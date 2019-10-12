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 Политика Украины, Общество
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 Порошенко поприветствовал признание ПЦУ Элладской церковью: "Москва не смогла остановить и этот процесс"

Пятый президент Украины Петр Порошенко с благодарностью приветствует решение сестринской церкви Греции о признании автокефалии ПЦУ.

Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Замечательная и вдохновляющая новость из Афин, которая молнией долетела до меня в Лондон на Парламентскую ассамблею НАТО. Православная Церковь Эллады признала Православную Церковь Украины как независимую, равноправную сестру в семье поместных православных церквей", - отметил Порошенко, поблагодарив за "неутомимый труд и поддержку ПЦУ" Вселенский Патриархат.

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Порошенко выразил надежду, что в конечном итоге "все православные церкви признают свою украинскую сестру и войдут в полное общение с ней".

"Москва не смогла остановить и этот процесс. Греки стали первыми, и это достойный пример для всех", - подытожил он.

Порошенко поприветствовал признание ПЦУ Элладской церковью: Москва не смогла остановить и этот процесс 01

Источник: https://censor.net.ua/n3153641
 
   
 Топ комментарии
 
Спасибо за Томос, Московия закабалила нас в том числе с помощью своей церкви, которая целиком и полностью служит имперским интересам
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але, на жаль, з приходом ЗЕ до влади москалі продовжуватимуть культурну, релігійну, мовну експансію в Україні. бо це не єособистими цінностями для президента, він дозволить.
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Так, перемога. Я від віри далеко, але будь-який ляпас хуйлу з гундяєвим вважаю невеличкою перемогою.
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00-Georg Fomin, Порошенко привітав визнання ПЦУ Елладською церквою: "Москва не змогла зупинити і цього процесу" - Цензор.НЕТ 7653 00-Семён Семёнович Горбунков, Порошенко привітав визнання ПЦУ Елладською церквою: "Москва не змогла зупинити і цього процесу" - Цензор.НЕТ 5612 Порошенко привітав визнання ПЦУ Елладською церквою: "Москва не змогла зупинити і цього процесу" - Цензор.НЕТ 526300-Gennadiy Schevchenko

Що цікаво - як тільки зебот чи кацапський троль - так майже завжди в профілі по 00...
І чого воно так? Порошенко привітав визнання ПЦУ Елладською церквою: "Москва не змогла зупинити і цього процесу" - Цензор.НЕТ 3953
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Як це чого?
Це для нульових так позначають. Порошенко привітав визнання ПЦУ Елладською церквою: "Москва не змогла зупинити і цього процесу" - Цензор.НЕТ 8076

В мене наприклад, ніякі нулі не відображаються. Порошенко привітав визнання ПЦУ Елладською церквою: "Москва не змогла зупинити і цього процесу" - Цензор.НЕТ 5796
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Це звісно краще,ніж москальська церква.Але краще вже би була церква,як в скандинавських країна.Бо православні країни не живуть добре.
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Так и хотел же Порох перетащить ПЦУ в греко-католиков. Но Папа Римский его не принял.
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qwe qwe 2631d6c7 Греко католики,також підібні до звичайних православних.З цими релігіями жодна держава немає високого розвитку.
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Вера не про деньги, а про душу. Нам дела нет до других, совесть должна быть чистой.
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Ну признали , отлично, у всех праздник.
Так нет, пришёл барыга и все опошлил
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Потому как надоел, окаянный.
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Ну хорошо признание высказал Порошенко, а вот смотрящий за ПЦУ Нарик промолчал.
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Таки у нас в Одессе не слышно, чтобы кто-то в Пороховскую церковь переходил. Мы еще в своем уме - видим что это воровская и нариковская церковь и Епифаний нечестный - его карьеру скок- по-скок посмотрите. И кто туда вступил с тех людей деньги тянут - писали. Наша праволавная церковь ни разу по домам не ходила и не просила, а, наоборот, построили в Одессе великолепный комплекс для детей сирот и много еще чего хорошего сделали.
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>>Таки у нас в Одессе не слышно, чтобы кто-то в Пороховскую церковь переходил<<
Із синагоги? таки справді це не комільфо.
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В місті Суми - також.............
В кількох селах Сумщини "нацюки" намагались щось таке замутити. Але схоже нічого в них не вийшло. Адже новозбудовані церкви як приміщення належать тим, хто виділяв кошти на їхнє будівництво. А громада може ходити туди, може - ні. Але змусити перереєстровуватись - не має повноважень.
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как вы думаете, кто из политиков сделал сегодня это заявление?

