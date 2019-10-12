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 Кофе, шоколад, детские рисунки: волонтер Юсупова рассказала, что лучше принести воинам в госпиталь на День защитника Украины

Волонтер Наталья Юсупова просит тех, кто хочет поздравить пациентов Киевского военного госпиталя с Днем защитника Украины, не нести туда спиртное, торты и магазинные пирожки.

Список того, чем можно порадовать воинов, она опубликовала в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Так, рисунки и письма от детей, да! Они всегда нужны. Далее, нам всегда нужны конфеты, шоколад, печенье. Фактически все парни сладкоежки. Кофе, чай, три в одном. Колбаса, сыр. Нужно много кофе, большинство кофеманы, кофе подходит любой, но в госпитальных условиях лучше растворимый. Из фруктов, бананы, яблоки, но немного. Соки, йогурты, вода, да! Из лекарств можно противопростудное, можно нурофен. Шампуни, гель душ, да!" - написала Юсупова.

Читайте на Цензор.НЕТ: Остановите "шкарпетизацию" Дня защитника Украины, это не 23 февраля, - Вятрович

При этом волонтер просит не приносить торты – их "бывает 20-30 штук, никто не съест".

"Пожалуйста, не приносите пирожки с магазина, их не успевают съедать. Мед плохо едят, консервация есть, кефир плохо пьют. Спиртное нельзя!!! Кажется, все", - написала она.

Подарки и продукты для находящихся на лечении защитников Украины принимают по адресу ул. Госпитальная 18 (отделение травматологии), столовая.

Кофе, шоколад, детские рисунки: волонтер Юсупова рассказала, что лучше принести воинам в госпиталь на День защитника Украины 01

Источник: https://censor.net.ua/n3153654
 
   
 Топ комментарии
 
а между прочим от носков и шлепанцев, от одноразовых салфеток-полотенец, от бритв и всяких там "до и после бритья" - никогда не отказываются))) это всегда на ура!
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Шоколад? Пистец, зебилы на говно изойдут Кава, шоколад, дитячі малюнки: волонтер розповіла, що найкраще принести воїнам у госпіталь на День захисника України - Цензор.НЕТ 8902
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Вони тільки на форумі такі. А в житті рошенки трощать не ховаючись, аж за вухами шоколад проступає)
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а между прочим от носков и шлепанцев, от одноразовых салфеток-полотенец, от бритв и всяких там "до и после бритья" - никогда не отказываются))) это всегда на ура!
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ОБОВ'ЯЗКОВО принесемо нашим Героям смачненьке!
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йшлось не про це.
а про привітання хлопчаків зі святом, до якого вони не мають жодного стосунку.
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Наприклад, як можна вітати Зелю з днем захисника при живих атовцях, якщо воно втікало від повісток ?
Йому шкарпеток точно нема.
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Деньги дарите, сорри за такое, но это так.
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Деньги конечно не заменят детские рисунки, но дайте право людям самим выбирать что им нужнее, кофе или чай. Сухарики или сигареты. Они не нищие.
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интересно - хорошо - приятно помогать иездить на сафари против ихтамнетов Кофе, шоколад, детские рисунки: волонтер рассказала, что лучше принести воинам в госпиталь на День защитника Украины - Цензор.НЕТ 9077 Кофе, шоколад, детские рисунки: волонтер рассказала, что лучше принести воинам в госпиталь на День защитника Украины - Цензор.НЕТ 5314
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есть такое призвание у мужчин - Родину защищать
но тебе это не знакомо
на сафари ездят фраера ущербные, навроди тебя
50 лет назад охота помогала выжить людям
сейчас - удел чертей и папуасов
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ты бы дослушал с какой стороны - от всу - прикинь да
так что папуаская лугандонию Кава, шоколад, дитячі малюнки: волонтер Юсупова розповіла, що найкраще принести воїнам у госпіталь на День захисника України - Цензор.НЕТ 9940
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простите, но после апреля я полностью прекратил помощь. пусть помогает тот за кого проголосовали. бо задрало.
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Вся суть порохобота в одном предложении.
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а что? что то не нравится тебе лично? я помогал все пять лет. теперь ваша очередь зебилы. гортуйтесь. вперед и с песней. точечно отдельным бойцам лично - я всегда помогу. нашему "городскому" подразделению - велкам. а вот так - пусть вазелин и его бобики помогают. еще вопросы есть?
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сразу уточню - обратятся - подумаю - помогу.

так как раньше - не будет
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так тебя никто не просит
и никого не просят, насколько я понял
тетя советует
хотя боевые 100 по любому за пацанов нужно...
а ты себе думай
бобики в госпиталях лежат или зебобики
а может всетаки войны???
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при чем тут 100 боевые?

я про другое вообще то
в госпиталях лежат те кто решил что клоун лучше чем порох. извини это их решение и пусть выгребают. не нравится - нахер. я не мать тереза. я готов на все если это для страны. если против - без меня
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Шоколад? Пистец, зебилы на говно изойдут Кава, шоколад, дитячі малюнки: волонтер розповіла, що найкраще принести воїнам у госпіталь на День захисника України - Цензор.НЕТ 8902
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Вони тільки на форумі такі. А в житті рошенки трощать не ховаючись, аж за вухами шоколад проступає)
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Чего то вспомнился 14-15 год когда в супермаркетах была акцию в поддержку наших воинов. Были созданы уголки где стояли тележки в которые люди, делая себе покупки продуктов, покупали ребятам кто шоколад, кто макароны, кто консервы, короче все, все и складывали в эти тележки. И они к обеду стояли полностю забиты с горой. Прям гордость была за наших людей...
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А я во вторник поеду,когда праздничный ажиотаж спадет.Всегда стараюсь в будни ездить.
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