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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Европа (1136) Путин (25107) Россия (74042) Яценюк (7784) популизм (74)

 Яценюк на Рижской конференции: Поддержка Россией популистов в Европе - это новый тип гибридной войны

Лидер партии "Народный фронт", экс-премьер Украины Арсений Яценюк считает, что "формула Штайнмайера" в интерпретации России - это путь к легитимизации российского присутствия на территории Украины.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт политсилы.

"Российские власти и российская информационная машина поддерживают популистские движения в ЕС. Причина очень проста: РФ хочет разделить Евросоюз и подорвать трансатлантическое единство. Россия подкупает политиков, партии, СМИ, неправительственные организации. Это новый тип гибридной политической войны против свободного мира ", - подчеркнул Арсений Яценюк во время Рижской конференции в субботу, 12 октября.

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В рамках 14-й Рижской конференции Арсений Яценюк принял участие в дискуссионной панели, посвященной теме популизма в Европе.

Он отметил, что проблема популизма уже перестала быть вопросом внутренней политики государств: "Посмотрите, что происходит во всем мире. Популисты поддерживаются диктаторами, как Путин и Россия".

Арсений Яценюк подчеркнул, что не поддерживает формулировку "конфликт элит и народа": "Это борьба между популизмом и антипопулизмом".

"Все зависит от принятых решений. Умные решения - на стороне антипопулизма. А неразумные решения имеют целью как можно скорее получить электорат. В долгосрочной перспективе - они недейственные, но в краткосрочной - получают поддержку большинства ", - подчеркнул он.

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Распространение популизма в мире Арсений Яценюк назвал "очень опасным": "Популисты пытаются "продать" избирателям быстрые и легкие решения". Он сравнил эту ситуацию с лечением пациента. Хирург определяет проблему и назначает операцию, чтобы человек выздоровел. А другой врач предлагает принять магическую таблетку с опиатами: "Антипопулисты действуют как хирурги. Ведь мы хотим спасти человека, нацию, страну. И мы платим за это цену. Популисты не переживают за будущее".

"Для нас сегодня на кону не политическое будущее. Главное - не погубить наши страны, государства и нации", - сказал лидер "Народного фронта".

Важным фактором в противодействии популизма Арсений Яценюк назвал образование: "Если люди невежественные, ими очень легко манипулировать".

"Задача политиков - дать возможность людям в своих государствах. В таком случае не останется никаких шансов для популистов", - добавил он.

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"Придет время, когда люди осознают, что популизм - не выход. Должны быть готовы бороться за наши ценности и держаться своих принципов. Надо верить в то, что делаете. И это единственный путь, как достичь результата", - сказал Арсений Яценюк.

Источник: https://censor.net.ua/n3153651
 
 
 Топ комментарии
 
Ну в нас взагалі нонсенс, Українці самі від гаранта незалежності хочуть зберегти незалежність.
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еще один сбитый летчик не может вспомнить кто он такой. несет лозунги по привычке.
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Когда "Тевтонский орден" пошёл на "пруссов" - славянское племя, они попросили помощи у "ливов" и "эстов"... Те "посочувствовали"... Князь пруссов ответил - "Когда они "переступят" через нас, они придут к вам...". Они пришли на сотни лет...
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Ну в нас взагалі нонсенс, Українці самі від гаранта незалежності хочуть зберегти незалежність.
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А що гарант Зєля може зробити, якщо Барін Портнов з Мацкви прилетів і передає забаганки Пуйла.? Та щей грозиться. НЕ поспориш...
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То хай хмиздує у відставку. Нах він такий потрібен.
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Покуда люди будут оставаться примитивным тупицами, ничего не изменится...
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интересно в каком качестве этот чудо-политик на конференциях чалится? ))
он пролетел все что мог - но правда на фоне гроси он гигант мысли)))
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они щас все начнут шарится по заграницам,бо нихто не знает,хто следующий за пашинским.барыга у лондоне,это чмо в прибалтике
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он его закопал - но субсидия при нем была нормальная - не гросина
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Сеня уже давно никто,но всегда где то всплывает как лайно
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там у него еще поддельник имеется по хвамилии Бурбак , который после выборов затихарился и носа не кажет . И Ваня Винник тоже десь заныкался Арсеній Яценюк на Ризькій конференції: Підтримка Росією популістів у Європі - це новий тип гібридної війни - Цензор.НЕТ 2730
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Да у нас по верху только оно и плавает, традиции, правда сейчас зеленое...
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Когда "Тевтонский орден" пошёл на "пруссов" - славянское племя, они попросили помощи у "ливов" и "эстов"... Те "посочувствовали"... Князь пруссов ответил - "Когда они "переступят" через нас, они придут к вам...". Они пришли на сотни лет...
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Да, литвины тогда тевтонам знатно ввалили.
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"Дядя", ты дурак? Это было на полтора столетия, До Грюнвальда!!! И при чём здесь "литвины"? Там были, в основном, "ляхи"...
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Ну, все верно.Князь пруссов как в "воду глядел". Вот помощь и была оказана, только не сразу.
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давайте сравним с тезисами зебобиков на цензоре?
Яценюк на Рижской конференции: Поддержка Россией популистов в Европе - это новый тип гибридной войны - Цензор.НЕТ 3153
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давайте пошлем стрелковых гиркиных - на паРашию!!! Арсеній Яценюк на Ризькій конференції: Підтримка Росією популістів у Європі - це новий тип гібридної війни - Цензор.НЕТ 9895 Арсеній Яценюк на Ризькій конференції: Підтримка Росією популістів у Європі - це новий тип гібридної війни - Цензор.НЕТ 9895 Арсеній Яценюк на Ризькій конференції: Підтримка Росією популістів у Європі - це новий тип гібридної війни - Цензор.НЕТ 9895 Арсеній Яценюк на Ризькій конференції: Підтримка Росією популістів у Європі - це новий тип гібридної війни - Цензор.НЕТ 9895 Арсеній Яценюк на Ризькій конференції: Підтримка Росією популістів у Європі - це новий тип гібридної війни - Цензор.НЕТ 9895
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ты лучше свой срач сравни,убогое
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чмо читинское,шо ты еще квакаешь? готовся на пэдромайдан "копитуляция".Абонемент твой не действителен.
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ты тупой от рождения или это последствия зебилизации?
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Похоже, у тебя хронический насморк... Теперь я понимаю, почему ты тупишь...Ты мозг высморкал.
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вони і в Україні зеленського підтримали Арсеній Яценюк на Ризькій конференції: Підтримка Росією популістів у Європі - це новий тип гібридної війни - Цензор.НЕТ 4059
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Бубочка всё.

Окружной админ.суд ОТМЕНИЛ постанову Конституционного Суда и восстановил Голову КСУ Шевчука на должности.(хотя, насколько мне известно, постановы КСУ обжалованию НЕ подлежат).

Ок. Если такие действия Окружного админсуда законны, правильно ли я понимаю, что:
- Выборы в Верховну Раду не состоялись и нелегитимны, т.к. решение о выборах принимал Конституционный Суд (у которого на тот момент НЕ БЫЛО законного Головы)?
- Президент не вступил в должность и не принял присягу (т.к. присягу принимала Голова КСУ, которая была нелегитимна на тот момент)?
- КабМин - тем более нелегитимен? (см.пункты выше).
Как интересно "тасуется зеленая колода".

Аллан Левитов
Голоса на выборах считала ЦИК, которая позже была распущена за "недостаточную взвешенность или даже политическую предвзятость". Т.е. и подсчет голосов - очень и очень под вопросом.

Анатолий ДацюкПервым же действием будущей хунты станет отмена законов, актов и назначений, принятых после 1.04.2019. Всех скопом, как противоречащих здравому смыслу.
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ПІДАРАШКА, ДАВАЙДОСВІДАНІЯ !!!!
18:46, 12 октября 2019


«Cвященный синод Русской православной церкви (РПЦ) оценит последствия решения Элладской православной церкви признать правомерность присвоения автономии Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом ТАСС 12 октября сообщил заместитель председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.
«Священный синод Русской православной церкви рассмотрит в скором времени последствия решения, принятого сегодня Архиерейским собором Элладской церкви, для двусторонних отношений наших церквей и для мирового православия в целом», - сказал Балашов. Ранее в греческих СМИ появилась информация, что Архиерейский собор Элладской православной церкви признал право патриарха Константинопольского Варфоломея предоставить ПЦУ автокефалию.
ПЦУ была создана 15 декабря 2018 года на объединительном соборе представителями неканонических Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви. Патриарх Варфоломей снял анафему с их глав и 6 января 2019 года вручил «новой церкви» томос об автокефалии. РПЦ разорвала евхаристическое общение с Константинополем.»



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супер - гундяйство окончательно стало сектой))) Арсеній Яценюк на Ризькій конференції: Підтримка Росією популістів у Європі - це новий тип гібридної війни - Цензор.НЕТ 1266
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А что там глава партии любителей пива, с кем встречался и о чем говорили?
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еще один сбитый летчик не может вспомнить кто он такой. несет лозунги по привычке.
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Сеня, походу, в юности, популизмом, перебаловался. Теперя, видать, кризис среднего возраста затянулся, опять, о популизме вспомнил)))
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Свободный мир, это те самые советы Обер-бургомистра Кельна Генриетте Рекер, о том как немкам как надо себя вести на улице, чтобы новые либералы из Африки и арабских стран их не изнасиловали и не ограбили?
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там тетка наверное будет рада новым арабским пацанчикам)))
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Да, просто это понятие "Свободный мир", вдруг в реальности все сильнее начинает смахивать на Министерство Правды от уже давно известных тоталитарных систем.
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С Россией ведут переговоры, накладывают санкции, и не знают что о российском присутствии в Украине. Я правильно понял смысл этого политика из Украины или он в первый раз узнал, что происходит в Украине .
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Чеченський головоріз кролик Сєня знову виліз з нори?
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Арсеній помиляється, рашисти підтримують не тільки європейських толерастів - німецьких фріців ,французських- жабоїдів і італійських любителів шпагетті ,але і американського популіста трамплінового,котрому заплачено за те,щоб перевести стрілки за втручання рабсеї в американські вибори на Україну...
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