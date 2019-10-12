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 Кофе, шоколад, детские рисунки: волонтер рассказала, что лучше принести воинам в госпиталь на День защитника Украины

Волонтер Наталья Юсупова просит тех, кто хочет поздравить пациентов Киевского военного госпиталя с Днем защитника Украины, не нести туда спиртное, торты и магазинные пирожки.

Список того, чем можно порадовать воинов, она опубликовала в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Так, рисунки и письма от детей, да! Они всегда нужны. Далее, нам всегда нужны конфеты, шоколад, печенье. Фактически все парни сладкоежки. Кофе, чай, три в одном. Колбаса, сыр. Нужно много кофе, большинство кофеманы, кофе подходит любой, но в госпитальных условиях лучше растворимый. Из фруктов, бананы, яблоки, но немного. Соки, йогурты, вода, да! Из лекарств можно противопростудное, можно нурофен. Шампуни, гель душ, да!" - написала Юсупова.

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При этом волонтер просит не приносить торты – их "бывает 20-30 штук, никто не съест".

"Пожалуйста, не приносите пирожки с магазина, их не успевают съедать. Мед плохо едят, консервация есть, кефир плохо пьют. Спиртное нельзя!!! Кажется, все", - написала она.

Подарки и продукты для находящихся на лечении защитников Украины принимают по адресу ул. Госпитальная 18 (отделение травматологии), столовая.

Кофе, шоколад, детские рисунки: волонтер рассказала, что лучше принести воинам в госпиталь на День защитника Украины 01

Источник: https://censor.net.ua/n3153654
 
 
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а между прочим от носков и шлепанцев, от одноразовых салфеток-полотенец, от бритв и всяких там "до и после бритья" - никогда не отказываются))) это всегда на ура!
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а да.!..и сигареты...(хоть и вредно и не всем можно...и не везде приветствуется... но уши пухнут... у тех кому можно))) их всегда не хватает
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Деньги дарите, сорри за такое, но это так.
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Деньги конечно не заменят детские рисунки, но дайте право людям самим выбирать что им нужнее, кофе или чай. Сухарики или сигареты. Они не нищие.
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интересно - хорошо - приятно помогать иездить на сафари против ихтамнетов Кофе, шоколад, детские рисунки: волонтер рассказала, что лучше принести воинам в госпиталь на День защитника Украины - Цензор.НЕТ 9077 Кофе, шоколад, детские рисунки: волонтер рассказала, что лучше принести воинам в госпиталь на День защитника Украины - Цензор.НЕТ 5314
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простите, но после апреля я полностью прекратил помощь. пусть помогает тот за кого проголосовали. бо задрало.
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