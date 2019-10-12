EN|RU|UK
Темы дня: Пресс-марафон Зеленского Формула Штайнмайера Выборы в США и Украина Обирай свідомо
 Политика Украины, Экономика
  851  32
Все про:исследование (383) Криворожсталь (49) реприватизация (18) Укртелеком (178)

 Возвращение "Криворожстали" и "Укртелекома" в госсобственность нецелесообразно, - "Зеркало недели"

Возвращение "Криворожстали" и "Укртелекома" в госсобственность приведет к потере доверия со стороны потенциальных иностранных и отечественных инвесторов, на участие которых рассчитывает правительство в своей программе.

Реприватизация - крайне негативный сигнал для мирового инвестиционного сообщества, которое сегодня тщательно наблюдает за процессами разгосударствления предприятий в Украине, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на исследование Марины Бердичевской для "Зеркала недели".

Без участия частного капитала поднять национальную экономику в настоящее время невозможно. Именно поэтому в программе правительства запланировано привлечение 50 млрд долларов иностранных инвестиций. Эти планы имеют основания. С одной стороны, в Украине есть еще много государственных предприятий, которые можно успешно приватизировать. С другой - иностранный капитал интересуется Украиной.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Реприватизации не будет ни в коем случае, - Зеленский призвал инвестировать в Украину

"Сейчас на пороге в Украине стоит целая армия... инвесторов, готовых вкладывать... Они хорошо понимают, что молодое государство с экономикой, формирующейся с растущими рынками - прекрасный плацдарм для амбициозных проектов, - отмечается в материале. - Если к этому добавить уникальное географическое положения, которое, по сути, делает Украину связующим мостом между восточной и западной экономикой - с колоссальным логистическим и транспортным потенциалом, - становится понятным, почему нашу страну инвесторы вносят в первые строки своих интересов".

В то же время Украина рискует остаться без многомиллиардных инвестиций, если будет продолжаться тема реприватизации крупнейших предприятий - "Криворожстали" и "Укртелекома". Их разгосударствление в свое время не только наполнило казну беспрецедентными поступлениями (10,6 млрд и 24,2 млрд грн соответственно), но и дало возможность обеспечить устойчивое развитие самих предприятий, напоминает издание.

Для того, чтобы инвесторы решились идти в Украину и запланирована масштабная приватизация, при которой ожидается продажа более 1000 крупных и малых государственных предприятий, состоялась, стоит отправлять бизнесу убедительные положительные сигналы. В нынешней ситуации даже разговоры о возможной реприватизации "Криворожстали" или "Укртелекома" не являются целесообразными и вредят, подчеркивает автор материала.

Также читайте: Возврат "Укртелекома" и "Криворожстали" в госсобственность сорвет большую приватизацию, - "Зеркало недели"

"Тот, кто намерен зайти к нам с капиталом, вряд ли будет углубляться, почему государство пошло на реприватизацию. Он увидит только свое: государство отбирает у бизнеса предприятие, которое перед этим само же ему и предложило выкупить. Согласитесь, в такой атмосфере наивно рассчитывать на приток 50 млрд долларов инвестиций за пять лет", - акцентируется в исследовании.

Источник: https://censor.net.ua/n3153647
 
   
 Топ комментарии
 
куда не плюнь-попадешь в эксперта...никому неизвестного эксперта.все ,оказывается, знают, что нужно инвесторам. но вот совпадает ли это с мнением самих инвесторов,чьи имена ,в отличие от имен экспертов, на ассоциируются с именами ахметов и т.п - вот в чем вопрос
 показать весь комментарий
 
А воровство госсобственности - это типа положительный сигнал для инвестора?идиоты,отбирайте всё у ахметки и потроха,это гниды ничего не покупали,откуда у них средства покупать миллиардной стоимости предприятия,нормальных инвесторов с таким парламентом и таким президентом мы и так не дождемся.
 показать весь комментарий
 
Поперше нехай Юля Мостова відділяє мух від котлет. Криворіжсталь куплена індусом за нормальну ціну і кожен рік з 2005го дає до бюджету податків більше, ніж всі вкрадені Ахметовим підприємства разом узяті. І за його націоналізацію треба буде заплатити мінімум 5 млрд. доларів плюс гроші, які індус вклав в модернізацію. А Укртелеком так, фактично вкрадений і доведений Ахметовим до банкрутства. Зараз він і справді не коштує навіть тих будівль в центрах міст, які в нього є.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
а шо уже Криворожсталь "возвращают"? Бенесуела наближається?
 показать весь комментарий
 
 
куда не плюнь-попадешь в эксперта...никому неизвестного эксперта.все ,оказывается, знают, что нужно инвесторам. но вот совпадает ли это с мнением самих инвесторов,чьи имена ,в отличие от имен экспертов, на ассоциируются с именами ахметов и т.п - вот в чем вопрос
 показать весь комментарий
 
