EN|RU|UK
Темы дня: Пресс-марафон Зеленского Формула Штайнмайера Выборы в США и Украина Обирай свідомо
 За рубежом
  2967  73
Материалы по теме:
Все про:арест (9876) США (15581) Трамп (2547) Джулиани (50)

 Бизнесмена украинского происхождения Кукушкина, связанного с партнерами Джулиани Парнасом и Фруманом, арестовали в США

В Сан-Франциско арестовали американского бизнесмена украинского происхождения Андрея Кукушкина, который фигурирует в деле против партнеров адвоката Дональда Трампа - Льва Парнаса и Игоря Фрумана.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

Кукушкина вместе с Парнасом и Фруманом обвиняют в сговоре с целью скрыть источник происхождения взносов в избирательных кампаний двух кандидатов на политические должности в американском штате Невада. Взносы по 10 000 долларов делали в интересах российского бизнесмена, который хотел получить лицензии на бизнес по распространению марихуаны. Финансирование политических кампаний в США в интересах иностранных деятелей запрещено.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Парнас и Фруман действовали в интересах Луценко, добиваясь отставки Йованович, - NBC

46-летнего Кукушкина арестовали утром 10 октября, сообщает CBS.

Кукушкину, в отличие от Парнаса и Фрумана, не выдвигают обвинений в действиях в интересах неназванного украинского чиновника. По информации NBC News, неназванный чиновник - это бывший генеральный прокурор Юрий Луценко, вероятно призвал связанных с адвокатом Дональда Трампа бизнесменов Льва Парнаса и Игоря Фрумана способствовать отстранению бывшей послюнишь США в Украине Мари Йованович.

В тексте обвинения говорится, что в июле 2018 Парнас, Фруман, Кукушкин и еще один американец Дэвид Корреа договорились основать бизнес с рекреационной марихуаны, который финансировал иностранный гражданин. При этом они скрывали имя инвестора, через "его российское происхождение и паранойю вокруг этого".

Напомним, бизнесмены Игорь Фруман и Лев Парнас были арестованы в США 10 октября. Оба они являются клиентами Рудольфа Джулиани – адвоката американского президента Дональда Трампа.

Также читайте: Временного поверенного США в Украине Тейлора вызовут в Конгресс для дачи показаний, - CNN

Ранее в майском интервью бизнесмен Игорь Коломойский заявлял, что "в Украине действуют два афериста, которые находятся под следствием в США. Один, кажется, Лев Парнас, а другой - Игорь - то Фруман, то Фурман". Позже адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани сообщил, что указанные люди - граждане США и его клиенты, которым он дал совет предъявить обвинение Коломойскому.

Источник: https://censor.net.ua/n3153659
 
   
 Топ комментарии
 
Скоро выйдут на Луценка, а там и до потужного сывочолого рукой подать.
 показать весь комментарий
 
ФБР потянуло всю цепочку агентов влияния завязанных на коррупционных политических схемах. США это вам не РФ и не Украина. Это у нас все говорят, что мол тот и тот политик агенты Кремля или вон тот олигарх ворует на схемах Амстердам+ - и при этом ни СБУ ни Прокуратура не заводит дела.
Сейчас эти арестанты начнут "колоться" в ФБР и идти на сговор со следствием чтобы не сесть на 50 лет в тюрягу. Видимо кто-то в верхах силовых структур США окончательно принял решение потопить Трампа.
Он стал просто неуправляем и опасен для элиты США.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
с кем там вазелин встречался в "русской чайной"? его уже приняли или еще держат как "болванчика" пока?
 показать весь комментарий
 
 
чо серега? пучит? лечись быстрее
давай проверим то что ты из Украины.

первый простой вопрос - какое слово в украинском языке с "не " и без "не" означает одно и то же?
 показать весь комментарий
 
! української мовою ! робіть щось із своїми щелепами , рускоязичні .
 показать весь комментарий
 
зрозуміло , що "російськомовні" , але це вивчатимете потім .
 показать весь комментарий
 
я вчився в дніпрі в російськомовній школі.2 рази у неділю укр,та 4 руського
 показать весь комментарий
 
ты тупой? по украински? ок
яке слово на укріїнскої мові з "не" та без "не" візначае одне и теж
 показать весь комментарий
 
бывшей послюнишь США в Украине Мари Йованович. Источник: https://censor.net.ua/n3153659
😁это шедевр!
 показать весь комментарий
 
 
услышав имя "Шамиль", лох всегда тут же пошутит с блеском в глазах: "-Басаев?", типа он самый остроумный и до него сотни лохов не шутили так же. Так и тут, схожий рефлекс)))
 показать весь комментарий
 
Жаль, лавры не мне достануться, а редактору...😁
 показать весь комментарий
 
неуважно гугл перекладачем користуються , я б за таке не платив би.
 показать весь комментарий
 
 
Яке українське прізвище. Певно, що нащадок козаків.
 показать весь комментарий
 
 
ФБР потянуло всю цепочку агентов влияния завязанных на коррупционных политических схемах. США это вам не РФ и не Украина. Это у нас все говорят, что мол тот и тот политик агенты Кремля или вон тот олигарх ворует на схемах Амстердам+ - и при этом ни СБУ ни Прокуратура не заводит дела.
Сейчас эти арестанты начнут "колоться" в ФБР и идти на сговор со следствием чтобы не сесть на 50 лет в тюрягу. Видимо кто-то в верхах силовых структур США окончательно принял решение потопить Трампа.
Он стал просто неуправляем и опасен для элиты США.
 показать весь комментарий
 
