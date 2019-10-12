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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Бойко (849) Нафтогаз (2746) США (15581) Янукович (30548)

 Министр энергетики США Перри предлагал включить в совет "Нафтогаза" человека, работавшего с Януковичем и Бойко, - AP

Управленец нефтяной отрасли Роберт Джозеф Бенш, которого министр энергетики США Рик Перри предлагал советником в наблюдательный совет "Нафтогаза", ранее сотрудничал с беглым президентом Виктором Януковичем и министром энергетики при Януковиче Юрием Бойко.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом пишет Associated Press.

По информации издания, 52-летний Бенш также преувеличивал свои военные заслуги. Он утверждал, что был членом самых элитных воинских частей США: армейских рейнджеров, Сил специальных операций и сверхсекретной антитеррористической группы - спецподразделения Дельта.

Данные, которые получили в соответствии с Законом о свободе информации, показывают, что военная карьера Бенша продолжалась менее 5 лет, почти все время он служил в Национальной гвардии. К тому же, активная служба продолжалась несколько месяцев.

Согласно информации из соцсетей и личного сайта Бенша, он более 20 лет работал в нефтяной и газовой отрасли в Украине и других странах.

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Роберт Бенш работал энергетическим советником украинского правительства во время президентства Януковича. Также он сотрудничал с тогдашним министром энергетики Украины и бывшим вицепремьер-министром Юрием Бойко.

Кроме того, при Януковиче Бенш был главой и гендиректором компании Carpatsky Petroleum в Украине. Он также зарегистрирован в деловых записях как директор Pelicourt Limited, компании, зарегистрированной на Кипре, которая является крупнейшим акционером компании из Хьюстона Cub Energy. Cub Energy интересовалась 9 лицензиями на нефть и газ в Украине, согласно ее годовому отчету за 2018 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3153642
 
 
 Топ комментарии
 
давно відомо, що Трамп активно співпрацює з хуйлом.
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человек, работавший надцать лет в одной упряжке с януковощем и бойко 5 лет был президентом Украины. как-то так.
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Зарплата кобеля говорит об обратном - личная доходность зашкаливает.
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давно відомо, що Трамп активно співпрацює з ******.
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...В письме главы миссии МВФ в Украине Рон ван Родена говорится, что некоторые новые члены конкурсной комиссии не отвечают всем необходимым критериямГлава миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Украине Рон ван Роден обратил внимание премьер-министра Алексея Гончарука на то, что некоторые новые члены конкурсной комиссии по отбору претендентов на должности независимых членов наблюдательного совета государственного банка не отвечают всем необходимым критериям, согласованным с международными партнерами нашей страны и указанным в постановлении Кабинета министров. Соответствующее письмо ван Родена опубликовал на своей странице в Facebook народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский, который также является членом этой комиссии по квоте Верховной Рады.
"МВФ не просто нагло вмешивается в дела нашего государства, запрещая ему расследовать преступления руководителей Нацбанка и Фонда гарантирования перед народом Украины. В отместку за создание следственной Комиссии парламента с целью расследовать системное уничтожение украинских банков и разграбления их активов под прикрытием МВФ - руководитель Европейской дирекции Фонда ван Роден требует от Кабмина и Офиса президента не допустить меня к отбору независимых директоров госбанков и членов совета НБУ", - написал Дубинский.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/334210-mvf_trebuet_ubratj_iz_komissii_po_nabsovetam_bankov_neprofessionaljnyh_predstavitelej_prezidenta_i_rady_-_nardep
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у когось ще є сумніви кому продадуть ЗЕМЛЮ ? ...правельно ... "ванроденам" ("криші" монсанти ) й продадуть ...і не важливо що цю землю СКУПЛЯТЬ МІСЦЕВІ "засуки-кусюки" ...їх порхерять на першому ж повороті ...а тоді буде все "монсанта" ...від краю до краю ...а вам КАЗЛАМ місця на цій ЗЕМЛІ не буде ...давайте продавайте ...а "гончаруків" "нагнуть" у любий зручний момент
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да что же им всем надо в нашем убыточном нефтегазе?
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Зарплата кобеля говорит об обратном - личная доходность зашкаливает.
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человек, работавший надцать лет в одной упряжке с януковощем и бойко 5 лет был президентом Украины. как-то так.
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а какой страны министр енергетики назачил Коболева?
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Такое впечатление что все эти истории о коррумпированности США раскручиваются кацапами. Мол, посмотрите, амеры тоже коррумпированы, даже больше чем мы
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А может, он хороший специалист. У нас давно разучились ценить профессионалов. Міністр енергетики США Перрі пропонував ввести до ради "Нафтогазу" людину, яка працювала з Януковичем і Бойком, - AP - Цензор.НЕТ 4240
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надо ему посоветовать вышиванку напялить. Тогда сразу одобрят.
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Одним больше, одним меньше, на желание вывести гос.структуру в личное пользование не влияет. .
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Знатный проходимец. Впрочем, как и сам Перя Міністр енергетики США Перрі пропонував ввести до ради "Нафтогазу" людину, яка працювала з Януковичем і Бойком, - AP - Цензор.НЕТ 5774
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