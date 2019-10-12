 Яценюк на Рижской конференции: Поддержка Россией популистов в Европе - это новый тип гибридной войны

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт политсилы.
"Российские власти и российская информационная машина поддерживают популистские движения в ЕС. Причина очень проста: РФ хочет разделить Евросоюз и подорвать трансатлантическое единство. Россия подкупает политиков, партии, СМИ, неправительственные организации. Это новый тип гибридной политической войны против свободного мира ", - подчеркнул Арсений Яценюк во время Рижской конференции в субботу, 12 октября.
В рамках 14-й Рижской конференции Арсений Яценюк принял участие в дискуссионной панели, посвященной теме популизма в Европе.
Он отметил, что проблема популизма уже перестала быть вопросом внутренней политики государств: "Посмотрите, что происходит во всем мире. Популисты поддерживаются диктаторами, как Путин и Россия".
Арсений Яценюк подчеркнул, что не поддерживает формулировку "конфликт элит и народа": "Это борьба между популизмом и антипопулизмом".
"Все зависит от принятых решений. Умные решения - на стороне антипопулизма. А неразумные решения имеют целью как можно скорее получить электорат. В долгосрочной перспективе - они недейственные, но в краткосрочной - получают поддержку большинства ", - подчеркнул он.
Распространение популизма в мире Арсений Яценюк назвал "очень опасным": "Популисты пытаются "продать" избирателям быстрые и легкие решения". Он сравнил эту ситуацию с лечением пациента. Хирург определяет проблему и назначает операцию, чтобы человек выздоровел. А другой врач предлагает принять магическую таблетку с опиатами: "Антипопулисты действуют как хирурги. Ведь мы хотим спасти человека, нацию, страну. И мы платим за это цену. Популисты не переживают за будущее".
"Для нас сегодня на кону не политическое будущее. Главное - не погубить наши страны, государства и нации", - сказал лидер "Народного фронта".
Важным фактором в противодействии популизма Арсений Яценюк назвал образование: "Если люди невежественные, ими очень легко манипулировать".
"Задача политиков - дать возможность людям в своих государствах. В таком случае не останется никаких шансов для популистов", - добавил он.
"Придет время, когда люди осознают, что популизм - не выход. Должны быть готовы бороться за наши ценности и держаться своих принципов. Надо верить в то, что делаете. И это единственный путь, как достичь результата", - сказал Арсений Яценюк.
он пролетел все что мог - но правда на фоне гроси он гигант мысли)))
https://newsua.one/news/temnik-dlya-slug-narodu-yak-komentuvati-minsk.html
Окружной админ.суд ОТМЕНИЛ постанову Конституционного Суда и восстановил Голову КСУ Шевчука на должности.(хотя, насколько мне известно, постановы КСУ обжалованию НЕ подлежат).
Ок. Если такие действия Окружного админсуда законны, правильно ли я понимаю, что:
- Выборы в Верховну Раду не состоялись и нелегитимны, т.к. решение о выборах принимал Конституционный Суд (у которого на тот момент НЕ БЫЛО законного Головы)?
- Президент не вступил в должность и не принял присягу (т.к. присягу принимала Голова КСУ, которая была нелегитимна на тот момент)?
- КабМин - тем более нелегитимен? (см.пункты выше).
Как интересно "тасуется зеленая колода".
Аллан Левитов
Голоса на выборах считала ЦИК, которая позже была распущена за "недостаточную взвешенность или даже политическую предвзятость". Т.е. и подсчет голосов - очень и очень под вопросом.
Анатолий ДацюкПервым же действием будущей хунты станет отмена законов, актов и назначений, принятых после 1.04.2019. Всех скопом, как противоречащих здравому смыслу.
18:46, 12 октября 2019
«Cвященный синод Русской православной церкви (РПЦ) оценит последствия решения Элладской православной церкви признать правомерность присвоения автономии Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом ТАСС 12 октября сообщил заместитель председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.
«Священный синод Русской православной церкви рассмотрит в скором времени последствия решения, принятого сегодня Архиерейским собором Элладской церкви, для двусторонних отношений наших церквей и для мирового православия в целом», - сказал Балашов. Ранее в греческих СМИ появилась информация, что Архиерейский собор Элладской православной церкви признал право патриарха Константинопольского Варфоломея предоставить ПЦУ автокефалию.
ПЦУ была создана 15 декабря 2018 года на объединительном соборе представителями неканонических Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви. Патриарх Варфоломей снял анафему с их глав и 6 января 2019 года вручил «новой церкви» томос об автокефалии. РПЦ разорвала евхаристическое общение с Константинополем.»