 
А воровство госсобственности - это типа положительный сигнал для инвестора?идиоты,отбирайте всё у ахметки и потроха,это гниды ничего не покупали,откуда у них средства покупать миллиардной стоимости предприятия,нормальных инвесторов с таким парламентом и таким президентом мы и так не дождемся.
 показать весь комментарий
 
 
как показала национализация ПриватБанка очень даже целесообразно.. ведь все налоги идут в бюджет страны, а не в офшоры олигархов
 показать весь комментарий
 
 
О. Супруга Гриценка сказала своє слово.
А де Igor L?
 показать весь комментарий
 
укртелеком вроде вернули - правда там нет нихрена - все продали ))
 показать весь комментарий
 
 
Да отдайте олигархам за копейки,им госпредприятия нужней
 показать весь комментарий
 
 
Жовта газета коштує недорого. І тому зрозуміло, що вона буде підтримувати іноземний капітал.
 показать весь комментарий
 
Сейчас на пороге в Украине стоит целая армия... инвесторов, готовых вкладывать...

И не говори) спят и видят как бы зайти в страну под юрисдикцию Окружного суда имени портнова
 показать весь комментарий
 
 
непонято, кто педалирует всю эту хрень про Криворожсталь?
 показать весь комментарий
 
"Сейчас на пороге в Украине стоит целая армия... инвесторов, готовых вкладывать... На пороге в Украине стоит ***** которого нужно сначала вы3,14здить с нашей территории и привлечь к ответственности тех кто пошел против собственного государства. Тогда Украину зауважают и те начнут инвестировать.
 показать весь комментарий
 
 
Пісюаніст ти робиш все правильно, зебіли повинні страдать! Жгі дальше ! Рєхворматор !
 показать весь комментарий
 
Поперше нехай Юля Мостова відділяє мух від котлет. Криворіжсталь куплена індусом за нормальну ціну і кожен рік з 2005го дає до бюджету податків більше, ніж всі вкрадені Ахметовим підприємства разом узяті. І за його націоналізацію треба буде заплатити мінімум 5 млрд. доларів плюс гроші, які індус вклав в модернізацію. А Укртелеком так, фактично вкрадений і доведений Ахметовим до банкрутства. Зараз він і справді не коштує навіть тих будівль в центрах міст, які в нього є.
 показать весь комментарий
 
 
Укртелеком навмисно був доведений до такого стану. Справжні іноземні інвестори хотіли зробити з нього супер оператора, який би поставив на коліна і Київстар, і МТС і Лайф, і будь який інший, зробив би мобільний зв'язок доступним і дешевим і давав би до бюджету великі гроші податками, треба був тільки закон, прийнятий Радою, щоб іноземці могли зайти на цей ринок. Але ригівська більшість навмисно не пускала нікого і Укртелеком тупо вмер.
Ахметова на зону з конфіскацією!!!!!!
 показать весь комментарий
 
 
Та чули, що руда гнида навіть кабелі особливо цінні порізала на металобрухт. Ефективний, ****, власник.
 показать весь комментарий
 
 
Та я ж кажу - диверсант у чистому вигляді. Навіщо нам ще пуйло, він сам добре порається.
 показать весь комментарий
 
Що скажуть інвестори , та це ж кровосісі, негайно конфіскувати награблене у комунопорохобариг.
 показать весь комментарий
 
огвз под 30%
вот и весь интерес в Украине у пейсатых
 показать весь комментарий
 
 
А если они прихватизировали были за копейки а до этого доведены до банкротства? Сигнал инвесторам такой что у нас можно всё купить за копейки главное немного фантазии и дать нужным людям на лапу?
 показать весь комментарий
 
Кто будет вкладывать в Украину деньги? Миттал купил за 5 млрд. $ Криворожсталь, а жиды хотят сделать реприватизации, деньги иностранного инвестора суки прое..ли и растащили, а теперь через суд хотят отжать предприятия и кинуть иностранца на бабло. Порядка не будет если бездари и гопники управляют страной. Забрать и поделить их лозунг
 показать весь комментарий
 
 
Як на мене, то це Бєня мститься за Приват. Треба повернути Бєнє вкрадений Приват, вибачитись і назвати на ім'я найбільшого волонтера цієї війни якусь центральну вулицю в Дніпрі. І у людини відляже від серця образа. І це буде по справедливості.
 показать весь комментарий
 
 
50 миллиардов иносРанных "инвестиций" это быдло собирается получить за счёт дерибана украинской земли. Математика простая, в России гектар стоит 1 150 у.е. сорок два миллиона гектаров нашей земли помноженные на вышеуказанную цену и дают "инвестиционный" полтинник. Заявлял же ЗЕлёный иудей в Турции о продаже сорока миллионов украинских гектаров!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх