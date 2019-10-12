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Темы дня: Пресс-марафон Зеленского Формула Штайнмайера Выборы в США и Украина Обирай свідомо
 Политика Украины
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 Порошенко на комитетах ПА НАТО призвал к началу предметной дискуссии относительно перспектив предоставления Украине ПДЧ

Пятый президент Украины, председатель политической партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко принял участие в заседаниях Политического комитета и Комитета по вопросам безопасности и обороны Парламентской ассамблеи НАТО в Лондоне.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт политсилы.

Сообщается, что Петр Порошенко поблагодарил за надежную поддержку Украины со стороны союзников Североатлантического альянса в вопросе противодействия продолжающейся агрессии Кремля против нашего государства.

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Лидер "Европейской Солидарности" отметил семь приоритетных шагов, необходимых для избежания ловушки Кремля для Украины в Донбассе.

"Формула Штайнмайера", в ее согласованном виде, является чрезвычайно опасной, если ее рассматривать в отрыве от "дорожной карты" выполнения Минских договоренностей. Ее определяющими элементами, среди прочего, должны быть вывод российских военных, техники и оружия, разоружение незаконных военизированных формирований, переход украинского-российского участка границы под контроль Украины.

Также Порошенко подчеркнул, что уже сегодня Украина де-факто защищает восточную границу Североатлантического альянса.

Он призвал к началу предметной дискуссии на уровне союзников относительно перспектив предоставления Украине Плана действий относительно членства в Альянсе в свете саммита НАТО в Лондоне в декабре 2019 года.

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Лидер "Европейской Солидарности" отметил, что его партия будет и впредь надежно стоять на страже эффективного воплощения курса евроатлантической интеграции государства, приоритетность которого является требованием Конституции Украины.

Члены комитетов отметили значительный вклад пятого президента Петра Порошенко в процессе реформирования Украины и интеграции страны с Европейским союзом и НАТО.

Источник: https://censor.net.ua/n3153653
 
   
 Топ комментарии
 
Молодец, зебилье уже уходит, а работу надо продолжать
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Петя забыл что ПДЧ уже давно мы подали, еще при Ющенко. Ждемс....
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Как обычно отдыхаешь в вечном спаме. Пальцы не насилуй, все равно через пять секунд будешь там, ЗЕбанутое создание
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Бачу, що останнім часом Педро комфортніше почуває себе за межами України. Як він буде відробляти прогули на допити?
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По-моему этим должен заниматься президент, не?
А, подождите, ваш президент же Моника Зеленски. Некогда ей ярундой заниматься!
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именно так, если честно, думаеться мне, не очень хорошо если порох занимается такими делами, если он не премьер министр, министр обороны или иностранных дел. Как то не уместно. Да ещё, если порох желает добро Украине, то следует прямо заявит - в президенты не пойду ни при каких обстоятельствах, почему? ну потому что его не примут очень большое количество граждан, а вот перехватить для партии или Европейского движения тех кто уже не довольны зебилом, то надобно как то двигать новое лицо, но такое которое опознаёт общество, например Ирина была бы в топе. Да да, потому как женщина таки шея и крутит шея голову (мужа) туда, куда хочет - трудно принять эту истину, а посмотрите на свою личную жизнь (это не именно отношу к тебе.)
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Що, ніхто з порохоботського оточення ще не насмілився сказати *******, що він вже не гідрант? Скажіть і дайте ножиці. Хай щось корисне з стрічок вирізає. Флажки на карту де в нього офшори.
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скажіть хто-небудь Петрові що Україна вже має президента )))
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шо, мало пизжений був? Шукаєш яскравих відчуттів?
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Треба тільки, щоб пєтя офшоренко не встиг в Растов чухнути, коли вона буде зовсім поруч.
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шаман Александ Габышев похвалил Украини и сказал что скоро освободит россию
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Пэтя - ты дебил, пока в Украине есть территориальные претензии (Крым и ОРДИЛО) никаких ПДЧ и тем более вступление в НАТО и речи быть не может!!! Это все пиар для шоколадных.. Порошенко на комітетах ПА НАТО закликав до початку предметної дискусії щодо перспектив надання Україні ПДЧ - Цензор.НЕТ 1994
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Чому цей зрадник і мародер досі не в тюрмі?
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иди докажи что он у теб когда ты перетягивал клорадкой ножку он с тебя снял берцы и поменял тебя на 3 улитки к агс Порошенко на комітетах ПА НАТО закликав до початку предметної дискусії щодо перспектив надання Україні ПДЧ - Цензор.НЕТ 522
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після того, як "слуги " забули про обіцяний процентам референдум про вступ України в НАТО вони взялися виконувати обіцяний рашисту план"штанмаера" і успішно відводити українські війська з української території.звільняючи українську територію ,для повзучої рашистської окупації...
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Стільки зебілів сьогодні на форумі... Порошенко на комітетах ПА НАТО закликав до початку предметної дискусії щодо перспектив надання Україні ПДЧ - Цензор.НЕТ 4430

Порошенко на комітетах ПА НАТО закликав до початку предметної дискусії щодо перспектив надання Україні ПДЧ - Цензор.НЕТ 4788


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У пети похоже шиза . Он больше не президент и никогда им не будет
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я тебе открою страшную тайну из трех тезисов
1. звание "президент" пожизненное
2. будет хунта в варианте "лайт"
3. если не будет хунты то следущим президентом будет женщина и это не косатая *****
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Хм а по что от вовкиной сервантуры не кого там нету или их не позвали по причине низкого айкю Порошенко на комітетах ПА НАТО закликав до початку предметної дискусії щодо перспектив надання Україні ПДЧ - Цензор.НЕТ 9776 Порошенко на комітетах ПА НАТО закликав до початку предметної дискусії щодо перспектив надання Україні ПДЧ - Цензор.НЕТ 8535
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За штурвал самолёта посадили артиста,
который в каком-то сериале играл лётчика.
ᅠᅠᅠЛично я была против.
ᅠНо 73% пассажиров проголосовали за.
(C)
@Anakoyher
🤔
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Просто стаду🐖🐖🐖 никто не собирался что-то пояснять, а просто вбросили простой, понятный и близкий лозунг, типа: "Хрю!" и стадо легко подхватило "хрю-хрю-хрю". Любой вопрос, глубже этого "хрю" не будет понят и вызовет агрессию.
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