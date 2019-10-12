 Одно из зданий на Крещатике начали надстраивать, в первую очередь должна прореагировать ГАСИ, - экс-нардеп Белоцерковец. ФОТО

На это обратил внимание нардеп VIII созыва Дмитрий Белоцерковец, информирует Цензор.НЕТ.

"Исходя из разделения полномочий между городами и государством, орган который в первую очередь должен реагировать при таких случаях - это ДАБИ Украины, который подчиняется Кабмину. Они гораздо оперативнее и эффективнее могут отработать этот вопрос, чем профильный департамент города. Надеюсь, подчиненные премьера Алексея Гончарука вместе с ответственными в городе оперативно отреагируют", - отметил он.

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По его словам, есть два варианта действий властей: штрафы от ГАСИ Украины, которые принудят собственника одуматься и снести. Если нет, ГАСИ при поддержке стороны города инициирует иск в суд.

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