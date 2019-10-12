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Все про:Луценко (7632) США (15581) Йованович (195) Джулиани (50)

 Парнас и Фруман действовали в интересах Луценко, добиваясь отставки Йованович, - NBC

Именно Луценко является неназванным украинским чиновником, упоминающимся в документах обвинения в адрес задержанных в США бизнесменов Льва Парнаса и Игоря Фрумана.

Об этом со ссылкой на источник сообщил американский канал NBC, информирует Цензор.НЕТ.

"Они оказывали политическое влияние, не только преследуя собственные финансовые интересы, но и преследуя политические интересы одного зарубежного служебного лица, члена украинского правительства, который добивался увольнения посла США в Украине", - сказано в документах обвинения.

Обвинение не поясняет мотивы этого украинского чиновника. Но собеседники NBC News рассказали, что у Луценко были "острые разногласия" с Йованович по поводу рассмотрения Генпрокуратурой дел о коррупции, кроме того, он якобы пытался заслужить одобрение администрации президента Дональда Трампа.

Читайте на Цензор.НЕТ: Арестованные в США клиенты Джулиани Парнас и Фруман работали с Фирташем, - Reuters

По словам собеседника телеканала, Луценко "был зол на критику со стороны посольства США в Украине в связи с медленными темпами реформ в секторе правосудия".

Напомним, бизнесмены Игорь Фруман и Лев Парнас были арестованы в США 10 октября. Оба они являются клиентами Рудольфа Джулиани – адвоката американского президента Дональда Трампа.

Также на Цензор.НЕТ: Министр энергетики США Перри предлагал включить в совет "Нафтогаза" человека, работавшего с Януковичем и Бойко, - AP

Ранее в майском интервью бизнесмен Игорь Коломойский заявлял, что "в Украине действуют два афериста, которые находятся под следствием в США. Один, кажется, Лев Парнас, а другой - Игорь - то Фруман, то Фурман". Позже адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани сообщил, что указанные люди - граждане США и его клиенты, которым он дал совет предъявить обвинение Коломойскому.

Источник: https://censor.net.ua/n3153650
 
 
 Топ комментарии
 
порошенко справжній чиновник який вимагав відставки американського посла, Луценку абсолютно байдуже хто в нас посол, він мабуть й імені Йованович не запам'ятав! Луценка використовували лише як посередника для передачі грошей, а справжній український чиновник який намагався підкупити Трампа через друзів Джуліані - це порошенко! Тепер порошенко буде сидіти в американській в'язниці до кінця своїх ганебних днів! Це ж треба так вляпатись! Нормальна людина вже б давно закінчила життя самогубством, але в боягуза порошенка навіть на це не має сміливості.
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Кто бы сомневлся. Югиткг доигрался до цугундера и Петю за собой потащит в Гуантанамо.
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та его петюня науськивал ,а то як так , таки потужнi реформы , а вона не баче
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Луцик то круто бутылочкой вертел,в шестерках у него были личные друзья джулиашки и трампика.
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порошенко справжній чиновник який вимагав відставки американського посла, Луценку абсолютно байдуже хто в нас посол, він мабуть й імені Йованович не запам'ятав! Луценка використовували лише як посередника для передачі грошей, а справжній український чиновник який намагався підкупити Трампа через друзів Джуліані - це порошенко! Тепер порошенко буде сидіти в американській в'язниці до кінця своїх ганебних днів! Це ж треба так вляпатись! Нормальна людина вже б давно закінчила життя самогубством, але в боягуза порошенка навіть на це не має сміливості.
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нормальна людина не йде на самогубство.
та це й негарно - так робити.
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Гарно прийти и во всех своих грехах сознаться..добровольно
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нормальна людина не йде на самогубство.

несогласен .

та це й негарно - так робити.