Сьогодні на засіданні Політичного комітету та Комітету з питань безпеки і оборони Парламентської асамблеї НАТО закликав розпочати розгляд надання Україні Плану дій щодо членства в Альянсі на Саміті НАТО у Лондоні у грудні цього року
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Сказочник петручио?
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пэтро христиан андерсен
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Импорт электроэнергии из России, который позволила "поправка Геруса", сделает Украину энергетически зависимой от Кремля. Об этом пишет "Дело".
"Октябрь 2019 года неожиданно для специалистов отрасли, энергетических экспертов и европейских партнеров может стать моментом начала новой зависимости Украины - электроэнергетической. Поправка к Закону Украины "О рынке электрической энергии", которую принял парламентский комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, с последующим голосованием в Верховной Раде, открыла импорт электроэнергии из Российской Федерации ... "Формула Геруса" открыла импорт по прямым договорам. То есть любой покупатель может непосредственно в "Интер РАО" приобрести столько электроэнергии, сколько ему нужно", - написал Плачков.

Эксперт отметил, что российский "Интер РАО" является не менее мощным оружием Кремля, чем "Газпром", который она использует для осуществления политического влияния на соседние государства.
"Я хочу предупредить надвигающуюся угрозу, которая для Украины станет очень болезненной и с достаточно большими экономическими потерями. Мы хорошо знаем, что такое "Газпром". "Интер РАО" - не менее мощное оружие воздействия и экспансии России на рынки соседних государств", - отметил Плачков.
Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал правку - позволить закупать украинскими потребителями импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси.
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гарна канешно тема,но шото я не пэтра ни эладску церковь тут нэ побачив
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а ты пощупай у себя сзади в портках, если мокро, значит тым был петя Порошенко привітав визнання ПЦУ Елладською церквою: "Москва не змогла зупинити і цього процесу" - Цензор.НЕТ 7771
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Однажды Отец Онуфрий, Окормляя Окраинные Окрестности, Обнаружил Оскверняющий Основы Окормления Окаянный (т)Омос.
- Оборотень, Опричник, Обидчик Окстись, Отойди, Отступи! - Охнул Опешивший Отец Онуфрий.
- Отдай Окормляемые Окрестности, Оппортунист! - Оскалился Обнаглевший Оборотень.
Оскорбленный Отец Онуфрий Отмахнулся От Обидчика.
- Обесчещу! - Обозлился Обидчик. Он Осквернил Освященную Обувь Отца Онуфрия.
Обескураженный Ответчик Отказался Отдать Обильно Окормляемые Ораторским Опиумом Окрестности. Озверевший Опричник, Оглушив Оппонента Оплеухой,
Отнял Ораторские Одежды Обесчещенного Отца Онуфрия.
Обнаженный Оробевший Отец Онуфрий Открыл Офигевшему Охлосу Отменно Откормленный Окаянный Огузок.
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Пердаки взрываются почему-то у "ватной" мокши и у местной "зебилятины".Совпадение?
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Видать закончилась петрухина "святая вода".Надо было ему еще пару раз анализы сдать
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Лондон не резиновый, тебя в США ждут. Луценко быстро сдаст кто дал команду просить Джу, отозвать Йованович.
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Зеленский в Ростов сам не поедет. Он поедет с Богданом.
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Приветствовать признание ПЦУ Церковью Эллады должен был президент Украины Зеленский. Но ему как иудею, это наверное всё равно.
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Офіційної заяви греків ще не було.
Що він мав вітати? "Пост" єпіфаньки у фейсбуці? Порошенко привітав визнання ПЦУ Елладською церквою: "Москва не змогла зупинити і цього процесу" - Цензор.НЕТ 5553
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вот таки **** и скука ,это тот Порошенко,ну срёт и срёит зебилу в тапки
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порошенко антихрист который раскалывает православие.
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