 
Комсомольцу без образования приходит медленный писец
 показать весь комментарий
 
 
ще один партнер фрумана і кукушкіна на Ігоря Валерійовича намагається тиснути .Яким чином Ігор Валерійович міг вивести гроші без допомоги "найкращої банкірши світу " , тобто опосередковано лише через порошенка .
Дався порошенку той "1+1" 😉 .
 показать весь комментарий
 
Так он "вывел" еще при Яныке и его "успешных банкирах"
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Скоро выйдут на Луценка, а там и до потужного сывочолого рукой подать.
 показать весь комментарий
 
 
"Вьітащу резинку, сделаю рогатку и убью милиционера" (анекдот про пацієнта психлікарні)
 показать весь комментарий
 
 
Магешь иё са рта и не вытягувать, рашенью патом закусишь, еси не пандравицца. Бізнесмена українського походження Кукушкіна, пов'язаного з партнерами Джуліані Парнасом і Фруманом, заарештували в США - Цензор.НЕТ 1071 Бізнесмена українського походження Кукушкіна, пов'язаного з партнерами Джуліані Парнасом і Фруманом, заарештували в США - Цензор.НЕТ 4614 Бізнесмена українського походження Кукушкіна, пов'язаного з партнерами Джуліані Парнасом і Фруманом, заарештували в США - Цензор.НЕТ 4614
 показать весь комментарий
 
статья тянет на прославление бородатой бабы, может ему взять и просто поехать в Америку и доказать ненавистникам - я такой чистый и правдивый да и чист перед законом.
 показать весь комментарий
 
 
он (порох) и не сыт ехать в Америку, наверно надо дать тебе ещё один шанс, имеешь право позвонить другу - давай следующий вариант, но о бороде истина, она есть.
 показать весь комментарий
 
фірташ теж не боявся їхати до Австрії свого часу , їм байдуже , вони б і по головах побігли за злочинними прибутками .Тому Барига під кінець каденції і прибрав норму про покарання за злочинне збагачення !
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
через полгода подореваемые закончатся и они посадят зеленского за разговор с трампом
 показать весь комментарий
 
неприємно в цій історії одне: згадується Ю.Луценко. Який, видать, за дорученням Порошенка по недипломатичним каналам лобіював відкликання послиці М.Йовановуич за те, що що вона неофіційно заохотила українських чиновників (колишній генпрокурор Шокін, директор НАБУ Ситник і нардеп Лещенко) втрутитися у виборчу кампанію в СШа на стороні одного з кандидатів в Президенти.
Але в дипломатії - це звична практика. Неприємна, але несмертельна.
 показать весь комментарий
 
 
не в дипломатії , а в організованих злочинних угруповуваннях .Не смертельно , але безперечно , в справжній країні такі "діячі" підлягають довгостроковому ув'язненню.
 показать весь комментарий
 
зебіл, не копирсайся в своєму анусі, твоя золотуха нікому не потрібна.
 показать весь комментарий
 
Батьку своєму таке казатимеш ,придурок , твої недолугі спроби виправдати злочинців перейшли на особисті образи.
 показать весь комментарий
 
Бизнесмена украинского происхождения Кукушкина, связанного с партнерами Джулиани Парнасом и Фруманом, арестовали в США

В этой новости прекрасно почти все ... кроме одного ...

Зе , ты уже запарил сопли жевать , нам , избирателям , нужны жесткие аресты и посадки топ-коррупционеров . Массовые облавы и полеты а-ля Чечетов . Я голосовал за террор для чиновников . Будешь сопли жевать , не видать тебе голосов не следующих выборах
 показать весь комментарий
 
 
Так вы же пищали , что эти два пряника подали в суд на Коломойского , и его скоро ФБР посадит , но почему-то вышло наоборот ! Они замешаны с Луциком , а соответственно с Петей да ещё и с кацапами ! Это как ? Амеры тоже зебилы ?
 показать весь комментарий
 
 
Шо ти пив, гастере? Мені каломойша, його Приват та різні кукушкінди глибоко до дупи.
 показать весь комментарий
 
Рудимент, Зюзя уже забыл за тебя, у него других проблем валом...
 показать весь комментарий
 
Это правда. Андрюху арестовали. Сказал - копают под Трампа, он вообще не при делах... (((((((((((
 показать весь комментарий
 
 
Кукушкін -споконвічно українське прізвище.Й вам не здається,що ліпити Луценка до справи з незаконних внесків якогось москальського олігарха через єврейських рішал заради конопляного бізнесу....
 показать весь комментарий
 
 
ти сам свій деменційний допис читав ? Ти мариш , припиняй цей потік асоціацій . Перечитай ще раз своє друге речення 😁 . Думаєш ,що американські правоохоронці працюють через "здається" , як твій кумир Барига ?!
 показать весь комментарий
 
Краще ТИ перечитай новину на Цензорі,почисти зубки,сходи на горщик,і-спатки.
 показать весь комментарий
 
Мог ли подумать Луценко, когда получал ******** на Майдане, что закончит дни в американской тюрьме? Вот это поворот.
 показать весь комментарий
 
 
Кукушкин украинского происхождения?
 показать весь комментарий
 
Послюнишь и отстегнешь.
Опетачка однако
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх