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 "Перед вами новый Судья и новый Председатель", - восстановленный в должности глава Конституционного Суда Шевчук

Экс-председатель Конституционного Суда Шевчук, восстановленный в должности судом через полгода после увольнения, обещает предложить конституционную реформу.

Соответствующий текст он опубликовал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ. Шевчук утверждает, что после назначения главой КС оказался внутри процессов, "не имеющих к юриспруденции никакого отношения".

"Суд был поделен на фракции, которые пытались установить контроль над Судом. Я обратился к судьям с предложением забыть о фракциях и перейти к своей непосредственной работе. Моя ошибка заключалась в том, что я не понимал с кем имею дело... Второй ошибкой было то, что я пытался найти компромисс с этими фракциями внутри Суда", - признался Шевчук.

Свое увольнение он называет "позорным результатом" допущенных ошибок и благодарит "простых людей" за поддержку и обратную связь.

Читайте на Цензор.НЕТ: ОАСК восстановил Шевчука в должности главы Конституционного суда. ДОКУМЕНТ

"В мою каденцию я не смог обеспечить принятие важных для людей и всего общества решений. И за это я ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ. Перед вами новый Судья и новый Председатель Конституционного Суда Украины Станислав Шевчук, который не пойдет ни на какие внешние и внутренние договорняки, не будет искать компромиссы вне публичной повестки и без участия общества", - утверждает Шевчук.

"Я предложу новую конституционную реформу, которая создаст предпосылки для эффективной работы Суда. Я прошу принять участие в этой работе юристов, интеллектуалов и всех компетентных граждан... Этот путь мы пройдем вместе", - подытожил Шевчук.

Напомним, 14 мая Конституционный суд отправил своего главу Станислава Шевчука в отставку. В этот же день новым главой КС была избрана Наталья Шаптала.

Также на Цензор.НЕТ: ГБР открыло уголовное производство против экс-главы КСУ Шевчука

На следующий день Конституционный суд обнародовал вывод постоянной комиссии по вопросам регламента и этики, ставший основанием для увольнения Шевчука. Согласно этому выводу, Шевчук уволен за подрыв авторитета суда и давление на коллег.

21 мая бывший глава Конституционного Суда Станислав Шевчук обжаловал свое увольнение.

11 октября Окружной админсуд Киева восстановил его в должности судьи и председателя Конституционного суда.

Источник: https://censor.net.ua/n3153646
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Так это он будет надевать полосатую пижаму на поросенко
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Зебобик, ты заблудился во времени?
Пороха давно нет, тут уже пора с Зе спросить, а ты все еще Порохом бредишь!
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нічого страшного! - строк давності притягнення до кримінальної відповідальності по тяжким злочинам 10 років ....
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А сейчас само интересно будет после 01 января 2020 года когда будет не действовать депутатская неприкосновенность. Интересно кто первый будет драпать???
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а ты все еще Порохом бредишь!

Я жду когда его щемить по черному начнут , ну типо Рошен отжимать и наручники надевать . Но и этого мне будет мало "Перед вами новий Суддя і новий Голова", - відновлений на посаді глава Конституційного Суду Шевчук - Цензор.НЕТ 2558
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Пісюаніст навіть в тюрьмі буде мати своє особисте піаніно.
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школотроник , шо там с домашкой ? Зробив ? А мамке по дому помогал , гаааа-аа ? "Перед вами новый Судья и новый Председатель", - восстановленный в должности глава Конституционного Суда Шевчук - Цензор.НЕТ 179
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Спасибо за рекламу нашему П.А.П ! Зараз видно що він був Герой, а от коли керував, то я на нього плювався, та все взнається в порівнянні
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"Маразм крепчал, звенели шпоры…"(с) - так теперь ЗЕ больше не президент. пора за "легитимным" посылать..
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Так а шо не так ? Значить вони самі дзвонили,а на розумного суддю і впливати не треба, він сам про все здогадається.
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Извини пане Шевчук але останнє слово за парламентом Украины
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Это просто признание того факта, что судебная система насквозь коррумпирована
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Шевчук утверждает, что после назначения главой КС оказался внутри процессов, "не имеющих к юриспруденции никакого отношения". Источник: https://censor.net.ua/n3153646
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Звичайно, що зараз влада тисне на судову систему і не хоче виконувати Конституцію.
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Получается, что зеБЕНИНа моника не легитимный))
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почему????? в решении суда не написано с какой даты признано решение об увольнении шевчука считать незаконным
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З момента звільнення вони і є нелигітимне, значить при інавгурації повине був бути Шевчук.
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Иди селедки поешь! Уже около полугода, как зеБЕНИНа моника припизидент.
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"Перед вами новый Судья и новый Председатель", - восстановленный в должности глава Конституционного Суда Шевчук - Цензор.НЕТ 1168

Красава...., что тут сказать....?
Поставил раком своих врагов в КС..., и будет продолжать ставить, но теперь жестко..
Боец это Шевчук ...., и никого в КС не жалко....
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Самая трагическая ошибка майдана,что надо было сразу в порыве революции,что бы запылали и сколько маньяков судей,с их ублюдками! То есть,что бы произошел суд Линча на д этими гадинами! И совсем жруга была бы обстановка! Дай Бог,уж в этот раз не промазать,особенно в отношении этих животных ых!
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Они хуже сепарв, из-за них все это беззаконие и коррупция...
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А есть за что? "Куриная задница", тебя "Поросенко" куска хлеба лишил? О Яныке "забыли" через месяц... Вы о Порошенко полгода, забыть не можете... Видно, "Блазень" "не оправдал надежд...".
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И что теперь, КС с новым председателем начнет рассматривать вопрос о легитимности президента, которого привела к присяге нелегитимный председатель КС?
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он не может такие вещи расматривать по своей природе деятельности
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Нард Украины высшая власть. Но не 100 тысячное кодло
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Судебная система эшелонированно корумпированная, и локомотив будет её лечить... кап-кап.
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КСУ не нужен вообще. Законы перед принятием в ВРУ отсылают в Венецианскую комиссию на проверку соответствия европейскому законодательству.
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Главнокомандующий предлагает два конституционных суда = лучше. чем один!
"Перед вами новий Суддя і новий Голова", - відновлений на посаді глава Конституційного Суду Шевчук - Цензор.НЕТ 72
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ребтата,не сортесь,сразу видно новое лицо)) все как херант обещал
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Раз у нас уже есть ДВА председателя Конституционного суда, то пора на Майдане выбрать второго НАРОДНОГО Президента. И будет у нас два президента - один официальный от олигархов, а другой от народа.
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бред конституция не выполняется, фактически мертва а суд живее всех живы((( нахрен нужны эти хряки с такими зарплатами
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