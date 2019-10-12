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Все про:завод (372) отравление (1309) правоохранительные органы (378) прокуратура (3689) Авдеевка (1550)

 Двое сотрудников Авдеевского коксохима оказались в реанимации, отравившись токсичными веществами

Работница завода отравилась парами бензола и аммиака и потеряла сознание. Начальник смены попытался вытащить ее их цеха, но сам свалился без чувств.

ЧП произошло накануне, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.

"По предварительным данным следствия, 11 октября, примерно в 8:30, 34-летняя оператор одного из цехов, находясь на рабочем месте, отравилась выбросами бензола и аммиака, от чего потеряла сознание. Увидев свою коллегу на полу, 34-летний начальник смены пытался вытащить ее с места концентрации ядовитых веществ, однако и сам отравился аммиаком и бензолом", - сказано в сообщении.

Обоих пострадавших доставили в реанимационное отделение Авдеевской центральной больницы, они находятся в тяжелом состоянии.

Также на Цензор.НЕТ: В Сумах произошел взрыв на заводе, ранены 10 человек (обновлено). ФОТО

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 272 УК Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее иные тяжкие последствия). Санкция предусматривает ограничение свободы сроком до 5 лет или лишение свободы сроком до 8 лет. Подозрение пока не предъявлено, следователи выясняют все обстоятельства случившегося.

Источник: https://censor.net.ua/n3153643
 
 
 Топ комментарии
 
Дончане очень жалеют,что потеряли место отдыха - авдеевский карьер. Неплохое место было. Песок и вода как в море.Лазурная. А у нас то и скупаться особо негде. Ставки загажены. В Кальмиусе ,чего только нет в городе. Приходиться им теперь пилехать аж до Зугреса. Там еще есть карьер с чистой водой. Поскольку р. Крынка тоже грязная из-за енакиевского завода.Ну или в Седово простоять в очереди несколько часов на жаре,пока боевики соизволят тебя пропустить . А ведь было все ! И чистейший Донец с хвойными и дубовыми лесами. И тоже море с косой. И Крым. Короче,мучаются теперь,долбоебы ))
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ето к откенугурированному - он в курсе и по коксу...
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Дончане очень жалеют,что потеряли место отдыха - авдеевский карьер. Неплохое место было. Песок и вода как в море.Лазурная. А у нас то и скупаться особо негде. Ставки загажены. В Кальмиусе ,чего только нет в городе. Приходиться им теперь пилехать аж до Зугреса. Там еще есть карьер с чистой водой. Поскольку р. Крынка тоже грязная из-за енакиевского завода.Ну или в Седово простоять в очереди несколько часов на жаре,пока боевики соизволят тебя пропустить . А ведь было все ! И чистейший Донец с хвойными и дубовыми лесами. И тоже море с косой. И Крым. Короче,мучаются теперь,долбоебы ))
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Та ладно,
а Донецкое море, а Макеевское? Двоє співробітників Авдіївського коксохіму опинилися в реанімації, отруївшись токсичними речовинами - Цензор.НЕТ 4729
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Во первых,не путай меня с ними. Я не являюсь одним из них. Из тех,кто референдил. Во вторых я много писал об этом.Нужно было быть внимательнее. Ну хер с тобой,повторюсь - бензин 95 - 44 руб.Хлеб 20 руб(домашний) Но на оптовом и за 18. Есть социальный по 12 или 13. Яйца от 52 до 67 руб.Картофель орт 17,5 - до 20 руб. Лук 17. Настроение у всех херовое. Если вернуть время,то хер ,кто пошел бы на референдум. Короче хотят назад. Так как все расийское - гавно.Начиная от продуктов и заканчивая товарами.Пенсов удерживают от роптания двойная пенсия,а боевиков,ментов и сообщников страх перед наказанием.
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Рыбалки не купалки. Они и у ручья сидят ,когда оно пересыхает.
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Там води у тому морі трохи більше ніж у шахтовому відстійнику.
Згадав як років десять тому на програмі «Аншлаг, аншлаг» зробили зустріч з Генадієм Вєтровим і його батьком на фоні цього моря. Мої батьки знали його батька, на баяні наярівал.
Синок тепер не вилазить з Московії.
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Да,он макеевский. Ненавижу этот город. Там одна быдлота живет. Их спецом в Донецк не пускали селиться. И только самым выдающимся квартиры давали там. И кто бы .что не говорил,но Донецк больше всех понимал ту опасность,что несли олигархи.Потому,что там грамотный народ в основном. Институты,университеты...Просто так уж сложилось,что именно те же олигархи там и жили.А власть вся за ними была. К тому же у многих остался страх от того,что ринат там с бандюками в 90-х вытворял.
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там не море. там дамбасский океан как минимум.
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ето к откенугурированному - он в курсе и по коксу...
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В 1995-м предложили два места, из Крыма, Луганск - в том числе.. . Сказал - "нахрен"... Не хочу жить с "быдлом" - был в 91-м, в командировке... Сейчас живу на Полесье... Не жалуюсь...
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Яр, ты был профессиональный военный, а значит человек подневолный как на службе - приказ есть приказ....
куда скажут туда и попрешся.....
слава богу я тока 2 года под приказом был 81-83й - отдуплился и все всем отдал.
всю жизнь под приказом? - не смог бы....
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В чём смысл статьи - что бензол нюхать нельзя ?
Расходитесь, люди ...
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