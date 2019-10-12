 Генштаб ВСУ в связи с праздниками усилил боеготовность воинских частей

Сообщение об этом опубликовано на странице Генштаба ВСУ в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"В течение выходных и праздничных дней, по приказу начальника Генерального штаба - Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, усилена боеготовность воинских частей ВС Украины в пунктах постоянной дислокации и в районах выполнения боевых задач", - сказано в сообщении.
В Генштабе отметили, что охрана военных объектов повышена. А дежурные смены и резервные подразделения будут нести службу в усиленном режиме.
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"Генеральный штаб ВС Украины предостерегает граждан от незаконного проникновения на охраняемые территории, а также от провокационных действий рядом с военными объектами", - подытожили в ведомстве.
«Атопутінападе», це ж ПЯТЬ років було мемом коттоноцефалів і зєбанутих, а тут на тобі...
Перемогла наша 95-та ... Молодці
Командувач ДШВ залишився від вчора ... Мені сподобалося, як він говорив.
https://www.zhitomir.info/news_187535.html
12 жовтня в центрі Житомира на вулиці Михайлівській відбувся чемпіонат із кросфіту серед команд десантно-штурмових бригад Збройних сил України. Участь у чемпіонаті взяли команди п'яти бригад ДШВ, команда 199-го навчального центру та Житомирського військового інституту. Окрім того, участь в чемпіонаті взяли також і ще три команди спортивних клубів міста.
https://www.1.zt.ua/news/sport/za-mezheyu-lyudskih-mozhlivostey-zhitomirski-kiborgi-viboroli-absolyutnu-peremogu-na-zmagannyah-z-krosfitu-foto.html
Крізь біль, піт та тремтіння м'язів - у Житомирі 5 годин тривала запекла боротьба за перемогу у Чемпіонаті з кросфіту серед команд десантно-штурмових військ та спортивних клубів.
Перший житомирський провів з найсильнішими військовими та спортсменами весь цей час, що показати вам найемоційніші моменти.
Змагання відбулися сьогодні, 12 жовтня, на вулиці Михайлівська.
Участь у чемпіонаті взяли участь 10 команд: 6 з військових бригад та 4 цивільні.
Зокрема, від Збройних сил України: 199 навчальний центр ДШВ, 81 окрема аеромобільна бригада, 25 окрема повітряно-десантна бригада, 95 окрема десантно-штурмова бригада, 79 окрема десантно-штурмова бригада та 80 окрема десантно-штурмова бригада.
Від навчальних та спортивних закладів виступали команди ЖВІ ім. С. П. Корольова, «Андеграунд», «Лайм» та «Сваор».
Кожна команда пройшла 3 кола випробувань, які вимагали від учасників неабияких фізичних можливостей, спортивної підготовки, а також сили духу та командної роботи.
Вони віджималися, піднімали штангу, лазили по канату, присідали зі здоровенною шиною і багато іншого.
Для глядачів це було видовищно, а спортсмени перебували просто за межею людських можливостей, проте не здавалися і йшли до кінця.
Житомирські кіборги вкотре продемонстрували свою фізичну та психологічну підготовку і стали абсолютними переможцями чемпіонату, набравши найбільшу кількість балів.
За результатами змагань, команди посіли такі місця:
Серед десантників:
І місце - 95 окрема десантно-штурмова бригада;
ІІ місце - 199 навчальний центр ДШВ;
ІІІ місце - 79 окрема десантно-штурмова бригада.
Серед команд Житомира:
І місце - «Лайм»;
ІІ місце - «Сваор»;
ІІІ місце - «Андеграунд».
Кубки, медалі та відзнаки вручив спортсменам командувач Десантно-штурмових військ ЗСУ генерал-майора Євген Мойсюк.