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 Политика Украины, Киевские новости
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Все про:Киев (18002) застройка (555) Белоцерковец (45)

 Одно из зданий на Крещатике начали надстраивать, в первую очередь должна прореагировать ГАСИ, - экс-нардеп Белоцерковец. ФОТО

Дом №19 по Крещатику начали надстраивать.

На это обратил внимание нардеп VIII созыва Дмитрий Белоцерковец, информирует Цензор.НЕТ.

"Исходя из разделения полномочий между городами и государством, орган который в первую очередь должен реагировать при таких случаях - это ДАБИ Украины, который подчиняется Кабмину. Они гораздо оперативнее и эффективнее могут отработать этот вопрос, чем профильный департамент города. Надеюсь, подчиненные премьера Алексея Гончарука вместе с ответственными в городе оперативно отреагируют", - отметил он.

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По его словам, есть два варианта действий властей: штрафы от ГАСИ Украины, которые принудят собственника одуматься и снести. Если нет, ГАСИ при поддержке стороны города инициирует иск в суд.

Одно из зданий на Крещатике начали надстраивать, в первую очередь должна прореагировать ГАСИ, - экс-нардеп Белоцерковец 01

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Источник: https://censor.net.ua/n3153656
 
 
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Не сумнівайтеся, що будують там зебіли.
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Что за дебил? Так может изуродовать здание лишь полный даун. Хотелось узнать детали о "строителе".
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Скорее порохобот, что накопил денег при порохе...
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Ти добре розумієш, що зараз ніхто, окрім зебілів не буде вкладати гроші в таке будівництво. То чому ти брешеш?
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мда очередной свин решил 2 этаж замутить Одно из зданий на Крещатике начали надстраивать, в первую очередь должна прореагировать ГАСИ, - экс-нардеп Белоцерковец - Цензор.НЕТ 217 Одно из зданий на Крещатике начали надстраивать, в первую очередь должна прореагировать ГАСИ, - экс-нардеп Белоцерковец - Цензор.НЕТ 217
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Какой то, Махмуд, решил конкуренцию Маку сделать, будет шаурму нарезать.
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Ну просто скоти якісь. "Понаехавшие" не хочуть бути просто киянами, а хочуть бути кияністішими за всіх киян. Обов'язково центр міста, бажано щось історичне, і обов'язково обгидить. Це розквітло при овочі, і ось знову ...
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Экснардеп белоцерковец за уничтожение малого и среднего бизнеса в Киеве должен тварь сидеть пожизненно, а не рот свой огткрывать.
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