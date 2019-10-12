 Кофе, шоколад, детские рисунки: волонтер Юсупова рассказала, что лучше принести воинам в госпиталь на День защитника Украины

Список того, чем можно порадовать воинов, она опубликовала в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Так, рисунки и письма от детей, да! Они всегда нужны. Далее, нам всегда нужны конфеты, шоколад, печенье. Фактически все парни сладкоежки. Кофе, чай, три в одном. Колбаса, сыр. Нужно много кофе, большинство кофеманы, кофе подходит любой, но в госпитальных условиях лучше растворимый. Из фруктов, бананы, яблоки, но немного. Соки, йогурты, вода, да! Из лекарств можно противопростудное, можно нурофен. Шампуни, гель душ, да!" - написала Юсупова.
Читайте на Цензор.НЕТ: Остановите "шкарпетизацию" Дня защитника Украины, это не 23 февраля, - Вятрович
При этом волонтер просит не приносить торты – их "бывает 20-30 штук, никто не съест".
"Пожалуйста, не приносите пирожки с магазина, их не успевают съедать. Мед плохо едят, консервация есть, кефир плохо пьют. Спиртное нельзя!!! Кажется, все", - написала она.
Подарки и продукты для находящихся на лечении защитников Украины принимают по адресу ул. Госпитальная 18 (отделение травматологии), столовая.
а про привітання хлопчаків зі святом, до якого вони не мають жодного стосунку.
Йому шкарпеток точно нема.
но тебе это не знакомо
на сафари ездят фраера ущербные, навроди тебя
50 лет назад охота помогала выжить людям
сейчас - удел чертей и папуасов
так что папуаская лугандонию
так как раньше - не будет
и никого не просят, насколько я понял
тетя советует
хотя боевые 100 по любому за пацанов нужно...
а ты себе думай
бобики в госпиталях лежат или зебобики
а может всетаки войны???
я про другое вообще то
в госпиталях лежат те кто решил что клоун лучше чем порох. извини это их решение и пусть выгребают. не нравится - нахер. я не мать тереза. я готов на все если это для страны. если против - без меня