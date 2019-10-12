 Порошенко на комитетах ПА НАТО призвал к началу предметной дискуссии относительно перспектив предоставления Украине ПДЧ

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт политсилы.

Сообщается, что Петр Порошенко поблагодарил за надежную поддержку Украины со стороны союзников Североатлантического альянса в вопросе противодействия продолжающейся агрессии Кремля против нашего государства.

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Лидер "Европейской Солидарности" отметил семь приоритетных шагов, необходимых для избежания ловушки Кремля для Украины в Донбассе.

"Формула Штайнмайера", в ее согласованном виде, является чрезвычайно опасной, если ее рассматривать в отрыве от "дорожной карты" выполнения Минских договоренностей. Ее определяющими элементами, среди прочего, должны быть вывод российских военных, техники и оружия, разоружение незаконных военизированных формирований, переход украинского-российского участка границы под контроль Украины.

Также Порошенко подчеркнул, что уже сегодня Украина де-факто защищает восточную границу Североатлантического альянса.

Он призвал к началу предметной дискуссии на уровне союзников относительно перспектив предоставления Украине Плана действий относительно членства в Альянсе в свете саммита НАТО в Лондоне в декабре 2019 года.

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Лидер "Европейской Солидарности" отметил, что его партия будет и впредь надежно стоять на страже эффективного воплощения курса евроатлантической интеграции государства, приоритетность которого является требованием Конституции Украины.

Члены комитетов отметили значительный вклад пятого президента Петра Порошенко в процессе реформирования Украины и интеграции страны с Европейским союзом и НАТО.