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Когда вычистим всю сепарскую нечисть с неньки Украины, тогда только выборы можно делать.
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Конечно нет смысла, потому, что такие партии, как Слуга народа, ЕС и им подобные, пролетают как фанера над Парижем.
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И побеждает жопоблок и баба Юля да Иван ? ЕС наберёт отличный результат можешь не сомневаться а вот слуга урода это вопрос лохи будут мстить за развод 🙋🙋🙋
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Ясен хрен, сепарская партия чтобы не прошла, было бы удивительно.
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Так порохоботы практически все от туда с лугандона, то за песыких проголосуют.
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до осені, до чергових - в них рейтинги попустить, попустить...
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Этот дурачек от интервью к интервью все тупее и тупее
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Шош таке? 73% вже накрились мідним тазом?

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А зачем тогда по формуле штангециркуля проводить местные выборы, если мы проиграем, а выиграют сепары?
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