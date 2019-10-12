 Двое сотрудников Авдеевского коксохима оказались в реанимации, отравившись токсичными веществами

ЧП произошло накануне, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.
"По предварительным данным следствия, 11 октября, примерно в 8:30, 34-летняя оператор одного из цехов, находясь на рабочем месте, отравилась выбросами бензола и аммиака, от чего потеряла сознание. Увидев свою коллегу на полу, 34-летний начальник смены пытался вытащить ее с места концентрации ядовитых веществ, однако и сам отравился аммиаком и бензолом", - сказано в сообщении.
Обоих пострадавших доставили в реанимационное отделение Авдеевской центральной больницы, они находятся в тяжелом состоянии.
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Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 272 УК Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее иные тяжкие последствия). Санкция предусматривает ограничение свободы сроком до 5 лет или лишение свободы сроком до 8 лет. Подозрение пока не предъявлено, следователи выясняют все обстоятельства случившегося.
а Донецкое море, а Макеевское?
Згадав як років десять тому на програмі «Аншлаг, аншлаг» зробили зустріч з Генадієм Вєтровим і його батьком на фоні цього моря. Мої батьки знали його батька, на баяні наярівал.
Синок тепер не вилазить з Московії.
куда скажут туда и попрешся.....
слава богу я тока 2 года под приказом был 81-83й - отдуплился и все всем отдал.
всю жизнь под приказом? - не смог бы....
Расходитесь, люди ...