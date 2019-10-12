Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.
Кукушкина вместе с Парнасом и Фруманом обвиняют в сговоре с целью скрыть источник происхождения взносов в избирательных кампаний двух кандидатов на политические должности в американском штате Невада. Взносы по 10 000 долларов делали в интересах российского бизнесмена, который хотел получить лицензии на бизнес по распространению марихуаны. Финансирование политических кампаний в США в интересах иностранных деятелей запрещено.
46-летнего Кукушкина арестовали утром 10 октября, сообщает CBS.
Кукушкину, в отличие от Парнаса и Фрумана, не выдвигают обвинений в действиях в интересах неназванного украинского чиновника. По информации NBC News, неназванный чиновник - это бывший генеральный прокурор Юрий Луценко, вероятно призвал связанных с адвокатом Дональда Трампа бизнесменов Льва Парнаса и Игоря Фрумана способствовать отстранению бывшей послюнишь США в Украине Мари Йованович.
В тексте обвинения говорится, что в июле 2018 Парнас, Фруман, Кукушкин и еще один американец Дэвид Корреа договорились основать бизнес с рекреационной марихуаны, который финансировал иностранный гражданин. При этом они скрывали имя инвестора, через "его российское происхождение и паранойю вокруг этого".
Напомним, бизнесмены Игорь Фруман и Лев Парнас были арестованы в США 10 октября. Оба они являются клиентами Рудольфа Джулиани – адвоката американского президента Дональда Трампа.
Ранее в майском интервью бизнесмен Игорь Коломойский заявлял, что "в Украине действуют два афериста, которые находятся под следствием в США. Один, кажется, Лев Парнас, а другой - Игорь - то Фруман, то Фурман". Позже адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани сообщил, что указанные люди - граждане США и его клиенты, которым он дал совет предъявить обвинение Коломойскому.
давай проверим то что ты из Украины.
первый простой вопрос - какое слово в украинском языке с "не " и без "не" означает одно и то же?
яке слово на укріїнскої мові з "не" та без "не" візначае одне и теж
😁это шедевр!
Сейчас эти арестанты начнут "колоться" в ФБР и идти на сговор со следствием чтобы не сесть на 50 лет в тюрягу. Видимо кто-то в верхах силовых структур США окончательно принял решение потопить Трампа.
Он стал просто неуправляем и опасен для элиты США.
Дався порошенку той "1+1" 😉 .
Але в дипломатії - це звична практика. Неприємна, але несмертельна.
В этой новости прекрасно почти все ... кроме одного ...
Зе , ты уже запарил сопли жевать , нам , избирателям , нужны жесткие аресты и посадки топ-коррупционеров . Массовые облавы и полеты а-ля Чечетов . Я голосовал за террор для чиновников . Будешь сопли жевать , не видать тебе голосов не следующих выборах
Опетачка однако