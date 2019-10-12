 Двое сотрудников Авдеевского коксохима оказались в реанимации, отравившись токсичными веществами

ЧП произошло накануне, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.

"По предварительным данным следствия, 11 октября, примерно в 8:30, 34-летняя оператор одного из цехов, находясь на рабочем месте, отравилась выбросами бензола и аммиака, от чего потеряла сознание. Увидев свою коллегу на полу, 34-летний начальник смены пытался вытащить ее с места концентрации ядовитых веществ, однако и сам отравился аммиаком и бензолом", - сказано в сообщении.

Обоих пострадавших доставили в реанимационное отделение Авдеевской центральной больницы, они находятся в тяжелом состоянии.

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Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 272 УК Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее иные тяжкие последствия). Санкция предусматривает ограничение свободы сроком до 5 лет или лишение свободы сроком до 8 лет. Подозрение пока не предъявлено, следователи выясняют все обстоятельства случившегося.