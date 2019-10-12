 Министр энергетики США Перри предлагал включить в совет "Нафтогаза" человека, работавшего с Януковичем и Бойко, - AP

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом пишет Associated Press.
По информации издания, 52-летний Бенш также преувеличивал свои военные заслуги. Он утверждал, что был членом самых элитных воинских частей США: армейских рейнджеров, Сил специальных операций и сверхсекретной антитеррористической группы - спецподразделения Дельта.
Данные, которые получили в соответствии с Законом о свободе информации, показывают, что военная карьера Бенша продолжалась менее 5 лет, почти все время он служил в Национальной гвардии. К тому же, активная служба продолжалась несколько месяцев.
Согласно информации из соцсетей и личного сайта Бенша, он более 20 лет работал в нефтяной и газовой отрасли в Украине и других странах.
Роберт Бенш работал энергетическим советником украинского правительства во время президентства Януковича. Также он сотрудничал с тогдашним министром энергетики Украины и бывшим вицепремьер-министром Юрием Бойко.
Кроме того, при Януковиче Бенш был главой и гендиректором компании Carpatsky Petroleum в Украине. Он также зарегистрирован в деловых записях как директор Pelicourt Limited, компании, зарегистрированной на Кипре, которая является крупнейшим акционером компании из Хьюстона Cub Energy. Cub Energy интересовалась 9 лицензиями на нефть и газ в Украине, согласно ее годовому отчету за 2018 года.
"МВФ не просто нагло вмешивается в дела нашего государства, запрещая ему расследовать преступления руководителей Нацбанка и Фонда гарантирования перед народом Украины. В отместку за создание следственной Комиссии парламента с целью расследовать системное уничтожение украинских банков и разграбления их активов под прикрытием МВФ - руководитель Европейской дирекции Фонда ван Роден требует от Кабмина и Офиса президента не допустить меня к отбору независимых директоров госбанков и членов совета НБУ", - написал Дубинский.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/334210-mvf_trebuet_ubratj_iz_komissii_po_nabsovetam_bankov_neprofessionaljnyh_predstavitelej_prezidenta_i_rady_-_nardep
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