 Порошенко поприветствовал признание ПЦУ Элладской церковью: "Москва не смогла остановить и этот процесс"

Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Замечательная и вдохновляющая новость из Афин, которая молнией долетела до меня в Лондон на Парламентскую ассамблею НАТО. Православная Церковь Эллады признала Православную Церковь Украины как независимую, равноправную сестру в семье поместных православных церквей", - отметил Порошенко, поблагодарив за "неутомимый труд и поддержку ПЦУ" Вселенский Патриархат.
Порошенко выразил надежду, что в конечном итоге "все православные церкви признают свою украинскую сестру и войдут в полное общение с ней".
"Москва не смогла остановить и этот процесс. Греки стали первыми, и это достойный пример для всех", - подытожил он.
Що цікаво - як тільки зебот чи кацапський троль - так майже завжди в профілі по 00...
І чого воно так?
Це для нульових так позначають.
В мене наприклад, ніякі нулі не відображаються.
Так нет, пришёл барыга и все опошлил
Із синагоги? таки справді це не комільфо.
В кількох селах Сумщини "нацюки" намагались щось таке замутити. Але схоже нічого в них не вийшло. Адже новозбудовані церкви як приміщення належать тим, хто виділяв кошти на їхнє будівництво. А громада може ходити туди, може - ні. Але змусити перереєстровуватись - не має повноважень.
Сьогодні на засіданні Політичного комітету та Комітету з питань безпеки і оборони Парламентської асамблеї НАТО закликав розпочати розгляд надання Україні Плану дій щодо членства в Альянсі на Саміті НАТО у Лондоні у грудні цього року
"Октябрь 2019 года неожиданно для специалистов отрасли, энергетических экспертов и европейских партнеров может стать моментом начала новой зависимости Украины - электроэнергетической. Поправка к Закону Украины "О рынке электрической энергии", которую принял парламентский комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, с последующим голосованием в Верховной Раде, открыла импорт электроэнергии из Российской Федерации ... "Формула Геруса" открыла импорт по прямым договорам. То есть любой покупатель может непосредственно в "Интер РАО" приобрести столько электроэнергии, сколько ему нужно", - написал Плачков.
Эксперт отметил, что российский "Интер РАО" является не менее мощным оружием Кремля, чем "Газпром", который она использует для осуществления политического влияния на соседние государства.
"Я хочу предупредить надвигающуюся угрозу, которая для Украины станет очень болезненной и с достаточно большими экономическими потерями. Мы хорошо знаем, что такое "Газпром". "Интер РАО" - не менее мощное оружие воздействия и экспансии России на рынки соседних государств", - отметил Плачков.
Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал правку - позволить закупать украинскими потребителями импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси.
- Оборотень, Опричник, Обидчик Окстись, Отойди, Отступи! - Охнул Опешивший Отец Онуфрий.
- Отдай Окормляемые Окрестности, Оппортунист! - Оскалился Обнаглевший Оборотень.
Оскорбленный Отец Онуфрий Отмахнулся От Обидчика.
- Обесчещу! - Обозлился Обидчик. Он Осквернил Освященную Обувь Отца Онуфрия.
Обескураженный Ответчик Отказался Отдать Обильно Окормляемые Ораторским Опиумом Окрестности. Озверевший Опричник, Оглушив Оппонента Оплеухой,
Отнял Ораторские Одежды Обесчещенного Отца Онуфрия.
Обнаженный Оробевший Отец Онуфрий Открыл Офигевшему Охлосу Отменно Откормленный Окаянный Огузок.
Що він мав вітати? "Пост" єпіфаньки у фейсбуці?