а вот тут согласен .
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То бишь пепе
Пепе его поставил
Пепе и отвечать
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Кто бы сомневлся. Югиткг доигрался до цугундера и Петю за собой потащит в Гуантанамо.
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Сколько он поменял и предал партий и не сосчитать...
А веревочка то кончается...
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Перестань дивитися рос.новини, ти все більше обзебільнюєшся.
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Гуантанамо? А тюрьму таємну в Маріку не показувли?
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Парнас и Фруман действовали в интересах Луценко, добиваясь отставки Йованович, - NBC

аха ... лолиботы , плокулолу - капут Парнас и Фруман действовали в интересах Луценко, добиваясь отставки Йованович, - NBC - Цензор.НЕТ 2850
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Есть хоть один нормальный из тех , хто захватил власть на Майдане ?
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А кто захватил власть на майдане?
Вы имеете ввиду президентские выборы?
Может вы считаете что они не законны при живом и здравствующем президенте?
Тогда ваш Зе самозванец?
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А кто захватил власть на майдане?
Вы имеете ввиду президентские выборы?

Я шось пропустил ? На Майдане были выборы ? Парнас і Фруман діяли в інтересах Луценка, домагаючись відставки Йованович, - NBC - Цензор.НЕТ 2911
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Наверное пропустил.
На майдане никто власть не захватывал.
Просто президент Янукович выехал в федерацию и не собирался возвращаться что бы выполнять соглашения от 21 февраля 2014 года.
Поэтому ио президента до выборов нового стал голова ВР Турчинов.
Если же вы считаете что решение ВР о самоустранении нужно отменить значит президент у нас Виктор Федорович а не ваша зеленая сопля.
Так вам понятно?
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На майдане никто власть не захватывал.

аха ... , эта шутка , да ? Та они уже сами раскололись ... блин точно не помню , но кажись плокулол рассказывал , шо на Майдане еще ничего не закончилось , а эти уроды уже власть делили . И Порошенко и Тягнибок и Яценюк в том числе . Иди лохам по ушам езди Парнас і Фруман діяли в інтересах Луценка, домагаючись відставки Йованович, - NBC - Цензор.НЕТ 9840
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Пусть возвращается федорыч и посадит вашу зеленую соплю.
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Ты вже обосралось со своим " На майдане никто власть не захватывал. " ... Решил пластинку поменять ? хоспади , ну и дебилы ... Парнас і Фруман діяли в інтересах Луценка, домагаючись відставки Йованович, - NBC - Цензор.НЕТ 8727
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Ну т.е. ты настолько дебильное что даже не понимаешь что если власть захватили на майдане значит твой зе один из захватчиков.
Где вас зебильных штампуют?
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У Югика самого бы мозгов не хватио, чувствуется рука опыттного сивочелого дипломата. В одной камере разберуться.
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та его петюня науськивал ,а то як так , таки потужнi реформы , а вона не баче
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Здається,демократи перестаралися,вигороджуючи мамку наших антікорупційонєрів.Луценко може й не змовчати.
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Вовремя они затеялись со своей возней в песочнице...
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А вот вам и украинский след в американских выборах
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Небольшой у Пети выбор. Наше СИЗО, Ростов или Гуантанамо.
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Картавый до аглицко столицы подался месного логопеда поиметь😅
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Порохобаригу і картавого на нари з конфіскацією.
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два алкаша афериста мародер и югко-дурко на очередной попойке решили выйти на мировой уровень интриг. Дурашки куда вы влезли.. это вам не украинцев разводить
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Ничего .никому не будет максимум посадят ,для выпуска пара ,кого то из 2 лиги .
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посол не имеет права давать генпрокурору списки лиц запрещенных для расследования.
Трамп виноват в том, что не вычистил всех демократов со своих постов
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а ты видел эти списки или Югик сказал на ухо ?
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Не рой яму Бене,сам в неё попадёшь.Еврейчики -прощелыги обломали на Бене зубы.Не зря у него адвокатом был Богдан.Обули Рудольфа в лапти.Видно У Бени блат в США.
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