 Бизнесмена украинского происхождения Кукушкина, связанного с партнерами Джулиани Парнасом и Фруманом, арестовали в США

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

Кукушкина вместе с Парнасом и Фруманом обвиняют в сговоре с целью скрыть источник происхождения взносов в избирательных кампаний двух кандидатов на политические должности в американском штате Невада. Взносы по 10 000 долларов делали в интересах российского бизнесмена, который хотел получить лицензии на бизнес по распространению марихуаны. Финансирование политических кампаний в США в интересах иностранных деятелей запрещено.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Парнас и Фруман действовали в интересах Луценко, добиваясь отставки Йованович, - NBC

46-летнего Кукушкина арестовали утром 10 октября, сообщает CBS.

Кукушкину, в отличие от Парнаса и Фрумана, не выдвигают обвинений в действиях в интересах неназванного украинского чиновника. По информации NBC News, неназванный чиновник - это бывший генеральный прокурор Юрий Луценко, вероятно призвал связанных с адвокатом Дональда Трампа бизнесменов Льва Парнаса и Игоря Фрумана способствовать отстранению бывшей послюнишь США в Украине Мари Йованович.

В тексте обвинения говорится, что в июле 2018 Парнас, Фруман, Кукушкин и еще один американец Дэвид Корреа договорились основать бизнес с рекреационной марихуаны, который финансировал иностранный гражданин. При этом они скрывали имя инвестора, через "его российское происхождение и паранойю вокруг этого".

Напомним, бизнесмены Игорь Фруман и Лев Парнас были арестованы в США 10 октября. Оба они являются клиентами Рудольфа Джулиани – адвоката американского президента Дональда Трампа.

Также читайте: Временного поверенного США в Украине Тейлора вызовут в Конгресс для дачи показаний, - CNN

Ранее в майском интервью бизнесмен Игорь Коломойский заявлял, что "в Украине действуют два афериста, которые находятся под следствием в США. Один, кажется, Лев Парнас, а другой - Игорь - то Фруман, то Фурман". Позже адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани сообщил, что указанные люди - граждане США и его клиенты, которым он дал совет предъявить обвинение Коломойскому.